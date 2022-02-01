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Daimler

Автовиробник Daimler змінив назву на Mercedes-Benz Group

Автовиробник Daimler змінив назву на Mercedes-Benz Group 01.02.2022

Згідно з заявою керівництва автомобілебудівної компанії, ребрендинг став частиною стратегії. У концерні таким чином хочуть удосконалити марку та підвищити її затребуваність на світовому ринку.
Дизельгейт: проти Daimler у Німеччині подали прецедентний позов

"Дизельгейт": проти Daimler у Німеччині подали прецедентний позов 07.07.2021

Позов проти концерну Daimler має полегшити отримання компенсації автовласникам, які постраждали через "дизельний скандал".

Автономні авто: як це буде в Німеччині? (03.05.2021) 03.05.2021

Кермувати самому чи доручити це завдання комп'ютеру? В Німеччині уже з 2022 року дозволять автономні авто. Втім, знімати руки з керма ще зарано!

Як Східна Німеччина перетворюється на електромобільний центр Європи

Як Східна Німеччина перетворюється на електромобільний центр Європи 09.04.2021

Східна Німеччина після тривалої деіндустріалізації перетворюється на європейський центр виробництва електромобілів й акумуляторних батарей. Особливу роль має відіграти Берлін.
Пандемія COVID-19: у ЄС суттєво скоротився продаж автомобілів

Пандемія COVID-19: у ЄС суттєво скоротився продаж автомобілів 17.12.2020

Від початку 2020 року попит на автомобілі в країнах ЄС зменшився на 25,5 відсотка - загалом зареєстровано дев'ять мільйонів автомобілів.

Футуристичний "далекобійник" на водні від Daimler (18.09.2020) 18.09.2020

Німецький концерн Daimler створив суперекологічний тягач. Футуристичну вантажівку, яка використовує водень та електричну батарею, спробували зробити не менш потужною за дизельні аналоги. Її запас ходу - понад 1000 кілометрів.

Дизельгейт: Daimler погодив мирову угоду в США, сплатить мільярдну суму

"Дизельгейт": Daimler погодив мирову угоду в США, сплатить мільярдну суму 15.09.2020

У рамках досягнутої мирової угоди автоконцерн Daimler сплатить 1,5 мільярда доларів регуляторним органам у США, а також компенсує 700 мільйонів доларів власникам авто з дизельними двигунами.
Volkswagen відновив виробництво на головному заводі після тривалого простою

Volkswagen відновив виробництво на головному заводі після тривалого простою 27.04.2020

Volkswagen запускає виробництво на головному заводі у німецькому Вольфсбурзі після майже півтора місяця простою. Його причиною стали наслідки пандемії нового коронавірусу.
Інвестори позиваються до Daimler на 896 мільйонів євро через дизельний скандал

Інвестори позиваються до Daimler на 896 мільйонів євро через "дизельний скандал" 07.01.2020

Понад 200 інвесторів, від імені яких до суду в Штутгарті звернулась адвокатська компанія, вимагають від автовиробника компенсації у 896 мільйонів євро.
Daimler планує скоротити понад 10 тисяч робочих місць у всьому світі

Daimler планує скоротити понад 10 тисяч робочих місць у всьому світі 29.11.2019

Скорочення кількості працівників зачепить насамперед адміністрацію, кажуть у автоконцерні Daimler. Керівництво автовелетня планує протягом трьох років не наймати працівників на посади, що вивільнилися.
Робота мрії: скільки заробляють і де хочуть працювати молоді спеціалісти в Німеччині

Робота мрії: скільки заробляють і де хочуть працювати молоді спеціалісти в Німеччині 22.10.2019

У 2019 році перші місця в рейтингу найпопулярніших працедавців серед тих, хто отримав вищу освіту і працює в Німеччині, займають автовиробники BMW, Audi, Daimler та Porsche. Хто ще увійшов до топ-30?
Німецькі велетні автопрому заощаджують та підраховують збитки

Німецькі велетні автопрому заощаджують та підраховують збитки 25.07.2019

У другому кварталі 2019 року серед провідних німецьких автобудівних концернів лише Volkswagen зумів отримати значне зростання прибутків. Натомість BMW і Daimler зазнали збитків та вдаються до заходів економії.
Німецький автопром: різке гальмування після тривалого буму

Німецький автопром: різке гальмування після тривалого буму 19.07.2019

Проблеми BMW, Daimler і Volkswagen багато в чому характерні для всієї світової автомобільної промисловості: перехід на електромобілі коштує дорого, а продажі падають, особливо в Китаї.
У ФРН від Daimler вимагають відкликати 60 тисяч дизельних Mercedes

У ФРН від Daimler вимагають відкликати 60 тисяч дизельних Mercedes 22.06.2019

Близько 60 тисяч дизельних автомобілів Mercedes-Benz мають відкликати у ФРН через розміщення в них незаконного обладнання для маніпулювання показниками викидів.
Daimler не знає, звідки у Кім Чен Ина його люксові лімузини

Daimler не знає, звідки у Кім Чен Ина його люксові лімузини 26.04.2019

У концерні Daimler не можуть пояснити, як у Кім Чен Ина опинилися лімузини його виробництва. Їхнє постачання до КНДР заборонено санкціями ООН.
Daimler підозрюють у маніпуляціях даними про вміст вихлопів

Daimler підозрюють у маніпуляціях даними про вміст вихлопів 15.04.2019

Програмне забезпечення на моделях Mercedes-Benz GLK із дизельним двигуном дозволяло занижувати показники вмісту шкідливих речовин, підозрює Федеральне відомство автотранспорту Німеччини.
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