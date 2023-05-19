Німецький автоконцерн Volkswagen продав активи в Росії
Сергій Ромашенко
32 хв. тому
Активи Volkswagen, включно з автозаводом у Калузі, перейшли структурі російського дилера "Авілон". Німецький автомобільний концерн призупинив складання в РФ і постачання машин у країну після вторгнення Росії в Україну.
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Німецький автомобільний виробник Volkswagen (VW) продав усі свої активи в Росії, включно з заводом у Калузі, структурі російського дилера "Авілон" Art-Finance, ідеться в повідомленні концерну, оприлюдненому в п'ятницю, 19 травня.
Угода поширюється на частки VW у "Фольксваґен Груп Рус" (володіє Калузьким заводом) та її дочірні структури ("Фольксваґен Компоненти та Послуги", "Сканія Лізинг", "Сканія Фінанс", "Сканія Страхування"), компанію-імпортера (бізнес із продажу та післяпродажного обслуговування), склад запчастин і бізнес у сфері фінансових послуг, включно з усіма працівниками.
Покупцем виступила компанія ТОВ "Арт-Фінанс" за підтримки "Авілона". Ця компанія зі статутним капіталом 100 тисяч рублів була зареєстрована 13 лютого і на 100 відсотків належить колишньому генеральному директору "Авілона" Андрію Павловичу. Представник "Авілона" відмовився від коментарів.
У пресрелізі Volkswagen сказано, що угоду схвалила влада РФ. Її сума не вказується.
За даними російських ЗМІ, рішення ухвалили 17 квітня, а сума договору не повинна перевищувати 125 мільйонів євро. Для проведення розрахунків "Авілону" потрібно буде придбати валюту на внутрішньому ринку, а сума купівлі обмежена лімітом 50 мільйонів євро на добу.
На початку березня російські ЗМІ вже повідомляли, що "Авілон" став основним претендентом на купівлю Калузького заводу Volkswagen, однак незабаром з'ясувалося, що суд заарештував майже все майно VW у Росії за позовом групи ГАЗ Олега Дерипаски.
ГАЗ зажадав від VW 15,6 мільярда рублів за збитки після рішення Volkswagen розірвати договір про контрактне складання автомобілів Skoda і VW у Нижньому Новгороді. Через місяць суд зняв арешт із цих активів.
Volkswagen у Калузі був запущений у 2007 році, а через два роки запрацював за повним циклом. Його потужність складала 225 тисяч автомобілів на рік. У 2021 році на підприємстві випустили 118 тисяч машин. Там виробляли моделі Volkswagen Tiguan і Polo, а також Skoda Rapid.