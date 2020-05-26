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Дизельний скандал

Дизельний скандал - афера концерну Volkswagen (VW) та інших автовиробників.

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Докладно

Протести колективу заводу VW у Вольфсбургу

"Дизельгейт" був тільки початком, або Нова криза VW

"Дизельгейт" був тільки початком, або Нова криза VW

Volkswagen змушений розглядати вкрай непопулярні заходи, поки в суді почали розслідувати дизельний скандал.
Економіка4 вересня 2024 р.
Заряджання електромобіля

Європа ставить на електромобілі. Прощання з ДВЗ йде важко

Європа ставить на електромобілі. Прощання з ДВЗ йде важко

З 2035 року в ЄС буде дозволено випуск лише кліматично нейтральних автомобілів. Із ДВЗ планують розпрощатися.
Природа й екологія16 лютого 2023 р.
Mercedes Benz GLK 220 CDI

"Дизельгейт": проти Daimler у ФРН подали прецедентний позов

"Дизельгейт": проти Daimler у ФРН подали прецедентний позов

Позов проти концерну Daimler має полегшити автовласникам отримання компенсації через "дизельний скандал".
Економіка7 липня 2021 р.
VW виплатив в США 9,5 мільярда доларів через "дизельгейт"

VW виплатив в США 9,5 мільярда доларів через "дизельгейт"

VW виплатив в США 9,5 мільярда доларів через "дизельгейт"

В США більше 86 відсотків обрали варіант викупу концерном Volkswagen їхніх авто, або розірвали договір аренди.
Економіка28 липня 2020 р.
Суд посилив права автовласників, що постраждали у "дизельному скандалі"

Автовласники зможуть позиватися проти VW у будь-якій країні

Автовласники зможуть позиватися проти VW у будь-якій країні

Суд дозволив власникамм Volkswagenв рамках справи "Дизельгейту" подавати позови в країні, де була куплена автівка.
Економіка9 липня 2020 р.
Дизельний скандал довкола Volkswagen (символічне фото)

Важка поразка Volkswagen

Важка поразка Volkswagen

Рішення німецького суду є перемогою споживачів і поразкою концернів, які вдаються до обману.
Deutsche Welle Henrik Böhme Chefredaktion GLOBAL Wirtschaft
Генрік Беме
Коментар
Економіка26 травня 2020 р.
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