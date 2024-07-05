Німеччина не віддасть Китаю виробника газових турбін MAN

Німеччина славиться своїми газовими турбінами: Росія купувала їх раніше в Siemens, а Китай вирішив рік тому придбати в компанії MAN Energy Solutions одразу два підприємства з їх виробництва та ремонту. Але тепер Берлін наклав вето на вже укладену угоду: уряд ФРН 3 липня заборонив передавати німецькі технології китайській компанії, яка фактично є частиною військово-промислового комплексу КНР.

Як Volkswagen став виробником турбін

За цією угодою стоїть гігант німецької індустрії Volkswagen. У найбільшого автобудівника Європи - давні тісні зв'язки з Китаєм, ця країна є головним ринком збуту для його автомобілів, у концерну з Вольфсбурга кілька спільних підприємств у КНР.

Виробництво газових турбін, що використовуються на електростанціях або на трубопроводах, для Volkswagen - явно не профільний бізнес. Він дістався концерну після злиття контрольованих ним компаній MAN і Scania у виробника вантажівок і автобусів Traton. Під час підготовки цього нового холдингу до виходу на біржу Volkswagen перейняв у нього в 2018 році машинобудівну дочірню компанію MAN Energy Solutions, не пов'язану з виробництвом автомобілів.

Компанія MAN Energy Solutions, в якій по всьому світу працюють приблизно 14 000 осіб, спеціалізується, зокрема, на дизельних моторах для суден і на енергетичному машинобудуванні, зокрема на виробництві газових турбін. Їх випускають в одному з цехів заводу в німецькому Обергаузені, де працюють близько 80 осіб, і ремонтують на підприємстві у швейцарському Цюриху, де приблизно 20 співробітників. Продаж саме цього підрозділу і було закріплено в підписаному ще рік тому, 20 червня 2023 року, контракті з китайською компанією CSIC Longjiang Guanghan Gas Turbine (GHGT). Вона, зокрема, гарантувала збереження протягом п'яти років обох виробничих майданчиків і робочих місць.

Січень 2022 року. Виробництво компресора на замовлення китайського клієнта на заводі компанії MAN Energy Solutions в Обергаузені Фото: Rupert Oberhäuser/imago images

Проблема, однак, у тому, що прямим і опосередкованим співвласником компанії-покупця є китайська державна суднобудівна корпорація China State Shipbuilding Corporation (CSSC), а вона - великий виробник бойових і транспортних кораблів для військово-морського флоту КНР. Інший співвласник під назвою Науково-дослідний інститут № 701 теж займається військовим виробництвом і навіть перебуває під санкціями США, вказує німецька економічна газета Handelsblatt.

Німецькі технології не повинні зміцнювати армію Китаю

Проте представники MAN Energy Solutions до останнього часу намагалися переконати представників уряду ФРН схвалити угоду, ретельна перевірка якої почалася ще у вересні, пише видання. За його даними, керівництво компанії посилалося на експертні оцінки кількох німецьких професорів, які дійшли висновку, що використання продукції заводу в Обергаузені у військових цілях технологічно не має сенсу.

Водночас інші експерти, опитані Handelsblatt, вважають, що напрацьовані за багато років технології цілком можна використовувати у військових цілях, причому не тільки на бойових кораблях, а й у літакобудуванні та під час випуску дронів. "Китай має намір модернізувати свій найчисленніший у світі флот, - вказує економічний тижневик WirtschaftsWoche. - Військові кораблі працювали б на газових турбінах набагато ефективніше, ніж на дизельних двигунах".

Але доступу до технологій MAN Energy Solutions Китай не отримає. Проти експорту в КНР готових турбін для цивільних цілей уряд Німеччини ніколи не заперечував, але на продаж самого виробництва тепер наклав вето, спираючись на закон про зовнішньоекономічну діяльність. Він дає таку можливість, якщо зачіпаються інтереси національної безпеки. За заборону угоди виступило міністерство економіки ФРН, яким керує представник Зелених Роберт Габек (Robert Habeck).

Завод компанії MAN Energy Solutions в Обергаузені. В одному з цехів виробляють турбіни Фото: Rudy Fessel/Zoonar/picture alliance

У ФРН росте список відмов китайським покупцям

Тим самим німецька влада вже далеко не вперше припиняє спроби китайських державних і навіть приватних компаній придбати у ФРН високотехнологічні виробництва. Так, у листопаді 2022 року Берлін заборонив продаж китайським інвесторам компаній Elmos і ERS Electronic, що займаються випуском напівпровідників. Німеччина "була і залишається відкритим місцем для інвестицій, але водночас ми не наївні", заявив тоді Роберт Габек.

Інший приклад: улітку 2018 року попередній уряд ФРН зірвав спробу одного з китайських держконцернів стати співвласником компанії 50 Hertz, що входить до числа найбільших операторів німецьких ліній електропередач, і заблокував продаж китайцям фірми Leifeld - одного зі світових лідерів у галузі надтвердих матеріалів, а вони використовуються як в аерокосмічній, так і в ядерній сферах.

Водночас китайській державній судноплавній компанії COSCO нинішній уряд після довгих сумнівів і гострих дискусій у жовтні 2022 року все ж таки дозволив придбати частку в операторі одного з чотирьох контейнерних терміналів гамбурзького порту, хоч і зажадав істотно знизити розмір участі інвестора з КНР.

Мюльгайм, 3 серпня 2022 року. Канцлер ФРН Олаф Шольц (ліворуч) і глава Siemens Energy Крістіан Брух демонструють турбіну для "Північного потоку", яку "Газпром" відмовляється забирати Фото: Bernd Thissen/dpa/picture alliance

Одразу після того, як уряд у Берліні оголосив про заборону продажу Китаю підрозділу газових турбін, компанія MAN Energy Solutions повідомила, що завод в Обергаузені найближчими місяцями згорне спершу їхню розробку, а потім і виробництво, проте разом із підприємством у Цюриху продовжить виконувати свої зобов'язання щодо технічного обслуговування та ремонту діючої техніки, тим паче, що це вельми прибутковий бізнес. Надалі компанія MAN Energy Solutions має намір зосередитися на продукції, пов'язаній з декарбонізацією економіки, наприклад, на випуску двигунів для суден, що працюють на відновлюваному паливі, або електролізерів для видобутку зеленого водню.

Повний портфель замовлень у Siemens Energy

Якщо ж говорити про німецькі газові турбіни, то їх і надалі випускатиме компанія Siemens Energy (одна з цих турбін опинилася влітку 2022 року в центрі уваги через інтригу навколо "Північного потоку"). Компанія також є великим виробником вітрогенераторів. Раніше нинішня фірма Siemens Energy була підрозділом Siemens, але 2020 року цей технологічний гігант вивів її на біржу, і нині це - самостійне акціонерне товариство.

У Siemens Energy після кількох кризових років тепер величезні плани. До 2030 року компанія має намір створити 10 000 нових робочих місць у Німеччині та інших країнах Європи, оскільки всюди у світі триває масштабна модернізація електроенергетики - як генеруючих потужностей, так і мереж, а тому портфель замовлень швидко зростає. Про одне з таких замовлень на 1,4 мільярда євро було оголошено 24 червня: Siemens Energy поставить газові турбіни для двох великих електростанцій у Саудівській Аравії і протягом 25 років забезпечуватиме їхнє технічне обслуговування.

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