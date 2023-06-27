"Дизельгейт": Ексглава Audi отримав умовний термін

Руперта Штадлера звинувачували в тому, що він не зупинив продаж автомобілів зі зміненим програмним забезпеченням, після того як стало відомо про махінації. Він зізнався у скоєному, уклавши угоду з судом.

У рамках справи про махінації з програмним забезпеченням в автомобілях із дизельним мотором концерну Volkswagen колишнього главу компанії Audi Руперта Штадлера (Rupert Stadler) у вівторок, 27 червня, засудили до позбавлення волі на строк до року та дев'яти місяців умовно. Крім того, земельний суд у Мюнхені зобов'язав його виплатити штраф у розмірі 1,1 мільйона євро на користь держбюджету і низки некомерційних організацій.

Під час процесу Штадлер дав свідчення, визнавши свою відповідальність за шахрайство. Конкретно його звинувачували в тому, що він не зупинив продаж у Німеччині автомобілів, над програмним забезпеченням яких було здійснено маніпуляції, після того як у США стало відомо про шахрайство.

Судовий процес, що розпочався у вересні 2020 року в Мюнхені, став першим кримінальним процесом у рамках дизельного скандалу. Тривалий час Руперт Штадлер заперечував усі звинувачення на свою адресу. У березні суд запропонував топменеджеру укласти угоду: Штадлер дає свідчення і отримує натомість умовний термін від 18 до 24 місяців з виплатою штрафу в розмірі 1,1 мільйона євро. Штадлер і його адвокати погодилися на це.

Інші вироки в рамках дизельного скандалу

Аналогічний вирок винесли цього ж дня щодо інженера Джованні П. (Giovanni P.) з тією різницею, що розмір його штрафу має становити 50 тисяч євро.

Разом з ексглавою Audi на лаві підсудних перебував колишній глава відділу з розробки двигунів у компанії Audi, а пізніше - член ради директорів компанії Porsche Вольфґанґ Гац (Wolfgang Hatz). Під час процесу він визнав, що разом із двома інженерами розпорядився провести маніпуляції над програмним забезпеченням автомобілів. Гаца засудили умовно до двох років ув'язнення з виплатою штрафу в розмірі 400 тисяч євро.

Генпрокуратура задоволена вироком ексшефу Audi

Після винесення вироку Руперту Штадлеру генпрокуратура ФРН заявила, що "дуже задоволена" рішенням суду. Як наголосила представниця генпрокуратури Андреа Ґрапе (Andrea Grape), суд залишився в рамках укладеної угоди і ухвалив вирок, що відрізняється лише на три місяці від затребуваного прокуратурою умовного дворічного терміну.

Щодо Вольфґанґа Гаца обвинувачення вимагало реального тюремного терміну в три роки і два місяці. Тепер генпрокуратура перевірить обґрунтування рішення суду, після чого визначиться з подальшими правовими заходами, заявила Ґрапе. Жоден із ухвалених 27 червня вироків поки не набув чинності.

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