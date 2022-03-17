Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Volkswagen (VW)

Ілюзія повернення.Volkswagen навряд чи поновить виробництво в Росії

Ілюзія повернення.Volkswagen навряд чи поновить виробництво в Росії 17.03.2022

Є шість причин, чому найбільший автовиробник Європи не захоче знову запускати конвеєри на своєму заводі в Калузі та Нижньому Новгороді на майданчику ГАЗ. DW розповідає.
На електромобілі Volkswagen переведуть цілий грецький острів

На електромобілі Volkswagen переведуть цілий грецький острів 12.11.2021

Острів Астипалея в Егейському морі за 5 років має стати кліматично нейтральним. Це - пілотний проєкт уряду Греції та VW, який хоче наочно показати, що адаптація може проходити набагато швидше, ніж це зазвичай уявляють.
BMW і VW сплатять 875 мільйонів євро штрафу за картельну змову

BMW і VW сплатять 875 мільйонів євро штрафу за картельну змову 08.07.2021

Volkswagen має сплатити 500 мільйонів євро, а BMW - 375 мільйонів євро штрафу за змову у використанні технології для зменшення викидів оксидів азоту в дизельних авто.
Німецькі слідчі провели обшуки в головному офісі Volkswagen

Німецькі слідчі провели обшуки в головному офісі Volkswagen 23.11.2020

Під час обшуків компанія передала низку документів та файлів, повідомили в прокуратурі. Слідчі намагалися роздобути більше інформації у справі про прослуховування керівних менеджерів Volkswagen.
Клієнти в США отримали від VW понад 9,5 мільярда доларів через дизельгейт

Клієнти в США отримали від VW понад 9,5 мільярда доларів через "дизельгейт" 28.07.2020

За даними Федеральної торгової комісії, понад 86 відсотків обрали варіант викупу концерном Volkswagen їхніх авто або достроково розірвали лізингові договори.

Дизельгейт: автовласники зможуть позиватися проти VW у будь-якій країні

"Дизельгейт": автовласники зможуть позиватися проти VW у будь-якій країні 09.07.2020

Суд дозволив власникам автомобілів VW з встановленим програмним забезпеченням, що дозволяло маніпулювати екологічними тестами, подавати позови в країні, де була куплена машина.
Дизельгейт: суд дозволив власникам авто від VW повернути їх виробнику

"Дизельгейт": суд дозволив власникам авто від VW повернути їх виробнику 25.05.2020

Згідно з рішенням Федерального верховного суду у Німеччині власники дизельних автомобілів Volkswagen можуть повернути авто виробнику і частково повернути сплачені кошти.
Дизельний скандал: у ФРН оголосили про врегулювання претензій до Volkswagen

Дизельний скандал: у ФРН оголосили про врегулювання претензій до Volkswagen 30.04.2020

Суд у ФРН оголосив про врегулювання претензій до Volkswagen щодо "дизельгейту". 235 тисяч власників авто VW підтримали мирову угоду та отримають компенсації.
VW готовий виплатити компенсації власникам дизельних авто у Німеччині

VW готовий виплатити компенсації власникам дизельних авто у Німеччині 14.02.2020

Volkswagen і захисники прав споживачів звинувачують один одного в провалі переговорів за мировою угодою. Автоконцерн обіцяє в будь-якому випадку виплатити 830 мільйонів євро компенсацій власникам маніпульованих дизелів.
VW змінив позицію у дизельгейті в Німеччині

VW змінив позицію у "дизельгейті" в Німеччині 02.01.2020

Volkswagen та Федеральне об'єднання центрів захисту прав споживачів Німеччини хочуть домовитись щодо маніпуляцій даними про вміст шкідливих речовин у газах дизельних двигунів. Шанси позивачів на компенсації збільшуються.
Уряд Австрії отримає компенсацію за дизельні поліцейські авто Volkswagen

Уряд Австрії отримає компенсацію за дизельні поліцейські авто Volkswagen 28.12.2019

Сума угоди, укладеної між австрійським урядом і офіційним імпортером автомобілів Volkswagen у Австрії, не розголошується.

У Великобританії розглянуть колективний позов автовласників до VW

У Великобританії розглянуть колективний позов автовласників до VW 03.12.2019

90 тисяч британців вимагають від німецького автовиробника Volkswagen компенсацій через "дизельгейт". Представники концерну наполягають, що жодних збитків від маніпулювання даними вихлопів не було.
Дизельний скандал: у Німеччині розпочався процес проти Volkswagen

"Дизельний скандал": у Німеччині розпочався процес проти Volkswagen 30.09.2019

Проти гіганта світового автопрому позиваються загалом понад 470 тисяч власників дизельних автомобілів марки Volkswagen. Власники авто вимагають від компанії компенсації, а у VW не бачать для цього підстав.
VW планує скоротити до 7000 робочих місць

VW планує скоротити до 7000 робочих місць 13.03.2019

Німецький концерн Volkswagen планує до 2023 року скоротити до 7000 робочих місць. Автовиробник також планує інвестиції в нові моделі електромобілів та дигіталізацію.
Суд в ФРН визнав право власників дизельних автомобілів VW на компенсації

Суд в ФРН визнав право власників дизельних автомобілів VW на компенсації 22.02.2019

Федеральна судова палата Німеччини підтримала позицію німецьких покупців автомобілів Volkswagen, що вимагають компенсації в рамках дизельного скандалу.
Електромобілі та екологія: як Volkswagen прагне стати світовим лідером

Електромобілі та екологія: як Volkswagen прагне стати світовим лідером 20.02.2019

Від слави шахраїв через "дизельний скандал" до лідерів ринку у сфері екологічного транспорту. Такою є амбітна мета концерну Volkswagen. У VW планують до того ж виробляти автомобілі без шкоди для клімату. Чи можливо це?
Інші статті