Королі ресайклінгу: приклад німецького автопрому

17.11.2023 17 листопада 2023 р.

Німці відомі своєю любов'ю до ресайклінгу. Відтепер німецька автомобільна промисловість планує переробляти старі автомобілі та створювати з них нові. Таким чином зберігаючи і так обмежену сировину. Чи дійсно це дієво та екологічно?