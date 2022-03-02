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25-й фільм про Джеймса Бонда цього тижня відсвяткував світову прем'єру. Для тих, хто насилу може дочекатися, аби самому подивитись на екрані нові пригоди суперагента, пропонуємо помилуватися автомобілями суперагента.
Через кризу, спричинену коронавірусом, у Німеччині різко скоротився попит на нові автомобілі. Це впливає не лише на німецький автопром, але й на українських виробників автокомпонентів. Підприємства скаржаться, що доведеться скорочувати тисячі працівників.