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BMW

Apple, Ford, Adidas, BMW, Boeing. Бренди йдуть з Росії

Apple, Ford, Adidas, BMW, Boeing. Бренди йдуть з Росії 02.03.2022

Західні бренди припиняють роботу в Росії через або на тлі війни, яку Москва розв'язала в Україні.

"Укрпошта" виставила на продаж свій ретроавтопарк (15.10.2021) 15.10.2021

"Укрпошта" влаштувала розпродаж свого автопарку. Йдеться про автівки, які вже десятиріччям простоюють просто неба у багатьох містах України. DW з’ясовувала, чи є серед ретроавтомобілів справжні скарби.

Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда (фотогалерея)

Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда (фотогалерея) 29.09.2021

25-й фільм про Джеймса Бонда цього тижня відсвяткував світову прем'єру. Для тих, хто насилу може дочекатися, аби самому подивитись на екрані нові пригоди суперагента, пропонуємо помилуватися автомобілями суперагента.
Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда 29.09.2021

25-й фільм про Джеймса Бонда цього тижня відсвяткував світову прем'єру. Для тих, хто насилу може дочекатися, аби самому подивитись на екрані нові пригоди суперагента, пропонуємо помилуватися автомобілями суперагента.

BMW зі сміття та інші топ-3 тренди автосалону ІАА (09.09.2021) 09.09.2021

Тепер Франкфуртський міжнародний автосалон переїхав до столиці Баварії - Мюнхена і зветься ІАА Mobility 2021. І ось які три тренди привернули на ньому нашу увагу. 👀

Автосалон IAA відтепер у Мюнхені: ставка на міську мобільність

Автосалон IAA відтепер у Мюнхені: ставка на "міську мобільність" 07.09.2021

Нова концепція, інша локація і багато відкритих питань: у Мюнхені замість Франкфурта-на-Майні відкрився міжнародний автосалон IAA. Репортаж DW з баварської столиці.

BMW змушений зупиняти роботу заводів через дефіцит мікрочипів

BMW змушений зупиняти роботу заводів через дефіцит мікрочипів 25.07.2021

Через нестачу напівпровідникових мікрочипів автовиробник BMW призупиняє роботу заводу у Регенсбурзі. Раніше з цих же причин чотири дні не працював завод у Лейпцигу.

BMW і VW сплатять 875 мільйонів євро штрафу за картельну змову

BMW і VW сплатять 875 мільйонів євро штрафу за картельну змову 08.07.2021

Volkswagen має сплатити 500 мільйонів євро, а BMW - 375 мільйонів євро штрафу за змову у використанні технології для зменшення викидів оксидів азоту в дизельних авто.
Як Східна Німеччина перетворюється на електромобільний центр Європи

Як Східна Німеччина перетворюється на електромобільний центр Європи 09.04.2021

Східна Німеччина після тривалої деіндустріалізації перетворюється на європейський центр виробництва електромобілів й акумуляторних батарей. Особливу роль має відіграти Берлін.
Пандемія COVID-19: у ЄС суттєво скоротився продаж автомобілів

Пандемія COVID-19: у ЄС суттєво скоротився продаж автомобілів 17.12.2020

Від початку 2020 року попит на автомобілі в країнах ЄС зменшився на 25,5 відсотка - загалом зареєстровано дев'ять мільйонів автомобілів.

Авторинок Німеччини: бум електромобілів на тлі обвалу продажів машин з ДВЗ

Авторинок Німеччини: бум електромобілів на тлі обвалу продажів машин з ДВЗ 08.07.2020

Попри коронавірус і рецесію в першому півріччі 2020 року в Німеччині стрімко зростав попит на електромобілі й особливо гібриди, а Volkswagen, BMW і Tesla створювали потужності з їхнього випуску.
По кому в Україні вдарить криза німецького автопрому (відео)

По кому в Україні вдарить криза німецького автопрому (відео) 25.06.2020

У Німеччині прогнозують річне скорочення виробництва автомобілів на понад 20 відсотків. Це загрожує тисячам робочих місць і в Україні на підприємствах, які співпрацюють з німецьким автопромом.

Як криза німецького автопрому впливає на український бізнес (24.06.2020) 24.06.2020

Через кризу, спричинену коронавірусом, у Німеччині різко скоротився попит на нові автомобілі. Це впливає не лише на німецький автопром, але й на українських виробників автокомпонентів. Підприємства скаржаться, що доведеться скорочувати тисячі працівників.
Автомобільний ринок у ЄС обвалився через пандемію COVID-19

Автомобільний ринок у ЄС обвалився через пандемію COVID-19 19.05.2020

У Європейському Союзі автомобільний ринок обвалився на 76,3 відсотка у порівнянні з аналогічним періодом у минулому році. Найбільший спад зафіксували в Італії та Іспанії.
Криза німецького автопрому: тисячі робочих місць в Україні під загрозою

Криза німецького автопрому: тисячі робочих місць в Україні під загрозою 11.05.2020

Німецька автопромисловість запускається після зупинки. Слідом за нею поступово відновлюється і виробництво автокомпонентів в Україні. Вимушений простій для українців виявився значно болючішим, ніж для німців.
Volkswagen відновив виробництво на головному заводі після тривалого простою

Volkswagen відновив виробництво на головному заводі після тривалого простою 27.04.2020

Volkswagen запускає виробництво на головному заводі у німецькому Вольфсбурзі після майже півтора місяця простою. Його причиною стали наслідки пандемії нового коронавірусу.
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