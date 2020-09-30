Пандемія COVID-19: у ЄС суттєво скоротився продаж автомобілів

У Європейському Союзі у листопаді зареєстрували майже 898 тисяч нових автомобілів, що на 12 відсотків менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Про це повідомляється у звіті Асоціації європейських виробників автомобілів Acea у четвер, 17 грудня.

Що стосується конкретних автовиробників, то в листопаді було зареєстровано на 15 відсотків менше автомобілів виробництва Daimler, ніж у цей же період минулого року. Зменшення реєстрації авто виробництва Volkswagen становило 13 відсотків, BMW - 6,4 відсотка.

В Аcea зменшення продажів нових автомобілів у листопаді пов'язують з запровадженням у низці країн ЄС обмежень, пов'язаних з поширенням коронавірусу.

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Згідно з даними Acea, від початку 2020 року попит на автомобілі в країнах ЄС зменшився на 25,5 відсотка - загалом зареєстровано дев'ять мільйонів автомобілів. Особливий спад реєстрації нових автівок спостерігається в Іспанії - з січня до листопада продажі там скоротились на 35,3 відсотка. В Італії і Франції цей показник становить 29 відсотків та 26,9 відсотка відповідно. В Німеччині продажі автомобілів протягом 2020 року скоротились на 21,6 відсотка у порівнянні з минулим роком.