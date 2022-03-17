Volkswagen (VW)

На електромобілі Volkswagen переведуть цілий грецький острів

Острів Астипалея в Егейському морі за 5 років має стати кліматично нейтральним. Це - пілотний проєкт уряду Греції та VW, який хоче наочно показати, що адаптація може проходити набагато швидше, ніж це зазвичай уявляють.