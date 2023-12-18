Концерни ФРН хочуть від уряду компенсацій за бізнес у РФ
Німецька держава під час канцлерства Анґели Меркель (Angela Merkel) щедро страхувала інвестиції найбільших компаній Німеччини, які успішно робили бізнес в Росії, а тепер ті вимагають від нинішнього уряду в Берліні, попри його серйозні проблеми з бюджетом, багатомільярдних компенсацій. Такий підхід напрочуд нагадує принцип "приватизуй прибуток, соціалізуй збитки", який так полюбляє саме російський великий бізнес.
Але Німеччина - правова держава, тож німецьким платникам податків, на думку політиків і експертів, швидше за все, таки доведеться розплачуватися за те, що топменеджери Siemens, Volkswagen або Wintershall Dea свого часу захопилися прибутковим бізнесом у РФ і повірили в путінську стабільність. Причому незабаром щось подібне може повторитися з інвестиціями в Китаї, тільки в значно більших масштабах.
На гроші платників податків претендують Siemens і Volkswagen
Приблизно так можна коротко розповісти історію, яка днями привернула увагу багатьох ЗМІ Німеччини. Як повідомило онлайн-видання Business Insider, нині діють 82 гарантії на загальну суму приблизно 6,8 мільярда євро, видані німецьким інвесторам в Росії владою ФРН до повномасштабного російського нападу на Україну 24 лютого 2022 року, коли таке державне страхування ризиків було припинено. До середини листопада 2023-го, за даними міністерства економіки ФРН, вісім компаній подали 16 заявок на відшкодування збитків у розмірі 2,8 мільярда євро, нагадало інформаційне агентство dpa.
Таким чином, досі лише небагато німецьких фірм пішли на те, щоб вимагати від уряду Німеччини компенсацій за свої інвестиції в Росії, хоча ці капіталовкладення через міжнародні санкції й жорсткі заходи російської влади проти фірм з "недружніх країн" цілком імовірно сильно знецінилися або зовсім втрачені.
Тим знаменніше, що на кошти німецьких платників податків претендують саме найбільші концерни ФРН. Але ж вони не тільки багато років вели великий прибутковий бізнес в Росії, а й мали в Москві власні представництва, які, коли на те пішло, повинні були б спостерігати за політичним розвитком у РФ і остерігати свої штаб-квартири в Німеччині, що найпізніше після анексії Криму у 2014 році політика Кремля ставала дедалі агресивнішою, антизахіднішою й несприятливішою для розширення бізнесу.
Ідеться, зокрема, про провідний німецький технологічний концерн Siemens, точніше - про його підрозділ з випуску залізничної техніки Siemens Mobility, а також про фінансовий підрозділ автобудівного велета Volkswagen - Volkswagen Bank. Пресслужба обох компаній підтвердили ЗМІ, що в уряді ФРН нині триває розгляд їхніх заявок, але відмовилися розкривати деталі.
Сама компанія Siemens Mobility, що має багатомільярдний портфель замовлень головним чином завдяки німецькій державній залізниці, навесні 2022 року на тлі російської агресії проти України відмовилася виконувати укладений у 2019 році контракт на постачання до РФ чергової партії швидкісних потягів "Сапсан". Наслідком цього стали 600 мільйонів євро сумарних втрат материнського концерну, пов'язаних з Росією, зазначають німецькі ЗМІ з посиланням на річний фінансовий звіт Siemens.
Найбільший у Європі автобудівник Volkswagen, своєю чергою, на початку березня 2022 року зупинив виробництво у РФ, а рік потому, у травні 2023-го, продав свій завод у Калузі та низку інших бізнесів. Тим самим він автоматично втратив права на отримані свого часу гарантії уряду Німеччини. Але в Росії продовжує діяти й обслуговувати придбані на виплат автомобілі Volkswagen Bank, тож він зберіг право претендувати на свою частину держгарантій і скористався ним, пояснила газеті Berliner Zeitung пресслужба автоконцерну. Тут варто зазначити, що цей автоконцерн не є чисто приватною компанією, оскільки його співвласником з особливими правами є федеральна земля Нижня Саксонія.
Від компенсацій Wintershall Dea виграють і олігархи у РФ
Либонь, першою компанією, яка вирішила скористатися державними гарантіями, стала Wintershall Dea - нафтогазова дочка світового лідера хімічної промисловості BASF, співвласником якої є також інвестиційна компанія LetterOne. Остання була створена в Люксембурзі групою російських підприємців на чолі з Михайлом Фрідманом і Петром Авеном, які через війну в Україні перебувають нині під міжнародними санкціями.
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"Ми вже тривалий час ведемо переговори з Wintershall Dea про ці гарантії й можливі сценарії збитків", - підтвердила агентству dpa пресслужба міністерства фінансів ФРН і пояснила, що мова йде про гарантії, видані між 2006 і 2016 роками. Це був період правління в Німеччині різних коаліцій під керівництвом Анґели Меркель, яка вперше стала канцлеркою у листопаді 2005 року.
У той період компанія Wintershall (тоді вона ще не об'єдналася з Dea) брала участь у всіх великих газопровідних проєктах свого багаторічного російського партнера "Газпром" на європейському напрямку: "Північний потік", "Південний потік" (до його перетворення в "Турецький потік") і "Північний потік-2", за введення в експлуатацію якого вона всіма силами боролася.
До того ж саме Wintershall у 2015 році домоглася від уряду Меркель дозволу передати під повний контроль "Газпрому" великі німецькі газосховища, які згодом, взимку 2021/2022 напередодні російського нападу на Україну, виявилися фактично порожніми, що стало однією з причин найгострішої енергетичної кризи у ФРН. І саме Wintershall ще у 2019 році всіляко лобіювала ідею, що Німеччині не слід мати власні СПГ-термінали, оскільки скраплений газ буде відігравати лише нішеву роль на німецькому ринку.
Тож саме Wintershall несе чималу частину відповідальності за те, що Німеччина опинилася в украй високій залежності від російського газу, а уряду ФРН довелося у 2022 році в авральному режимі за великі гроші реалізовувати програму з термінового створення німецьких СПГ-терміналів. До того ж ця компанія весь минулий рік на тлі війни в Україні спокійно й далі видобувала в Росії газ і постачала його "Газпрому". Те саме стосується й газового конденсату. А він, як запідозрили ЗМІ, використовувався в виробництві палива для російських військових літаків, які завдають ударів по Україні.
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І ось тепер Wintershall Dea, що роками заробляла великі гроші на газовому бізнесі з Росією, не відчуває, схоже, сумнівів в тому, що має повне не тільки юридичне, а й моральне право вимагати від уряду Німеччини, навіть в ситуації значних проблем з держбюджетом, ще й компенсацій за свої багаторічні особливо тісні зв'язки з "Газпромом". Причому від цих виплат до того ж виграли б ще й підсанкційні російські олігархи.
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ФРН - правова держава і мусить виконувати зобов'язання
Але в тому-то і річ, що юридично ця та інші згадані компанії таке право мають. "Якщо підприємства досягли домовленості про експортні гарантії за певними угодами, то в разі їхнього зриву їм належить компенсація, - підкреслив у відповіді за запит DW депутат Бундестагу Райнгард Губен (Reinhard Houben). - Виплата компенсацій залежить від відповідних домовленостей, а не від стану бюджету. Це стосується і Wintershall Dea". Райнгард Губен є економічним експертом парламентської фракції ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП), лідер якої Крістіан Лінднер (Christian Lindner) займає в нинішньому уряді ФРН якраз посаду міністра фінансів.
"Уряд зобов'язаний дотримуватися своїх юридично закріплених зобов'язань. Якщо компенсації виправдані, їх необхідно виплачувати. Бюджетна криза, що виникла з вини "світлофорної коаліції", тут ні до чого. Адже ми все-таки правова держава", - відповів DW економічний експерт парламентської фракції опозиційної і частково правоекстремістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Лайф-Ерік Гольм (Leif-Erik Holm).
Думку двох депутатів повністю розділяє професор Інституту світової економіки в Кілі (IfW) Штефан Коотс (Stefan Kooths). В інтерв'ю DW він підкреслив: "Якщо держава надала гарантії, то вона, природно, повинна виконувати ці домовленості. Тут річ в принципах правової держави незалежно від того, чи подобається нам це в конкретному випадку або який стан бюджету. Не можна заднім числом відмовлятися від виданих гарантій, це підірве довіру до державних зобов'язань".
Гарантії для інвестицій в Китаї тепер отримати дедалі важче
Але можна зробити висновки на майбутнє. "Так, федеральний уряд в травні цього року відмовився видавати гарантії концерну Volkswagen для нових інвестицій в Китаї", - вказав у відповіді DW Райнгард Губен з ВДП, яка входить в урядову коаліцію. "Обсяг гарантій для бізнесу з Китаєм скорочується, це факт", - підтвердив Лайф-Ерік Гольм з АдН, але додав: "Інше питання, чи розумно це".
Депутат партії, яка традиційно виступає проти санкцій щодо Росії, рекомендує федеральному уряду надалі більше думати про наслідки, "перш ніж поспішно запроваджувати санкції": "Не можна вимагати від підприємств виконання санкцій, а потім намагатися уникнути відповідальності. Інакше уряд втратить залишки довіри з боку підприємств".
Уряд Німеччини став значно стриманіше видавати експортні та інвестиційні гарантії, констатує і професор Штефан Коотс з IfW, і він це в принципі схвалює. "Коли маєш справу з ненадійними режимами, не можна просто перекладати підприємницький ризик на платників податків. І якщо підприємства знатимуть, що держава не стане їх виручати, то і діятимуть вони обережніше".