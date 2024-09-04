"Дизельгейт" був тільки початком, або Нова криза VW

Поки в німецькому Брауншвейгу триває процес проти ексглави Volkswagen щодо розслідування дизельного скандалу навколо VW, для концерну знову настали тяжкі часи.

Перший вересневий тиждень - можливо, найважчий для німецького концерну Volkswagen (VW) за останні 10 років. У вівторок, 3 вересня, у Вищому земельному суді Брауншвейга почався гучний процес: інвестори судяться з концерном VW через "дизельгейт". Днем раніше концерн оголосив немислимі колись перспективи - можливе закриття автозаводів на території Німеччини. А 4 вересня відбулися перші збори колективу концерну з протестами проти оголошених заходів керівництва.

Як VW обманював мільйони клієнтів, владу та акціонерів

Спочатку повернемося на 9 років назад, у вересень 2015 року, коли завдяки звіту відомства США із захисту довкілля стало відомо, що іменитий німецький концерн займався великомасштабним промисловим обманом - занижував показники шкідливих викидів у автомобілів із дизельним двигуном. Новина призвела до величезного скандалу, названого "дизельгейтом", який завдав VW колосальних іміджевих і фінансових збитків - до 32 мільярдів євро тільки на сьогодні.

Персонально це вдарило по багатьох провідних менеджерах автовелета, включно з тодішнім главою концерну Volkswagen Мартіном Вінтеркорном (Martin Winterkorn). Останній пішов у відставку наступного дня після оголошення про маніпуляції, і тепер він - ключовий свідок на процесі в Брауншвейгу.

Колишній глава концерну Volkswagen Мартін Вінтеркорн Фото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

Вінтеркорн міг би пролити світло на дуже багато питань у "дизельному скандалі". Адже чого не було за всі ці дев'ять років, то це відповідей на ключові запитання: які керівники ухвалювали рішення розширювати присутність VW на ринку дизельних авто у США, попри невідповідність автомобілів концерну екологічним нормам, які вимагають у Штатах, хто і як вбудовував спеціальне програмне забезпечення, що вимикало заміри показників викидів. Вінтеркорн, який хизувався знанням усіх, навіть найдрібніших деталей виробництва, наполягає, що нічого про маніпуляції не знав до останнього і звинувачення на свою адресу відкидає.

Тим часом 77-річному Вінтеркорну загрожує до кількох років позбавлення волі, якщо його визнають винним за одним або за всіма трьома пунктами обвинувачення: шахрайством, маніпуляцією ринком, а також наданням неправдивих свідчень у Бундестазі щодо обставин "дизельгейту".

"Пазл із проблем", або Нова криза VW

Але ще тоді, 9 років тому, "дизельний скандал" був далеко не єдиною проблемою VW: гігант із Вольфсбурга потерпав від високих витрат і низької рентабельності та жорсткого держрегулювання - федеральна земля Нижня Саксонія має 20 відсотків акцій і право заблокувати ті чи інші рішення.

За 9 років концерну не вдалося щось змінити, і сьогодні його становище тільки погіршилося. Конкуренти на тепер головному для концерну, китайському, ринку відтіснили VW з першого місця, і то надовго. Експерти в Німеччині відкрито говорять, що німецькі електромобілі в Китаї "неконкурентоспроможні". Але, крім Китаю, у VW цілий "пазл проблем", каже авторитетний німецький автоексперт, директор дослідницького інституту CAR Center Automotive Research в Дуйсбургу професор Фердинанд Дуденгеффер (Ferdinand Dudenhöffer).

Працівники заводу VW у Вольфсбургу, які вийшли на акцію протесту Фото: MORITZ FRANKENBERG/AFP

Найбільший головний біль - необхідність знизити витрати на виробництво нових "фольсквагенів" у самій Німеччині. Рентабельність материнської марки концерну становить 3,4 відсотка, водночас усередині країни VW працює собі у збиток, "фактично закордонні дочки субсидують материнську марку", пояснює Дуденгеффер.

Закрити завод у Німеччині? Раніше просто немислимо

Програма економії в перші шість місяців 2024 року не принесла бажаного результату, і концерн оголосив готовність піти на порушення табу, які здавалися непорушними. На що саме замахнувся нинішній глава концерну Олівер Блуме (Oliver Blume)? Він не виключив необхідності закрити заводи в самій Німеччині - такого за 90 років існування Volkswagen ще не було. Зрештою, і це теж було немислимо в минулі тридцять років, керівництво концерну має намір відкликати раніше терміну гарантію того, що найнятим працівникам не загрожує звільнення, яка діяла до 2029 року.

"Нам бракує продажів близько 500 тисяч автомобілів - обсяг виробництва приблизно двох заводів. Це не пов'язано з якістю наших авто або роботою збуту. Просто для них немає ринку", - пояснив на зустрічі 4 вересня з представниками колективу фінансовий директор VW Арно Антліц (Arno Antlitz). Упродовж десятиліть VW фактично не мав змоги за потреби знизити виробничі витрати, пояснює Дуденгеффер.

Сьогодні це стало однією з причин найбільшої кризи для VW з 1990-х років, каже фахівчиня з авторинку ФРН, директорка Center Automotive Research Гелена Вісберт (Helena Wisbert). Закриття заводів не уникнути, впевнена Вісберт, оскільки, за її словами, клієнти не готові більше платити надбавку за made in Germany.

"У нас немає проблеми VW, у нас є проблема з Німеччиною"

Не у всіх проблемах винен сам концерн VW, в один голос говорять німецькі автоексперти, звертаючи увагу на вплив держави. "У нас немає проблеми VW, у нас є проблема з Німеччиною", - як сформулював цю ситуацію Дуденгеффер в ефірі телеканалу n-tv.

Електрокари VW "не повністю відповідають смакам споживачів" і концерн має проблеми з якістю, визнає експерт, але, на його думку, значно негативнішою для концерну виявилася непередбачувана поведінка влади ФРН. "Це не Вольфсбург (де розташована штаб-квартира VW - Ред.), а Берлін (уряд ФРН - Ред.) покинув автовиробників з електромобілями в біді", - Дуденгеффер має на увазі ситуацію, коли наприкінці 2023 року уряд ФРН раніше терміну без попередження припинив виплачувати премії за купівлю електромашин. Попит на електрокари в Німеччині у 2024 році впав, а зважаючи на підвищений попит минулого серпня через державні премії, сьогодні це видається особливо драматичним: мінус 69 відсотків у серпні 2024 року в порівнянні зі серпнем 2023-го.

Електричні мінівени Volkswagen ID.Buzz Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Керівництво VW: попит падає, а час минає

Справи в концерну на цьому тлі ще не такі погані: торік він закінчив із прибутком у 22 мільярди євро, при цьому оборот становив 322 мільярди, концерн планує вийти до 2025-го зі схожими показниками. Але необхідність економити на тлі падіння попиту лише зростає: якщо на початку року йшлося про 10 мільярдів, то тепер журналісти Handelsblatt говорять про 14 мільярдів. І керівництво впевнене - далі буде тільки гірше. "У нас є 1-2 роки, щоб узяти інший курс", - спробував переконати Антліц представників робітничого колективу концерну.

Поки профспілки обіцяють "запеклу боротьбу" проти планів керівництва концерну, влада Нижньої Саксонії просигналізувала, що готова допомогти - за умови збереження виробничих майданчиків. Не всі експерти впевнені, що справа дійде до закриття заводів, і припускають, що йдеться швидше про формулювання максимальних вимог на переговорах із наглядовою радою концерну, владою та профспілками.