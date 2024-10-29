Автопром ФРН до 2035-го скоротить 140 тисяч робочих місць

Згідно з дослідженням VDA, перехід на електромобільність спричинить скорочення 140 тисяч робочих місць у німецькій автопромисловості до 2035 року.

Приблизно кожне п'яте робоче місце в автомобільній промисловості Німеччини опиниться під загрозою в найближчі роки. Такими є оприлюднені у вівторок, 29 жовтня, результати дослідження інституту соціології Prognos, проведеного на замовлення Німецької асоціації автомобільної промисловості (VDA).

Як встановили автори дослідження, з 2019-го до 2023 року у галузі загалом було скорочено 46 тисяч робочих місць. А станом на 2023 рік в автопромі ФРН працювали майже 911 тисяч людей. Однак до середини наступного десятиліття автопромисловість Німеччини може втратити 140 тисяч робочих місць, прогнозують дослідники, хоча й наголошують на наявності високого ступеня невизначеності щодо фактичних змін, адже очевидно, що окремі професії стануть більш важливими, а інші втратять сенс.

"До скорочення робочих місць призведе перехід на електромобільність", - заявила президентка VDA Гільдеґард Мюллер (Hildegard Müller). Однак, за її словами, це є не проявом кризи, а частиною трансформації, що зумовлена електрифікацією приводів.

"Політичні рамкові умови визначатимуть, чи відбуватимуться майбутні інвестиції та інновації з новими робочими місцями у Німеччині чи деінде. Тож рамкові умови або посилять, або послаблять вплив на зайнятість", - пояснила Мюллер.

Так, згідно з дослідженням, з 2019 року до 2023-го втратили актуальність професії у сфері технологій машинобудування, а також металообробки. З іншого боку, спостерігалось зростання кількості робочих місць у галузі технічних досліджень і розробок, інформатики, електротехніки та програмного забезпечення.

Читайте також: "Дизельгейт" був тільки початком, або Нова криза Volkswagen

Volkswagen закриє три заводи

Нагадаємо, 28 жовтня виробнича рада концерну Volkswagen оголосила про плани закрити щонайменше три заводи в країні і скоротити десятки тисяч робочих місць. Зокрема, під особливою загрозою перебуває завод VW в місті Оснабрюк, який нещодавно втратив очікуване подальше замовлення від Porsche. Крім того, тим, хто залишеться працювати у концерні скоротять заробітні плати на 18 відсотків.

У Volkswagen працює близько 120 тисяч людей у ​​Німеччині, близько половини з яких - у штаб-квартирі та головному заводі у Вольфсбурзі. VW управляє загалом 10 заводами в Німеччині, шість із яких знаходяться в Нижній Саксонії, три у східній землі Саксонія та один у західній землі Гессен. У вересні Volkswagen розірвав довгострокову угоду з профспілками про забезпечення робочих місць, яка діяла понад 30 років. Звільнення тепер можливі з середини 2025 року.

Читайте також: Віцеканцлер ФРН: Volkswagen має вирішити свої проблеми сам