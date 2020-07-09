Клієнти в США отримали від VW понад 9,5 мільярда доларів через "дизельгейт"

Американські покупці автомобілів німецького концерну Volkswagen (VW) AG отримали понад 9,8 мільярда доларів (8,3 мільярда євро) як компенсації у справі про маніпуляції даними щодо вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах дизельних двигунів машин концерну. Про це у понеділок, 27 липня, повідомила Федеральна торгова комісія (ФТК) США.

За даними ФТК, понад 86 відсотків клієнтів, які заявили про претензії, вважали за краще, щоб компанія викупила їхні авто, або ж достроково розірвали лізингові договір - замість того, щоб чекати на усунення дефектів. Після визнання в махінаціях в 2015 році Volkswagen пообіцяв відремонтувати або ж придбати у власників понад 550 тисяч машин.

Читайте також: "Дизельгейт": автовласники зможуть позиватися проти VW у будь-якій країні

Як уточнює агенція Reuters, сума в 9,8 мільярда доларів склалася з виплат самого концерну (9,5 мільярда доларів - 8 мільярдів євро) і коштів, наданих корпорацією Robert Bosch (300 мільйонів доларів - 255 мільйонів євро), яка є найбільшим постачальником технологічних розробок для дизельних двигунів.

При цьому Volkswagen виділив власникам і орендарям 457 тисяч автомобілів з 2,0-літровим мотором від 5100 до 10 тисяч доларів (4336 - 8500 тисяч євро) на додаток до оціночної вартості їхніх машин.

У вересні 2015 року VW визнав маніпуляції з дизельними двигунами

У вересні 2015 року німецький автовиробник визнав, що встановив програмне забезпечення, яке дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам.

Читайте також: Авторинок Німеччини: бум електромобілів на тлі обвалу продажів машин з ДВЗ

Автоконцерну у ФРН раніше вже був призначений штраф в мільярд євро у справі про маніпуляції. У США VW заплатив через "дизельгейт" 18 мільярдів доларів штрафів і компенсацій, концерн змушений був відкликати свої дизельні автомобілі з американського ринку для усунення технічних фальсифікацій. В Австралії сума компенсацій 57 тисячам австралійських споживачів склала майже 80 мільйонів євро. Звинувачення VW пред'являли також в Канаді і Великобританії.