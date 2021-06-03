 ″Дизельгейт″: проти Daimler у Німеччині подали прецедентний позов | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.07.2021

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Економіка

"Дизельгейт": проти Daimler у Німеччині подали прецедентний позов

Позов проти концерну Daimler має полегшити отримання компенсації автовласникам, які постраждали через "дизельний скандал".

Mercedes Benz GLK 220 CDI

Mercedes Benz GLK 220 CDI

Федеральне об'єднання центрів захисту прав споживачів Німеччини (vzbv) подало до Вищого земельного суду у Штутгарті (федеральна земля Баден-Вюртемберг) прецедентний позов проти автобудівного концерну Daimler щодо відшкодування збитків власникам автомобілів Mercedes, завданих через "дизельний скандал". Про це у середу, 7 липня, повідомив голова vzbv Клаус Мюллер (Klaus Müller).

Захисники прав споживачів закидають Daimler свідому маніпуляцію показниками шкідливих викидів автомобілів виробництва концерну, повідомляє інформагенція dpa. Після того, як спалахнув "дизельний скандал", концерн був змушений відкликати у Німеччині велику кількість автомобілів (за даними vzbv, - 254 тисячі), утім, досі у Daimler заперечують, що свідомо маніпулювали показниками шкідливих вихлопів. Метою позову є підтвердження судом цього факту і надання автовласникам правової визначеності у питанні відшкодування завданої шкоди, заявив Мюллер.  

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У позові vzbv увага фокусується на конкретному типі двигуна - OM651, що встановлюється на автомобілях Mercedes моделей GLC та GLK. За даними об'єднання центрів захисту прав споживачів, йдеться про близько 50 тисяч автомобілів, яким у разі неоновлення програмного забезпечення загрожує заборона на експлуатацію на німецьких дорогах. 

У Daimler заявили, що претензії є необґрунтованими, та пообіцяли захищати свою позицію у суді. Водночас у концерні вважають, що завдяки такому позову вдасться внести ясність у певні правові питання.

Прецедентний позов насамперед має спростити для споживачів шлях для відшкодування збитків автовиробником. Аналогічний позов vzbv раніше подавав проти автоконцерну Volkswagen, в результаті у квітні 2020 року було досягнуто мирової угоди. Згідно з нею, Volkswagen виплатив близько 245 тисячам власників автомобілів у Німеччині компенсації від 1350 до 6250 євро - залежно від віку та моделі авто. 

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"Дизельний скандал" навколо Volkswagen вибухнув внаслідок розслідування, яке влада США ініціювала в 2015 році. У вересні того ж року керівництво німецького концерну визнало, що на кількох мільйонах автомобілів, проданих в усьому світі, було встановлене програмне забезпечення, яке дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам.

Згодом схожі маніпуляції були виявлені і в автомобілях інших виробників, у тому числі Daimler.

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