Робота мрії: скільки заробляють і де хочуть працювати молоді спеціалісти в Німеччині

У 2019 році перші місця в рейтингу найпопулярніших працедавців серед тих, хто отримав вищу освіту і працює в Німеччині, займають автовиробники BMW, Audi, Daimler та Porsche. Хто ще увійшов до топ-30?