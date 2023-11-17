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Автомобілі та мобільністьНімеччина

Королі ресайклінгу: приклад німецького автопрому

17 листопада 2023 р.

Німці відомі своєю любов'ю до ресайклінгу. Відтепер німецька автомобільна промисловість планує переробляти старі автомобілі та створювати з них нові. Таким чином зберігаючи і так обмежену сировину. Чи дійсно це дієво та екологічно?

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