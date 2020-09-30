Як Східна Німеччина перетворюється на електромобільний центр Європи

Східна Німеччина після тривалої деіндустріалізації перетворюється на європейський центр виробництва електромобілів й акумуляторних батарей. Особливу роль має відіграти Берлін.
Що спільного у німецьких міст Берлін, Цвікау, Дрезден, Лейпциг, Ерфурт, Каменц, Біттерфельд-Вольфен? Усі вони розташовані в Східній Німеччині. І всі вони залучені - або незабаром будуть залучені - до виробництва електромобілів чи компонентів до них. Колишня НДР, що довго потерпала від деіндустріалізації після краху соціалістичної планової економіки, стрімко перетворюється на європейський центр з випуску автомобілів на електричній тязі.
Цей індустріальний прорив забезпечили східнонімецьким федеральним землям Бранденбург, Саксонія, Саксонія-Ангальт і Тюрингія як німецькі автоконцерни Volkswagen, Daimler, BMW, так й іноземні інвестори - від американської корпорації Tesla до китайських виробників акумуляторних батарей.
Найбільш відомий у всьому світі приклад нової промислової спеціалізації Східної Німеччини - перша в Європі (і четверта у світі) гігафабрика Tesla у бранденбурзькому містечку Грюнхайде під Берліном. Проєктна потужність заводу - 500 тисяч електромобілів на рік, що автоматично перетворює берлінський регіон на новий центр німецького й загалом європейського автомобілебудування.
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Спорудження Gigafactory 4, що розпочалося в першому кварталі 2020 року, йде, попри пандемію і неминучі при таких великих проєктах труднощі, рекордними для сучасної Німеччини темпами. Тут зараз встановлюють обладнання, і вже в липні планують розпочати серійне виробництво для країн Євросоюзу й для експорту за межі ЄС компактного кросовера Tesla Y, а потім й електромобіля середнього класу Model 3.
А поруч із автозаводом глава Tesla Ілон Маск збирається розгорнути найбільше в світі виробництво акумуляторних батарей, яке могло б стартувати 2022 року. За даними інформаційного агентства dpa, американська корпорація, якій Німеччина гарантувала великі субсидії, вже інвестувала в Грюнхайде близько 6 мільярдів євро.
Спочатку Tesla планує залучити 12 тисяч робітників, але місцева влада виходять з того, що в перспективі, до кінця десятиліття, на підприємстві, розташованому в 35 кілометрах на південний схід від центру Берліна, можуть бути створені до 40 тисяч робочих місць. До того ж, у самій столиці Німеччини Ілон Маск хотів би відкрити конструкторський та дизайнерський центр Tesla, однак поки що корпорація зосереджена на завершенні будівництва заводу.
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Але навіть якщо Берлін так і не стане місцем, де проєктують нові "Тесли", тут у будь-якому разі створюватимуть прототипи нових електричних "Мерседесів" і випускатимуть компоненти до них. Таке рішення ухвалив у березні автоконцерн Daimler. Його підрозділ Mercedes-Benz згортає на своєму берлінському моторобудівному заводі виробництво двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), яке розпочалося майже 120 років тому. Надалі воно буде спільно з Siemens розробляти на цьому підприємстві, що отримало назву Digital Factory Campus Berlin, цифрові технології автоматизованого виробництва електромобілів. А потім впроваджувати їх на 30 своїх автозаводах по всьому світу, які крок за кроком відмовлятимуться від ДВЗ.
Певною мірою Daimler повертається до витоків німецького автомобілебудування, але вже на новому витку технологічного розвитку. У 1902 році тоді ще молода компанія купила в берлінському районі Марієнфельде завод, на якому в той час виробляли як автомобілі з ДВЗ, так і з електричними моторами. І ось тепер найстарший завод Daimler, що досі працює, стане у концерні найбільш інноваційним.
Daimler, як і Siemens, вкладе в модернізацію підприємства на півдні Берліна близько 60 мільйонів євро, повідомляють ЗМІ. При цьому, щоправда, частину нинішніх 2400 робочих місць доведеться скоротити. Однак звідси лише 45 кілометрів до гігафабрики в Грюнхайде, тож частина працівників, можливо, візьме приклад з колишнього директора заводу, який ще торік перейшов на роботу до Tesla.
Поряд з берлінським регіоном ключову роль у перетворенні Східної Німеччини на центр виробництва електромобілів відіграє розташоване у трьохстах кілометрах на південь від Берліна саксонське місто Цвікау. Свого часу воно теж стояло біля витоків німецького автомобілебудування: з 1904 року підприємець Август Горх (August Horch) випускав тут спершу автомобілі Horch, а потім Audi. За часів НДР націоналізований автозавод виробляв мікролітражку Trabant, що стала одним із символів соціалістичної Німеччини, а в 1990 році, ще до формального возз'єднання країни, підприємство фактично увійшло до складу Volkswagen.
Сьогодні найбільший автоконцерн Європи рішучіше й швидше за всіх інших німецьких автобудівників переводить свою продукцію на електричну тягу, причому його першим автозаводом (зі 118 у 30 країнах світу), що цілком перейшов на випуск електромобілів, стало саме підприємство в Цвікау. У червні 2020 року з конвеєра зійшов останній автомобіль з ДВЗ, відтоді тут виробляють як VW ID.3, перший серійний електромобіль Volkswagen гольф-класу, так і компактний електричний кросовер VW ID.4. 2022 року обсяги виробництва планується довести до 300 тисяч машин.
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З цими двома новинками Volkswagen пов'язує особливі надії: вони покликані повторити величезний комерційний успіх легендарних масових моделей "Жук" і VW Golf. З січня 2021 року ID.3 випускають також у ста кілометрах від Цвікау, у саксонській столиці Дрездені, у так званій "скляній мануфактурі", відкритій 2001 року. Тут раніше здійснювалася збірка знятого тепер з виробництва лімузина преміум-класу VW Phaeton.
Третьою точкою виробництва електромобілів у східнонімецькій землі Саксонія є розташований приблизно у 80 кілометрах на північ від Цвікау завод BMW в Лейпцигу. Він був побудований 2005 року й уже з 2013 року випускає надзвичайно успішний донині електромобіль малого класу BMW i3: у жовтні 2020 року кількість проданих авто перевищила 200 тисяч.
Одночасно з випуском власне електромобілів одразу у декількох точках Східної Німеччини розвивається виробництво акумуляторних батарей до них. У цій сфері ФРН, і загалом Євросоюз, досить довго відставали від США і особливо від азіатських країн - Японії, Південної Кореї і Китаю, але тепер, зокрема і завдяки цілеспрямованій промисловій політиці ЄС, досить швидко надолужують. У Daimler уже третій рік працюють на повну потужність одразу два заводи з випуску акумуляторних батарей в саксонському Каменці неподалік Дрездена. У лютому цього року американська компанія Microvast розпочала серійне виробництво у бранденбурзькому Людвігсфельде, що на південь від Берліна. На заводі BMW у Лейпцигу виробництво має початися цього літа.
Тим часом китайський концерн CATL споруджує у Тюрингії під Ерфуртом один з найбільших у світі заводів з виробництва акумуляторних батарей вартістю 1,8 мільярда євро. Він забезпечить роботою близько двох тисяч осіб. Інша компанія з Китаю, Farasis Energy, вклала 600 мільйонів євро у будівництво заводу в землі Саксонія-Ангальт у місті Біттерфельд-Вольфен, традиційному центрі східнонімецької хімічної промисловості. Обидва підприємства планується здати в експлуатацію в 2022 році, коли має запрацювати виробництво батарей і на заводі Tesla у Грюнхайде.
Таким чином, на території колишньої НДР на південь від Берліна зараз швидкими темпами формується цілий кластер з більш як десятьох великих підприємств (не рахуючи численних постачальників), що займаються виробництвом електромобілів і компонентів до них. Можна виходити з того, що цей кластер багато в чому є прообразом того, як років за 15, а то й раніше, виглядатиме автомобільна промисловість усієї Німеччини.