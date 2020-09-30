 Як Східна Німеччина перетворюється на електромобільний центр Європи | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.04.2021

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Економіка

Як Східна Німеччина перетворюється на електромобільний центр Європи

Східна Німеччина після тривалої деіндустріалізації перетворюється на європейський центр виробництва електромобілів й акумуляторних батарей. Особливу роль має відіграти Берлін.

Завод Tesla під Берліном, Німеччина

Будівництво гігафабрики Tesla у Грюнхайде під Берліном наближається до завершення

Що спільного у німецьких міст Берлін, Цвікау, Дрезден, Лейпциг, Ерфурт, Каменц, Біттерфельд-Вольфен? Усі вони розташовані в Східній Німеччині. І всі вони залучені - або незабаром будуть залучені - до виробництва електромобілів чи компонентів до них. Колишня НДР, що довго потерпала від деіндустріалізації після краху соціалістичної планової економіки, стрімко перетворюється на європейський центр з випуску автомобілів на електричній тязі.

Цей індустріальний прорив забезпечили східнонімецьким федеральним землям Бранденбург, Саксонія, Саксонія-Ангальт і Тюрингія як німецькі автоконцерни Volkswagen, Daimler, BMW, так й іноземні інвестори - від американської корпорації Tesla до китайських виробників акумуляторних батарей.

Гігафабрика Tesla у Грюнхайде: Берлін - новий центр автомобілебудування

Найбільш відомий у всьому світі приклад нової промислової спеціалізації Східної Німеччини - перша в Європі (і четверта у світі) гігафабрика Tesla у бранденбурзькому містечку Грюнхайде під Берліном. Проєктна потужність заводу - 500 тисяч електромобілів на рік, що автоматично перетворює берлінський регіон на новий центр німецького й загалом європейського автомобілебудування.

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Спорудження Gigafactory 4, що розпочалося в першому кварталі 2020 року, йде, попри пандемію і неминучі при таких великих проєктах труднощі, рекордними для сучасної Німеччини темпами. Тут зараз встановлюють обладнання, і вже в липні планують розпочати серійне виробництво для країн Євросоюзу й для експорту за межі ЄС компактного кросовера Tesla Y, а потім й електромобіля середнього класу Model 3.

Адреса заводу Tesla в Грюнхайде : вулиця Тесла, 1

Адреса заводу в Грюнхайде : вулиця Тесла, 1

А поруч із автозаводом глава Tesla Ілон Маск збирається розгорнути найбільше в світі виробництво акумуляторних батарей, яке могло б стартувати 2022 року. За даними інформаційного агентства dpa, американська корпорація, якій Німеччина гарантувала великі субсидії, вже інвестувала в Грюнхайде близько 6 мільярдів євро.

Спочатку Tesla планує залучити 12 тисяч робітників, але місцева влада виходять з того, що в перспективі, до кінця десятиліття, на підприємстві, розташованому в 35 кілометрах на південний схід від центру Берліна, можуть бути створені до 40 тисяч робочих місць. До того ж, у самій столиці Німеччини Ілон Маск хотів би відкрити конструкторський та дизайнерський центр Tesla, однак поки що корпорація зосереджена на завершенні будівництва заводу.

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Але навіть якщо Берлін так і не стане місцем, де проєктують нові "Тесли", тут у будь-якому разі створюватимуть прототипи нових електричних "Мерседесів" і випускатимуть компоненти до них. Таке рішення ухвалив у березні автоконцерн Daimler. Його підрозділ Mercedes-Benz згортає на своєму берлінському моторобудівному заводі виробництво двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), яке розпочалося майже 120 років тому. Надалі воно буде спільно з Siemens розробляти на цьому підприємстві, що отримало назву Digital Factory Campus Berlin, цифрові технології автоматизованого виробництва електромобілів. А потім впроваджувати їх на 30 своїх автозаводах по всьому світу, які крок за кроком відмовлятимуться від ДВЗ.

Завод Daimler (Mercedes-Benz) у Берліні, Німеччина

Найстаріший завод Daimler у Берліні переорієнтується на електромобілі

Певною мірою Daimler повертається до витоків німецького автомобілебудування, але вже на новому витку технологічного розвитку. У 1902 році тоді ще молода компанія купила в берлінському районі Марієнфельде завод, на якому в той час виробляли як автомобілі з ДВЗ, так і з електричними моторами. І ось тепер найстарший завод Daimler, що досі працює, стане у концерні найбільш інноваційним.

Daimler, як і Siemens, вкладе в модернізацію підприємства на півдні Берліна близько 60 мільйонів євро, повідомляють ЗМІ. При цьому, щоправда, частину нинішніх 2400 робочих місць доведеться скоротити. Однак звідси лише 45 кілометрів до гігафабрики в Грюнхайде, тож частина працівників, можливо, візьме приклад з колишнього директора заводу, який ще торік перейшов на роботу до Tesla.

Volkswagen ID.3 та ID.4: великі надії на глобальний успіх

Поряд з берлінським регіоном ключову роль у перетворенні Східної Німеччини на центр виробництва електромобілів відіграє розташоване у трьохстах кілометрах на південь від Берліна саксонське місто Цвікау. Свого часу воно теж стояло біля витоків німецького автомобілебудування: з 1904 року підприємець Август Горх (August Horch) випускав тут спершу автомобілі Horch, а потім Audi. За часів НДР націоналізований автозавод виробляв мікролітражку Trabant, що стала одним із символів соціалістичної Німеччини, а в 1990 році, ще до формального возз'єднання країни, підприємство фактично увійшло до складу Volkswagen.

Збірка електромобіля Volkswagen ID.4

На конвеєрі заводу Volkswagen у Цвікау йде збірка електромобіля ID.4

Сьогодні найбільший автоконцерн Європи рішучіше й швидше за всіх інших німецьких автобудівників переводить свою продукцію на електричну тягу, причому його першим автозаводом (зі 118 у 30 країнах світу), що цілком перейшов на випуск електромобілів, стало саме підприємство в Цвікау. У червні 2020 року з конвеєра зійшов останній автомобіль з ДВЗ, відтоді тут виробляють як VW ID.3, перший серійний електромобіль Volkswagen гольф-класу, так і компактний електричний кросовер VW ID.4. 2022 року обсяги виробництва планується довести до 300 тисяч машин.

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З цими двома новинками Volkswagen пов'язує особливі надії: вони покликані повторити величезний комерційний успіх легендарних масових моделей "Жук" і VW Golf. З січня 2021 року ID.3 випускають також у ста кілометрах від Цвікау, у саксонській столиці Дрездені, у так званій "скляній мануфактурі", відкритій 2001 року. Тут раніше здійснювалася збірка знятого тепер з виробництва лімузина преміум-класу VW Phaeton.

Головна будівля заводу BMW в Лейпцигу, Німеччина

Головна будівля заводу BMW в Лейпцигу

Третьою точкою виробництва електромобілів у східнонімецькій землі Саксонія є розташований приблизно у 80 кілометрах на північ від Цвікау завод BMW в Лейпцигу. Він був побудований 2005 року й уже з 2013 року випускає надзвичайно успішний донині електромобіль малого класу BMW i3: у жовтні 2020 року кількість проданих авто перевищила 200 тисяч.

Великі інвестиції у виробництво акумуляторних батарей

Одночасно з випуском власне електромобілів одразу у декількох точках Східної Німеччини розвивається виробництво акумуляторних батарей до них. У цій сфері ФРН, і загалом Євросоюз, досить довго відставали від США і особливо від азіатських країн - Японії, Південної Кореї і Китаю, але тепер, зокрема і завдяки цілеспрямованій промисловій політиці ЄС, досить швидко надолужують. У Daimler уже третій рік працюють на повну потужність одразу два заводи з випуску акумуляторних батарей в саксонському Каменці неподалік Дрездена. У лютому цього року американська компанія Microvast розпочала серійне виробництво у бранденбурзькому Людвігсфельде, що на південь від Берліна. На заводі BMW у Лейпцигу виробництво має початися цього літа.

Два заводи Daimler із виробництва акумуляторних батарей у Каменці поблизу Дрездена

Два заводи Daimler із виробництва акумуляторних батарей у Каменці поблизу Дрездена

Тим часом китайський концерн CATL споруджує у Тюрингії під Ерфуртом один з найбільших у світі заводів з виробництва акумуляторних батарей вартістю 1,8 мільярда євро. Він забезпечить роботою близько двох тисяч осіб. Інша компанія з Китаю, Farasis Energy, вклала 600 мільйонів євро у будівництво заводу в землі Саксонія-Ангальт у місті Біттерфельд-Вольфен, традиційному центрі східнонімецької хімічної промисловості. Обидва підприємства планується здати в експлуатацію в 2022 році, коли має запрацювати виробництво батарей і на заводі Tesla у Грюнхайде.

Таким чином, на території колишньої НДР на південь від Берліна зараз швидкими темпами формується цілий кластер з більш як десятьох великих підприємств (не рахуючи численних постачальників), що займаються виробництвом електромобілів і компонентів до них. Можна виходити з того, що цей кластер багато в чому є прообразом того, як років за 15, а то й раніше, виглядатиме автомобільна промисловість усієї Німеччини.

  • Звичайна розетка мало придатна для заряджання електромобілів

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Звичайна розетка не дуже підходить

    Свій електромобіль можна зарядити і від звичайної побутової розетки напругою в 220 вольт. Утім, робити це рекомендовано лише в разі крайньої необхідності. Звичайна вилка має дуже малу зарядну потужність (близько 2,3 кіловата), а тому процес заряджання триватиме годинами. У цей час електромережа помешкання буде перевантажена, через що зростає ризик загоряння кабелю.

  • Трифазна розетка дозводить зарядити електромобіль швидше

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Швидше - від трифазної розетки

    Значно швидше зарядити електромобіль вдасться за допомогою трифазної розетки напругою 380 (400) вольт. Однак для заряджання від трифазної розетки потрібен спеціальний пристрій, який з'єднаний з електромобілем та регулює зарядну потужність.

  • Зарядна станція Wallbox значно пришвидшить заправку елктромобіля

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Спеціальна зарядна станція Wallbox для електромобілів

    Ще легше зарядити електромобіль, якщо ви встановили вдома зарядну станцію Wallbox. В принципі, це ніщо інше, як прикріплена на стіні спеціальна розетка для електрокарів. Але за її допомогою електромобіль можна зарядити в десять разів швидше. Виробників таких станцій чимало: від автокомпаній до постачальників струму. Знайти їх у продажу - не проблема.

  • Зарядні пункти у Берліні

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Заправка на узбіччі

    Дорогою "заправити" електромобіль можна також за допомогою зарядних пунктів: у Німеччині на сьогодні налічується понад 16 тисяч вільнодоступних пунктів, стверджують у галузевій асоціації. Близько 12 відсотків з них дозволяють швидку зарядку електрмообілів. Таким чином, на один пункт зарядки в Німеччині припадає приблизно 10 електромобілів. Такий показник рекомендувала і Єврокомісія.

  • Зарядні пункти для електромобілів у ФРН: уряд хоче 100 тисяч до 2020 року

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Віставання від плану

    На додачу до вже наявних зарядних пунктів по всій Німеччині мають до 2020 року з'явитися ще щонайменше 100 тисяч зарядних пунктів - саме такий план прописано у коаліційній угоді між правлячими партіями ХДС та СДПН. Однак до цього показника ще далеко: за два останніх роки міністерство транспорту ФРН хоч і дало дозволи на спорудження 16 тисяч, але ввели в експлуатації лише близько тисячі.

  • На зарядній станції Tesla Supercharger

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Швидко, швидше, найшвидше

    Автовиробники також будують свої зарядні станції, як-от Tesla. Однак "заправитися" безкоштовно - це вже в минулому. Тепер клієнти на Tesla Supercharger повинні платити. BMW та Porsche також планують будувати свої мережі зарядних станцій. Перший прототип має потужність 450 кіловат - утричі вищу, ніж Supercharger. Це дозволить за три хвилини зарядити електрокар на 100 кілометрів шляху.

  • Зарядна станція Ubitricity у Берліні

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Зарядка від ліхтаря

    Швидко та недорого створити велику кількість зарядних пунктів має намір берлінський стартап Ubitricity, Для цього він планує переобладнти під зарядні станції стовпи вуличних ліхтарів. У Берліні в наступні два роки мають з'витися до тисячі таких зарядних пунктів. Такі пункти на базі ліхтарів вже є в Лондоні. Хто захоче зарядити електрмобіль у такий спосіб, повинен мати при собі спеціальний кабель.

  • Система для швидкої зарядки Технічного університету Ґраца

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Робот-заправник

    Досить неприємна ситуація, коли ви хочете "заправити" свій електрокар, а на загальнодоступній зарядці стоїть вже чиясь машина. І ще гірше, коли вона вже повністю зарядилася і не мала б займати місце. Вирішенням могли б стати автоматичні зарядні станції, на яких електромобілі "заправляли" б роботи. Саме над цим працюють дослідники з Технічного університету Ґраца, що в Австрії.

  • Автовиробники прагнуть, щоб електромобілі заправляли роботи.

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Автовиробники роблять ставку на роботів

    Інші дослідники теж працюють над розробкою роботів для заряджання електромобілів, як-от в Університеті Хемніца (на фото). Автоконцерн Volkswagen у співпраці з виробником роботів Kuka рік тому також представив відповідну розробку, а енергопостачальна компанія Innogy - робота-заправника у лютому цього року. Розробляє такі системи і Tesla.

  • Станція для заміни батарей в електромобілях від фірми nio

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Заміна батареї: повна замість порожньої

    Зарядка триває надто довго? Тоді, можливо, варто просто замінити батарею. Китайський автовиробник nio розробив спеціальні гаражі, в яких роботи замінюють батареї. Триває увесь процес лише дві хвилини. 18 таких установок уже працюють. До 2020 року компанія повинна збудувати уздовж важливого транзитного маршруту з півночі на південь Китаю до 1100 таких станцій.

  • У майбутньому зарядити електромобіль можна буде і без кабелю

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Зарядити без кабелю

    Технологія, яка вже доступна навіть для зубних щіток, у майбутньому має використовуватися і для електромобілів: індуктивна зарядка. Для "заправки" авто повинне зупинитися на спеціальному майданчику, струм буде передано бездротовим шляхом. А точно запаркувати електромобіль для зарядки допоможе автоматика. Над цим рішенням працюють такі автовиробники як Volkswagen, Mercedes, Porsche, Hyundai та Kia.

  • Renault та Qualcomm збудували у Франції тестову ділянку дороги для мобільної зарядки

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Зарядка під час їзди

    Ще більший комфорт забезпечить індуктивна зарядка, для якої не потрібно спеціально зупинятися. Автоконцерн Renault та виробник чіпів Qualcomm випробовують у Франції мобільну індуктивну зарядку. Тестову ділянку дороги обладнано магнітними коліями, батареї електромобілів мають заряджатися на швидкості в 100 кілометрів на годину. Над такою розробкою працює і стартап в Ізраїлі.

  • Мобільна зарядна станція фірми Chargery

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Рішення на крайній випадок

    ... а якщо все пішло не так - й зарядний пункт зайнятий, і робот поламався - то тоді за допомогою потрібно звернутися до мобільного сервісу із заряджання електрокарів. У ФРН співробітники стартапу Chargery за потреби швидко доставлять powerbank для знеструмленого авто, "заправлять" і відвезуть мобільний зарядний пристрій назад. Щоправда, повна зарядка триватиме до чотирьох годин.

    Автор: Інза Вреде, Андрій Пробитюк


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