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Siemens - німецький електротехнічний концерн.
Акціонерне товариство Siemens є німецьким технологічним концерном, який працює в галузях електротехніки, електроніки, енергетики, машинобудування, медицини, зв'язку та світлотехніки. Штаб-квартира компанії розташована в Берліні та Мюнхені. Siemens нині належить до найбільших у світі електротехнічних компаній. Siemens було засновано 1847 року в Берліні Вернером Сіменсом та Йоганом Ґеорґом Гальске.
Потяги-безпілотники незабаром почнуть курсувати залізницею Гамбурга. Це дозволить перевозити більше пасажирів, поліпшить пунктуальність і заощадить близько 30% енергії, запевняють розробники Deutsche Bahn і Siemens. Як це працює?
Два роки тому в Німеччині почав курсувати перший у світі водневий потяг французької фірми Alstom. А тепер і німецький концерн Siemens спільно з Deutsche Bahn хоче розробити власний потяг на водневому приводі. Мета - замінити ними шкідливі для довкілля дизельні локомотиви на неелектрифікованих ділянках.
Трамвай без водія. У німецькому Потсдамі випробовують перший у світі безпілотний трамвай. Він може розпізнавати пішоходів, автомобілі, сигнали світлофора і дорожні знаки. А також зупиняється на потрібних зупинках і чекає, поки усі пасажири зайдуть до салону.