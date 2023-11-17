Королі ресайклінгу: приклад німецького автопрому

Автомобілі та мобільністьНімеччинаКоролі ресайклінгу: приклад німецького автопромуTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoАвтомобілі та мобільністьНімеччина17.11.202317 листопада 2023 р.Німці відомі своєю любов'ю до ресайклінгу. Відтепер німецька автомобільна промисловість планує переробляти старі автомобілі та створювати з них нові. Таким чином зберігаючи і так обмежену сировину. Чи дійсно це дієво та екологічно?https://p.dw.com/p/4YqZbРеклама