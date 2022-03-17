Volkswagen (VW)

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Volkswagen і захисники прав споживачів звинувачують один одного в провалі переговорів за мировою угодою. Автоконцерн обіцяє в будь-якому випадку виплатити 830 мільйонів євро компенсацій власникам маніпульованих дизелів.
Від слави шахраїв через "дизельний скандал" до лідерів ринку у сфері екологічного транспорту. Такою є амбітна мета концерну Volkswagen. У VW планують до того ж виробляти автомобілі без шкоди для клімату. Чи можливо це?