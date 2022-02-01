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Згідно з заявою керівництва автомобілебудівної компанії, ребрендинг став частиною стратегії. У концерні таким чином хочуть удосконалити марку та підвищити її затребуваність на світовому ринку.
Позов проти концерну Daimler має полегшити отримання компенсації автовласникам, які постраждали через "дизельний скандал".
Кермувати самому чи доручити це завдання комп'ютеру? В Німеччині уже з 2022 року дозволять автономні авто. Втім, знімати руки з керма ще зарано!
Східна Німеччина після тривалої деіндустріалізації перетворюється на європейський центр виробництва електромобілів й акумуляторних батарей. Особливу роль має відіграти Берлін.
Від початку 2020 року попит на автомобілі в країнах ЄС зменшився на 25,5 відсотка - загалом зареєстровано дев'ять мільйонів автомобілів.
Німецький концерн Daimler створив суперекологічний тягач. Футуристичну вантажівку, яка використовує водень та електричну батарею, спробували зробити не менш потужною за дизельні аналоги. Її запас ходу - понад 1000 кілометрів.
У рамках досягнутої мирової угоди автоконцерн Daimler сплатить 1,5 мільярда доларів регуляторним органам у США, а також компенсує 700 мільйонів доларів власникам авто з дизельними двигунами.
Volkswagen запускає виробництво на головному заводі у німецькому Вольфсбурзі після майже півтора місяця простою. Його причиною стали наслідки пандемії нового коронавірусу.
Понад 200 інвесторів, від імені яких до суду в Штутгарті звернулась адвокатська компанія, вимагають від автовиробника компенсації у 896 мільйонів євро.
Скорочення кількості працівників зачепить насамперед адміністрацію, кажуть у автоконцерні Daimler. Керівництво автовелетня планує протягом трьох років не наймати працівників на посади, що вивільнилися.
У 2019 році перші місця в рейтингу найпопулярніших працедавців серед тих, хто отримав вищу освіту і працює в Німеччині, займають автовиробники BMW, Audi, Daimler та Porsche. Хто ще увійшов до топ-30?
У другому кварталі 2019 року серед провідних німецьких автобудівних концернів лише Volkswagen зумів отримати значне зростання прибутків. Натомість BMW і Daimler зазнали збитків та вдаються до заходів економії.
Проблеми BMW, Daimler і Volkswagen багато в чому характерні для всієї світової автомобільної промисловості: перехід на електромобілі коштує дорого, а продажі падають, особливо в Китаї.
Близько 60 тисяч дизельних автомобілів Mercedes-Benz мають відкликати у ФРН через розміщення в них незаконного обладнання для маніпулювання показниками викидів.
У концерні Daimler не можуть пояснити, як у Кім Чен Ина опинилися лімузини його виробництва. Їхнє постачання до КНДР заборонено санкціями ООН.
Програмне забезпечення на моделях Mercedes-Benz GLK із дизельним двигуном дозволяло занижувати показники вмісту шкідливих речовин, підозрює Федеральне відомство автотранспорту Німеччини.
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