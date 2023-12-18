Концерни ФРН хочуть від уряду компенсацій за бізнес у РФ

Німецька держава під час канцлерства Анґели Меркель (Angela Merkel) щедро страхувала інвестиції найбільших компаній Німеччини, які успішно робили бізнес в Росії, а тепер ті вимагають від нинішнього уряду в Берліні, попри його серйозні проблеми з бюджетом, багатомільярдних компенсацій. Такий підхід напрочуд нагадує принцип "приватизуй прибуток, соціалізуй збитки", який так полюбляє саме російський великий бізнес.

Але Німеччина - правова держава, тож німецьким платникам податків, на думку політиків і експертів, швидше за все, таки доведеться розплачуватися за те, що топменеджери Siemens, Volkswagen або Wintershall Dea свого часу захопилися прибутковим бізнесом у РФ і повірили в путінську стабільність. Причому незабаром щось подібне може повторитися з інвестиціями в Китаї, тільки в значно більших масштабах.

На гроші платників податків претендують Siemens і Volkswagen

Приблизно так можна коротко розповісти історію, яка днями привернула увагу багатьох ЗМІ Німеччини. Як повідомило онлайн-видання Business Insider, нині діють 82 гарантії на загальну суму приблизно 6,8 мільярда євро, видані німецьким інвесторам в Росії владою ФРН до повномасштабного російського нападу на Україну 24 лютого 2022 року, коли таке державне страхування ризиків було припинено. До середини листопада 2023-го, за даними міністерства економіки ФРН, вісім компаній подали 16 заявок на відшкодування збитків у розмірі 2,8 мільярда євро, нагадало інформаційне агентство dpa.

Будівля міністерства фінансів ФРН у Берліні, де вирішується питання про компенсації німецькому бізнесу Фото: Hannes P. Albert/dpa/picture alliance

Таким чином, досі лише небагато німецьких фірм пішли на те, щоб вимагати від уряду Німеччини компенсацій за свої інвестиції в Росії, хоча ці капіталовкладення через міжнародні санкції й жорсткі заходи російської влади проти фірм з "недружніх країн" цілком імовірно сильно знецінилися або зовсім втрачені.

Тим знаменніше, що на кошти німецьких платників податків претендують саме найбільші концерни ФРН. Але ж вони не тільки багато років вели великий прибутковий бізнес в Росії, а й мали в Москві власні представництва, які, коли на те пішло, повинні були б спостерігати за політичним розвитком у РФ і остерігати свої штаб-квартири в Німеччині, що найпізніше після анексії Криму у 2014 році політика Кремля ставала дедалі агресивнішою, антизахіднішою й несприятливішою для розширення бізнесу.

Ідеться, зокрема, про провідний німецький технологічний концерн Siemens, точніше - про його підрозділ з випуску залізничної техніки Siemens Mobility, а також про фінансовий підрозділ автобудівного велета Volkswagen - Volkswagen Bank. Пресслужба обох компаній підтвердили ЗМІ, що в уряді ФРН нині триває розгляд їхніх заявок, але відмовилися розкривати деталі.

Володимир Путін і тодішній керівник Siemens Джо Кезер на зустрічі німецьких бізнесменів з президентом РФ у Сочі (груднень 2019 року) Фото: Mikhail Metzel/Tass/dpa/picture alliance

Сама компанія Siemens Mobility, що має багатомільярдний портфель замовлень головним чином завдяки німецькій державній залізниці, навесні 2022 року на тлі російської агресії проти України відмовилася виконувати укладений у 2019 році контракт на постачання до РФ чергової партії швидкісних потягів "Сапсан". Наслідком цього стали 600 мільйонів євро сумарних втрат материнського концерну, пов'язаних з Росією, зазначають німецькі ЗМІ з посиланням на річний фінансовий звіт Siemens.

Найбільший у Європі автобудівник Volkswagen, своєю чергою, на початку березня 2022 року зупинив виробництво у РФ, а рік потому, у травні 2023-го, продав свій завод у Калузі та низку інших бізнесів. Тим самим він автоматично втратив права на отримані свого часу гарантії уряду Німеччини. Але в Росії продовжує діяти й обслуговувати придбані на виплат автомобілі Volkswagen Bank, тож він зберіг право претендувати на свою частину держгарантій і скористався ним, пояснила газеті Berliner Zeitung пресслужба автоконцерну. Тут варто зазначити, що цей автоконцерн не є чисто приватною компанією, оскільки його співвласником з особливими правами є федеральна земля Нижня Саксонія.

Володимир Путін приймає в Кремлі тодішнього керівника Volkswagen Герберта Діса (квітень 2019 року) Фото: Maxim Shipenkov/Getty Images/AFP

Від компенсацій Wintershall Dea виграють і олігархи у РФ

Либонь, першою компанією, яка вирішила скористатися державними гарантіями, стала Wintershall Dea - нафтогазова дочка світового лідера хімічної промисловості BASF, співвласником якої є також інвестиційна компанія LetterOne. Остання була створена в Люксембурзі групою російських підприємців на чолі з Михайлом Фрідманом і Петром Авеном, які через війну в Україні перебувають нині під міжнародними санкціями.

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"Ми вже тривалий час ведемо переговори з Wintershall Dea про ці гарантії й можливі сценарії збитків", - підтвердила агентству dpa пресслужба міністерства фінансів ФРН і пояснила, що мова йде про гарантії, видані між 2006 і 2016 роками. Це був період правління в Німеччині різних коаліцій під керівництвом Анґели Меркель, яка вперше стала канцлеркою у листопаді 2005 року.

У той період компанія Wintershall (тоді вона ще не об'єдналася з Dea) брала участь у всіх великих газопровідних проєктах свого багаторічного російського партнера "Газпром" на європейському напрямку: "Північний потік", "Південний потік" (до його перетворення в "Турецький потік") і "Північний потік-2", за введення в експлуатацію якого вона всіма силами боролася.

Ганноверський ярмарок, 11 квітня 2005. Ґергард Шредер і Володимир Путін на стенді "Ачімгазу" - спільного підприємства" Газпрому " і Wintershall. Ліворуч - тодішній керівник BASF Юрґен Гамбрехт. Фото: Carsten Rehder/dpa/picture-alliance

До того ж саме Wintershall у 2015 році домоглася від уряду Меркель дозволу передати під повний контроль "Газпрому" великі німецькі газосховища, які згодом, взимку 2021/2022 напередодні російського нападу на Україну, виявилися фактично порожніми, що стало однією з причин найгострішої енергетичної кризи у ФРН. І саме Wintershall ще у 2019 році всіляко лобіювала ідею, що Німеччині не слід мати власні СПГ-термінали, оскільки скраплений газ буде відігравати лише нішеву роль на німецькому ринку.

Тож саме Wintershall несе чималу частину відповідальності за те, що Німеччина опинилася в украй високій залежності від російського газу, а уряду ФРН довелося у 2022 році в авральному режимі за великі гроші реалізовувати програму з термінового створення німецьких СПГ-терміналів. До того ж ця компанія весь минулий рік на тлі війни в Україні спокійно й далі видобувала в Росії газ і постачала його "Газпрому". Те саме стосується й газового конденсату. А він, як запідозрили ЗМІ, використовувався в виробництві палива для російських військових літаків, які завдають ударів по Україні.

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І ось тепер Wintershall Dea, що роками заробляла великі гроші на газовому бізнесі з Росією, не відчуває, схоже, сумнівів в тому, що має повне не тільки юридичне, а й моральне право вимагати від уряду Німеччини, навіть в ситуації значних проблем з держбюджетом, ще й компенсацій за свої багаторічні особливо тісні зв'язки з "Газпромом". Причому від цих виплат до того ж виграли б ще й підсанкційні російські олігархи.

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Акція протесту під штаб-квартирою Wintershall Dea у Касселі проти вбивства російською авіацією цивільного населення України (листопад 2022 року) Фото: Christian Schauderna/IMAGO

ФРН - правова держава і мусить виконувати зобов'язання

Але в тому-то і річ, що юридично ця та інші згадані компанії таке право мають. "Якщо підприємства досягли домовленості про експортні гарантії за певними угодами, то в разі їхнього зриву їм належить компенсація, - підкреслив у відповіді за запит DW депутат Бундестагу Райнгард Губен (Reinhard Houben). - Виплата компенсацій залежить від відповідних домовленостей, а не від стану бюджету. Це стосується і Wintershall Dea". Райнгард Губен є економічним експертом парламентської фракції ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП), лідер якої Крістіан Лінднер (Christian Lindner) займає в нинішньому уряді ФРН якраз посаду міністра фінансів.

"Уряд зобов'язаний дотримуватися своїх юридично закріплених зобов'язань. Якщо компенсації виправдані, їх необхідно виплачувати. Бюджетна криза, що виникла з вини "світлофорної коаліції", тут ні до чого. Адже ми все-таки правова держава", - відповів DW економічний експерт парламентської фракції опозиційної і частково правоекстремістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Лайф-Ерік Гольм (Leif-Erik Holm).

Думку двох депутатів повністю розділяє професор Інституту світової економіки в Кілі (IfW) Штефан Коотс (Stefan Kooths). В інтерв'ю DW він підкреслив: "Якщо держава надала гарантії, то вона, природно, повинна виконувати ці домовленості. Тут річ в принципах правової держави незалежно від того, чи подобається нам це в конкретному випадку або який стан бюджету. Не можна заднім числом відмовлятися від виданих гарантій, це підірве довіру до державних зобов'язань".

Гарантії для інвестицій в Китаї тепер отримати дедалі важче

Але можна зробити висновки на майбутнє. "Так, федеральний уряд в травні цього року відмовився видавати гарантії концерну Volkswagen для нових інвестицій в Китаї", - вказав у відповіді DW Райнгард Губен з ВДП, яка входить в урядову коаліцію. "Обсяг гарантій для бізнесу з Китаєм скорочується, це факт", - підтвердив Лайф-Ерік Гольм з АдН, але додав: "Інше питання, чи розумно це".

Завод Volkswagen в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю Фото: Stephan Scheuer/dpa/picture alliance

Депутат партії, яка традиційно виступає проти санкцій щодо Росії, рекомендує федеральному уряду надалі більше думати про наслідки, "перш ніж поспішно запроваджувати санкції": "Не можна вимагати від підприємств виконання санкцій, а потім намагатися уникнути відповідальності. Інакше уряд втратить залишки довіри з боку підприємств".

Уряд Німеччини став значно стриманіше видавати експортні та інвестиційні гарантії, констатує і професор Штефан Коотс з IfW, і він це в принципі схвалює. "Коли маєш справу з ненадійними режимами, не можна просто перекладати підприємницький ризик на платників податків. І якщо підприємства знатимуть, що держава не стане їх виручати, то і діятимуть вони обережніше".