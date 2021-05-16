Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.
Співробітники Porsche зможуть вибирати, працюватимуть в офісі чи деінде, до 12 робочих днів на місяць. Новація, звісно ж, не стосуватиметься робітників, які працюють на конвеєрі.
Через пандемію багато німецьких компаній відмовляються від різдвяних вечірок. Однак невже не буде альтернатив? Porsche, Bayer, Hipp та інші великі фірми розповіли DW про свої плани.
Автовиробники Volkswagen, Porsche AG і Renault опублікували звіти, у яких повідомляється про суттєве падіння показників у першому півріччі 2020 року.
У 2019 році перші місця в рейтингу найпопулярніших працедавців серед тих, хто отримав вищу освіту і працює в Німеччині, займають автовиробники BMW, Audi, Daimler та Porsche. Хто ще увійшов до топ-30?
Послуги консультантів та адвокатів через скандал з маніпулюванням даними про шкідливі викиди коштували автомобільному концерну 1,77 мільярда євро. Сума витрат збільшуватиметься.
Прокуратура Штутгарта оштрафувала автовиробника Porsche на 535 мільйонів євро за маніпулювання даними про викиди дизельних двигунів.
Інвестори вважають себе ошуканими через пізнє повідомлення про емісійний скандал. Porsche SE, великий акціонер компанії, збирається оскаржувати рішення.
Відтепер Porsche сконцентрується на випуску автомобілів на бензинових двигунах, а також на гібридах. З 2019 року компанія планує освоїти випуск електрокарів.
У Брюсселі підозрюють, що на авторинку ЄС була масштабна змова. Автовиробники BMW, Volkswagen та Daimler могли приховувати технології щодо скорочення викидів.
Боляче дивитися: автівки, що коштують мільйони, просто розчавлюють на металобрухт на Філіппінах. Такий собі спосіб боротьби з контрабандою.
Руперт Штадлер - перший у німецькій історії шеф автовиробника, що після арешту опинився за ґратами. Але він іще не останній: зачистка в командах топ-менеджерів лише почалася, вважає Томас Нойфельд.
Щоразу здається, що "дизельний скандал" вже позаду. Але знову й знову спливають нові деталі навколо маніпуляцій німецьких автоконцернів. І скандал набуває нових обертів.
Виробник культових і всесвітньо відомих спорткарів компанія Porsche святкує день народження. Попри дизельний скандал і високі ціни, цьогоріч Porsche очікує рекордних продажів.
Виробник культових і всесвітньо відомих спорткарів компанія Porsche святкує день народження. Попри дизельний скандал і високі ціни цьогоріч Porsche очікує рекордних продажів.
Якою технікою користується німецька поліція, щоб наздоганяти зловмисників на автотрасах, у небі та на водоймах? Дивіться фотогалерею DW.
Автовиробників Audi та Porsche підозрюють в маніпуляціях з інформацією про вміст шкідливих речовин у вихлопних газах. Слідчі вилучили службові документи в їхніх центральних офісах у Німеччині.
© 2022 Deutsche Welle |
Захист даних |
Дані про доступ для користувачів з обмеженими можливостями |
Legal notice |
Contact