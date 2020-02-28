"Дизельгейт": Daimler погодив мирову угоду в США, сплатить мільярдну суму

Німецький автомобільний концерн Daimler AG сплатить 1,5 мільярда доларів владі США і регулятору штату Каліфорнія в рамках мирової угоди з врегулювання суперечки про маніпуляції показниками вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах автомобілів компанії з дизельними двигунами. Про це в німецькій компанії повідомили ввечері у понеділок, 14 вересня.

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Досягнута мирова угода передбачає також компенсацію з боку Daimler у розмірі 700 мільйонів доларів учасникам колективного позову проти німецького автовиробника у справі щодо маніпуляцій показниками. У компанії сподіваються, що досягнута мирова угода дозволить "уникнути тривалої суперечки в суді", цитує інформагенція AFP. Домовленність також передбачає, що концерн повинен буде провести технічне переоснащення відповідних транспортних засобів.

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Міністерство юстиції США, американське Агентство з охорони довкілля (EPA) і офіс генерального прокурора штату Каліфорнія звинувачують Daimler AG в порушенні екологічного законодавства, що полягає у використанні спеціального програмного обладнання з метою обійти тестування на викиди, а також у продажі в Сполучених Штатах близько 250 тисяч автомобілів з дизельними двигунами, що не відповідали нормам.

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Моделі, що викликали критику з боку американської влади, - це дизельні легкові автомобілі Mercedes-Benz 2009-2016 років випуску і фургони Mercedes-Benz і Freightliner Sprinter 2010-2016 років випуску з системою контролю вихлопів BlueTEC II, які продавалися або збувалися за лізингом у США. Daimler підкреслив, що дані автомобілі не продавалися в Європі "в цій конфігурації", а програмне забезпечення також відрізнялося від моделей, що продаються в Європі.

Ще в січні цього року стало відомо, що Daimler створив резервний фонд для залагодження суперечки в США обсягом три мільярди євро.

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Торік у вересні Daimler був оштрафований у Німеччині на 870 мільйонів євро. Згідно з рішенням прокуратури Штутгарта, керівництво автоконцерну проявило недбалість, що призвела до того, що з 2008 року дизельні автомобілі були допущені до експлуатації, хоча вміст оксидів азоту в їхніх вихлопах у низці випадків перевищував норми. Крім того, прокуратура Штутгарта проводить ще одне розслідування стосовно низки осіб, підозрюваних у маніпуляціях програмним забезпеченням на випущених Daimler автомобілях із дизельними двигунами