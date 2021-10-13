Siemens - німецький електротехнічний концерн.

Акціонерне товариство Siemens є німецьким технологічним концерном, який працює в галузях електротехніки, електроніки, енергетики, машинобудування, медицини, зв'язку та світлотехніки. Штаб-квартира компанії розташована в Берліні та Мюнхені. Siemens нині належить до найбільших у світі електротехнічних компаній. Siemens було засновано 1847 року в Берліні Вернером Сіменсом та Йоганом Ґеорґом Гальске.