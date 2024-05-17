Німецька хімія показує, як можна жити без газу з РФ

Чутки про неминучу загибель хімічної промисловості Німеччини без газу з Росії виявилися дуже перебільшеними - як свого часу і надії Кремля на "замерзання" Європи без поставок "Газпрому".

Індекс ділових настроїв в цій галузі, однією з ключових в економіці ФРН, що забезпечує роботою приблизно 600 тисяч працівників, у квітні зріс втретє поспіль, повідомив Мюнхенський економічний інститут ifo, що спеціалізується на докладних опитуваннях німецького бізнесу. А якщо якийсь показник тричі поспіль змінюється в одному напрямку - це вже вважається трендом.

Індекс ifo зростає, газосховища заповнюються

Тим більше, що одночасно індекс ділових очікувань вперше майже за рік вийшов у позитивну зону. "Хімічна галузь дещо оптимістичніше поглядає на майбутні місяці", - оцінює отримані результати без зайвої ейфорії експертка ifo Анна Вольф (Anna Wolf). Це ще не підйом, але вже точно не занепадницькі настрої.

З даних ifo випливає, що в Німеччині зросла кількість хімічних підприємств, які мають намір в найближчі місяці розширити виробництво. І вперше з січня 2023 року частина опитаних фірм планує підвищувати відпускні ціни на свою продукцію, очікуючи, зокрема, зростання попиту з-за кордону. Однак недостатній попит залишається все-таки головною проблемою галузі, адже майже половина підприємств (46,6 відсотка) нарікають на брак замовлень, зазначає Анна Вольф. Дорожнечу на ринку енергоносіїв і, зокрема, газу, хімічна галузь ФРН, судячи з повідомлення ifo, значною проблемою більше не вважає. У всякому разі, цей фактор навіть не згадується.

Виробнича установка компанії Domo Chemicals у місті Лойна. Тут випускають, зокрема, кумол, фенол та ацетон Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Що й не дивно: ціни на газ на торговому майданчику TTF в Нідерландах стабілізувалися на рівні 300-350 доларів за 1000 кубометрів, це трохи вище котирувань минулого десятиліття, хоча такі ціни бували й раніше, за часів рясних поставок російського газу.

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Підстав побоюватися їхнього стрімкого стрибка в цьому році поки немає, у всякому разі, німецькі газосховища другий рік поспіль увійшли в офіційний сезон закачування в ПСГ, що розпочався в травні, з рівнем заповнення в 67 відсотків. Такий рівень запасів станом на кінець опалювального сезону істотно перевищує багаторічний середній показник, визнало 14 травня Об'єднання операторів німецьких підземних сховищ газу і водню INES і наголосило, що знову прогнозує досягнення стовідсоткового заповнення наявних потужностей до наступної зими. А це буде стримувати зростання цін.

BASF переходить з російського газу на ВДЕ

Власне, найбільше від російського газу залежав концерн BASF - один зі світових лідерів хімічної галузі. До 2022 року він був найбільшим промисловим клієнтом "Газпрому", оскільки через свою дочірню компанію Wintershall Dea брав участь у багатьох проєктах російської компанії та імпортував у ФРН великі обсяги російського газу. Зазвичай саме цього велетня (і найчастіше тільки його) наводили як зразок тих труднощів, які стала відчувати німецька хімічна промисловість після припинення поставок з Росії.

Справді, BASF довелося згорнути на своєму головному заводі в Людвігсхафені частину найбільш енергомістких виробництв, про що DW писала раніше. Однак хімічний гігант використовував природний газ головним чином не як сировину, а як паливо для декількох заводських електростанцій. Тож спочатку концерн частково перевів виробництво електроенергії та тепла для технологічних процесів у Людвігсхафені з газу на мазут, а тепер крок за кроком переходить на відновлювані джерела енергії (ВДЕ). Так, 22 квітня BASF купив у шведської енергетичної компанії Vattenfall 49 відсотків в проєкті спорудження в німецькій частині Північного моря двох величезних вітропарків. Хімічний концерн оголосив, що з 2030 року має намір повністю забезпечувати себе електроенергією, одержуваною з ВДЕ.

На відміну від BASF, який свого часу сам прирік себе на надмірну залежність від "Газпрому" і тим самим від політики Росії, багато інших великих німецьких хімічних компаній значно менше постраждали від того, що Москва наприкінці літа 2022 року припинила постачання газу до Німеччини. Хоча криза в галузі, пов'язана не тільки з періодом надзвичайної дорожнечі енергоносіїв у ФРН, але і з падінням глобального попиту, не оминула і їх. Але тепер вони поступово виходять з цієї кризи, про що свідчать свіжі звіти відомих фірм.

Влітку 2023 року концерн BASF відкрив у Шварцхайді перший у Німеччині завод з виробництва катодних матеріалів для акумуляторних батарей електромобілів. Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Німецька спеціальна хімія має попит у світі

"Схоже, ми досягли кон'юнктурного дна в хімічній галузі, - заявив 8 травня глава компанії Lanxess Маттіас Цахерт (Matthias Zachert), підбиваючи підсумки 1-го кварталу. - Ми припускаємо, що позитивний тренд триватиме у 2-му кварталі й ми досягнемо за підсумками всього року результатів, які будуть кращими, ніж у 2023-му". Lanxess зі штаб-квартирою в Кельні працює в сегменті "спеціальна хімія" і випускає, зокрема, пестициди, антисептики, ароматизатори або, приміром, антипірени, які додають в матеріали для зниження їхньої займистості.

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Компанія Evonik з Ессена, інший великий німецький виробник спеціальної хімії, в той же день повідомила, що зуміла в 1-му кварталі в порівнянні з тим же торішнім періодом збільшити валові обсяги продажів на чотири відсотки, а операційний прибуток EBITDA навіть на 28 відсотків до 522 млн євро. Тим самим вона перевершила очікування експертів. "Багато клієнтів знову почали закуповувати нашу продукцію, - констатував глава Evonik Крістіан Кульман (Christian Kullmann), - проте в деяких галузях і на деяких ринках ми як і раніше відчуваємо стриманість, тож поки ми не бачимо широкомасштабного підйому".

Про те, що період особливо низького глобального попиту на хімічну продукцію добігає кінця, раніше, 25 квітня, повідомив і глава компанії Wacker Chemie з Мюнхена Крістіан Гартель (Christian Hartel): "Клієнти почали знову поповнювати свої вкрай низькі останнім часом складські запаси". Найбільш динамічно розвивається попит на силікони, тоді як вкрай важливий для компанії бізнес з полікристалічним кремнієм, який використовують, приміром, при виробництві мікрочипів і сонячних батарей, досі потерпає від конкуренції з китайськими виробниками.

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Місяцем раніше Wacker Chemie оголосила, що має намір і надалі вкладати приблизно половину своїх щорічних інвестицій у розвиток виробництва в розмірі 700 млн євро саме в Німеччині. Правда, при цьому керівництво фірми закликало уряд ФРН певний час субсидувати ціни на електроенергію для промислових споживачів.

У виробників побутової хімії справи йдуть відмінно

Особливо добре справи йдуть зараз у німецьких виробників з сегмента "Побутова хімія". "Beiersdorf чудово стартувала у 2024 рік", - оголосив 16 квітня глава цієї компанії з Гамбурга Вінсент Варнері (Vincent Warnery). За його словами, в 1-му кварталі найвище - двозначне - зростання обороту у всіх великих регіонах світу показала косметика Nivea, внаслідок чого цей бренд домігся рекордного квартального виторгу.

Гірша ситуація у бренду Tesa, під яким випускаються не тільки лейкопластир, але і промислові клеї для, зокрема, автомобілебудування та електроніки. Тут квартальний виторг не дуже сильно, але все ж знизилася приблизно на 5 відсотків, що вчергове підтверджує, що попит на хімічну продукцію з боку промислових клієнтів досі низький. Однак у другій половині року керівництво Beiersdorf і тут очікує позитивної динаміки.