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Дизельний скандал
Дизельний скандал - афера концерну Volkswagen (VW) та інших автовиробників.
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Докладно
"Дизельгейт" був тільки початком, або Нова криза VW
"Дизельгейт" був тільки початком, або Нова криза VW
Volkswagen змушений розглядати вкрай непопулярні заходи, поки в суді почали розслідувати дизельний скандал.
Економіка
04.09.2024
4 вересня 2024 р.
Європа ставить на електромобілі. Прощання з ДВЗ йде важко
Європа ставить на електромобілі. Прощання з ДВЗ йде важко
З 2035 року в ЄС буде дозволено випуск лише кліматично нейтральних автомобілів. Із ДВЗ планують розпрощатися.
Природа й екологія
16.02.2023
16 лютого 2023 р.
"Дизельгейт": проти Daimler у ФРН подали прецедентний позов
"Дизельгейт": проти Daimler у ФРН подали прецедентний позов
Позов проти концерну Daimler має полегшити автовласникам отримання компенсації через "дизельний скандал".
Економіка
07.07.2021
7 липня 2021 р.
VW виплатив в США 9,5 мільярда доларів через "дизельгейт"
VW виплатив в США 9,5 мільярда доларів через "дизельгейт"
В США більше 86 відсотків обрали варіант викупу концерном Volkswagen їхніх авто, або розірвали договір аренди.
Економіка
28.07.2020
28 липня 2020 р.
Автовласники зможуть позиватися проти VW у будь-якій країні
Автовласники зможуть позиватися проти VW у будь-якій країні
Суд дозволив власникамм Volkswagenв рамках справи "Дизельгейту" подавати позови в країні, де була куплена автівка.
Економіка
09.07.2020
9 липня 2020 р.
Важка поразка Volkswagen
Важка поразка Volkswagen
Рішення німецького суду є перемогою споживачів і поразкою концернів, які вдаються до обману.
Генрік Беме
Коментар
Економіка
26.05.2020
26 травня 2020 р.
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