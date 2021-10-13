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Siemens

Siemens - німецький електротехнічний концерн.

Акціонерне товариство Siemens є німецьким технологічним концерном, який працює в галузях електротехніки, електроніки, енергетики, машинобудування, медицини, зв'язку та світлотехніки. Штаб-квартира компанії розташована в Берліні та Мюнхені. Siemens нині належить до найбільших у світі електротехнічних компаній. Siemens було засновано 1847 року в Берліні Вернером Сіменсом та Йоганом Ґеорґом Гальске.

У Гамбурзі почнуть їздити потяги без… машиністів (13.10.2021) 13.10.2021

Потяги-безпілотники незабаром почнуть курсувати залізницею Гамбурга. Це дозволить перевозити більше пасажирів, поліпшить пунктуальність і заощадить близько 30% енергії, запевняють розробники Deutsche Bahn і Siemens. Як це працює?
Як у Криму насоси з Європи стали російськими

Як у Криму насоси з Європи "стали" російськими" 07.05.2021

Призначена Москвою фактична влада анексованого Криму намагається видати європейське обладнання, закуплене для водозабору під Сімферополем, за російське. Зокрема, з дансько-німецьких насосів зник логотип Siemens.

Водневий потяг німецького виробництва: амбітні плани німців (03.12.2020) 03.12.2020

Два роки тому в Німеччині почав курсувати перший у світі водневий потяг французької фірми Alstom. А тепер і німецький концерн Siemens спільно з Deutsche Bahn хоче розробити власний потяг на водневому приводі. Мета - замінити ними шкідливі для довкілля дизельні локомотиви на неелектрифікованих ділянках.

Водневий поїзд Siemens і Deutsche Bahn: ставка на електроліз і зелений H2

Водневий поїзд Siemens і Deutsche Bahn: ставка на електроліз і зелений H2 26.11.2020

Уже в трьох регіонах Німеччини курсуватиме залізничний транспорт на водні. Мета - заміна дизельних локомотивів на неелектрифікованих ділянках. У Alstom ФРН замовила 41 поїзд.
Німецький Siemens візьме участь у мільярдному залізничному проекті в Росії

Німецький Siemens візьме участь у мільярдному залізничному проекті в Росії 15.02.2019

Німецька компанія Siemens візьме участь у багатомільярдному проекті з будівництва високошвидкісної залізниці між російськими містами Челябінськ та Єкатеринбург протяжністю 220 кілометрів.
Єврокомісія заблокувала злиття Siemens та Alstom

Єврокомісія заблокувала злиття Siemens та Alstom 06.02.2019

Створення компанії в результаті злиття залізничних потужностей німецького Siemens та французького Alstom негативно вплине на конкуренцію та споживачів в Європі, вважають у Єврокомісії.

Єврокомісія блокує злиття двох залізничних гігантів Siemens та Alstom - ЗМІ

Єврокомісія блокує злиття двох залізничних гігантів Siemens та Alstom - ЗМІ 05.02.2019

Створення у Європі великої компанії після злиття залізничних потужностей німецького Siemens та французького Alstom негативно вплине на конкуренцію та споживачів, вважають у Єврокомісії, повідомляють ЗМІ.
Коментар: Китай і загальмоване злиття виробників швидкісних потягів у ЄС

Коментар: Китай і загальмоване злиття виробників швидкісних потягів у ЄС 31.01.2019

Єврокомісія відхиляє злиття залізничних потужностей німецької компанії Siemens та французької Alstom. Так Євросоюзу не вдасться конкурувати з Китаєм, вважає Франк Зірен.
Хто з німецьких топ-менеджерів заробляє найбільше? (фотогалерея)

Хто з німецьких топ-менеджерів заробляє найбільше? (фотогалерея) 17.12.2018

Їхні річні прибутки вимірюються мільйонами. Йдеться про топ-менеджерів найбільших німецьких компаній, які входять до списку фондового індексу DAX. У середньому торік вони отримували в 50 разів більше, ніж їхні підлеглі.
Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше 17.12.2018

Їхні річні прибутки вимірюються мільйонами. Йдеться про топ-менеджерів найбільших німецьких компаній, які входять до списку фондового індексу DAX. У середньому торік вони отримували в 50 разів більше, ніж їхні підлеглі.
У Німеччині ведуть слідство щодо співробітників Siemens через Крим

У Німеччині ведуть слідство щодо співробітників Siemens через Крим 29.11.2018

Прокуратура ФРН розслідує справу щодо постачання турбін Siemens до Криму в обхід санкцій. Під підозрою - троє громадян Німеччини.
У Криму запрацювали перші блоки двох ТЕС

У Криму запрацювали перші блоки двох ТЕС 01.10.2018

У Сімферополі та Севастополі почали роботу дві електростанції. Будівництвом займалося ТОВ "Технопромекспорт", причетне до скандалу навколо поставок турбін Siemens в анексований Росією Крим.
Трамвай-безпілотник тестують у Німеччині (відео)

Трамвай-безпілотник тестують у Німеччині (відео) 21.09.2018

Трамвай без водія. Він може розпізнавати пішоходів, автомобілі, сигнали світлофора і дорожні знаки. А також зупиняється на потрібних зупинках і чекає, поки усі пасажири зайдуть до салону.

Перший у світі безпілотний трамвай тестують у Німеччині (21.09.2018) 21.09.2018

Трамвай без водія. У німецькому Потсдамі випробовують перший у світі безпілотний трамвай. Він може розпізнавати пішоходів, автомобілі, сигнали світлофора і дорожні знаки. А також зупиняється на потрібних зупинках і чекає, поки усі пасажири зайдуть до салону.

Як німецькі університети співпрацюють з бізнесом та промисловістю

Як німецькі університети співпрацюють з бізнесом та промисловістю 06.08.2018

Німецькі університети не лише навчають студентів і проводять дослідження, але й співпрацюють з приватними компаніями та промисловістю, розробляючи технології майбутнього.

Як норвезький ільменіт в обхід санкцій потрапив до Криму?

Як норвезький ільменіт в обхід санкцій потрапив до Криму? 07.07.2018

Дві судноплавні компанії з ФРН підозрюються в нелегальних поставках стратегічної руди з Норвегії до Криму. DW - про розслідування радіостанції Deutschlandfunk і реакцію німецького уряду.
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