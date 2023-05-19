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Завод VW в Калузі
Завод VW в КалузіФото: Volkswagen AG
ЕкономікаНімеччина

Німецький автоконцерн Volkswagen продав активи в Росії

Сергій Ромашенко
32 хв. тому

Активи Volkswagen, включно з автозаводом у Калузі, перейшли структурі російського дилера "Авілон". Німецький автомобільний концерн призупинив складання в РФ і постачання машин у країну після вторгнення Росії в Україну.

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Німецький автомобільний виробник Volkswagen (VW) продав усі свої активи в Росії, включно з заводом у Калузі, структурі російського дилера "Авілон" Art-Finance, ідеться в повідомленні концерну, оприлюдненому в п'ятницю, 19 травня.

Угода поширюється на частки VW у "Фольксваґен Груп Рус" (володіє Калузьким заводом) та її дочірні структури ("Фольксваґен Компоненти та Послуги", "Сканія Лізинг", "Сканія Фінанс", "Сканія Страхування"), компанію-імпортера (бізнес із продажу та післяпродажного обслуговування), склад запчастин і бізнес у сфері фінансових послуг, включно з усіма працівниками.

Покупцем виступила компанія ТОВ "Арт-Фінанс" за підтримки "Авілона". Ця компанія зі статутним капіталом 100 тисяч рублів була зареєстрована 13 лютого і на 100 відсотків належить колишньому генеральному директору "Авілона" Андрію Павловичу. Представник "Авілона" відмовився від коментарів.

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Угода на 125 мільйонів євро

У пресрелізі Volkswagen сказано, що угоду схвалила влада РФ. Її сума не вказується.

За даними російських ЗМІ, рішення ухвалили 17 квітня, а сума договору не повинна перевищувати 125 мільйонів євро. Для проведення розрахунків "Авілону" потрібно буде придбати валюту на внутрішньому ринку, а сума купівлі обмежена лімітом 50 мільйонів євро на добу.

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На початку березня російські ЗМІ вже повідомляли, що "Авілон" став основним претендентом на купівлю Калузького заводу Volkswagen, однак незабаром з'ясувалося, що суд заарештував майже все майно VW у Росії за позовом групи ГАЗ Олега Дерипаски.

ГАЗ зажадав від VW 15,6 мільярда рублів за збитки після рішення Volkswagen розірвати договір про контрактне складання автомобілів Skoda і VW у Нижньому Новгороді. Через місяць суд зняв арешт із цих активів. 

Volkswagen у Калузі був запущений у 2007 році, а через два роки запрацював за повним циклом. Його потужність складала 225 тисяч автомобілів на рік. У 2021 році на підприємстві випустили 118 тисяч машин. Там виробляли моделі Volkswagen Tiguan і Polo, а також Skoda Rapid.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України роботу майданчика призупинили.

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