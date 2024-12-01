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ЕкономікаНімеччина

На заводах Volkswagen 2 грудня розпочнуться страйки

Євген Жуков
1 грудня 2024 р.

Оскільки керівництво VW не відмовляється від планів звільнень та скорочення зарплати працівникам, профспілка IG Metall проведе страйки на заводах концерну. Три дні тому провалився черговий раунд тарифних перемовин.

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Попереджувальний страйк, організований профспілкою IG Metall на заводі Volkswagen в Оснабрюку (6 листопада 2024 року)
За словами представника профспілки, Volkswagen вже ще має намір закрити декілька заводів та скоротити зарплати працівникамФото: IMAGO/osnapix

Німецька профспілка працівників металургійної промисловості IG Metall закликала співробітників автобудівного концерну Volkswagen до загальнонаціональних попереджувальних страйків, які розпочнуться на всіх заводах VW вже у понеділок, 2 грудня. Про це заявив 1 грудня голова регіонального відділення IG Metall у федеральній землі Нижня Саксонія Торстен Ґреґер (Thorsten Gröger).

У ніч на неділю минув термін домовленостей між працівниками та керівництвом Volkswagen (VW), які зобов'язують вирішувати трудові суперечки мирним шляхом. Ще у переддень закінчення цього терміну профспілка IG Metall оголосила, що найближчим часом "на всіх заводах" автогіганта, який планує масові скорочення співробітників та зниження зарплати, пройдуть попереджувальні страйки.

За словами Торстена Ґреґера, цей крок став логічним наслідком того, що VW і після тарифних переговорів має намір зробити звільнення і навіть закрити кілька заводів у Німеччині.

"Ми демонстрували готовність до компромісу за столом переговорів, але нашу простягнуту руку було відкинуто, - заявив представник профспілки. - Тепер підуть попереджувальні страйки, які компанія не зможе проігнорувати. Найближчим часом виробництво буде тимчасово призупинено на всіх заводах".

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Продовження переговорів про зарплату заплановано на 9 грудня

Комісія IG Metall із заробітної плати вже одноголосно проголосувала за проведення страйків, щоб зміцнити позиції на переговорах. Третій раунд тарифних переговорів у VW завершився 28 листопада безрезультатно, вони продовжаться 9 грудня.

Керівництво автоконцерну заявляє про необхідність вжиття комплексних заходів щодо реструктуризації, щоб зробити компанію конкурентоспроможною у довгостроковій перспективі.

Volkswagen управляє 10 заводами в Німеччині, з яких шість розташовані у Нижній Саксонії, три - у Саксонії та один - у Гессені. На заводах концерну у Німеччині працюють близько 120 тисяч осіб, близько половини з них - у Вольфсбурзі.

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