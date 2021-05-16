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Porsche

Співробітники Porsche зможуть самі визначати, звідки працюватимуть

Співробітники Porsche зможуть самі визначати, звідки працюватимуть 16.05.2021

Співробітники Porsche зможуть вибирати, працюватимуть в офісі чи деінде, до 12 робочих днів на місяць. Новація, звісно ж, не стосуватиметься робітників, які працюють на конвеєрі.
Різдвяні корпоративи в Німеччині скасовуються?

Різдвяні корпоративи в Німеччині скасовуються? 20.10.2020

Через пандемію багато німецьких компаній відмовляються від різдвяних вечірок. Однак невже не буде альтернатив? Porsche, Bayer, Hipp та інші великі фірми розповіли DW про свої плани.

Коронавірус: автовиробники Німеччини і Франції повідомляють про збитки

Коронавірус: автовиробники Німеччини і Франції повідомляють про збитки 30.07.2020

Автовиробники Volkswagen, Porsche AG і Renault опублікували звіти, у яких повідомляється про суттєве падіння показників у першому півріччі 2020 року.

Робота мрії: скільки заробляють і де хочуть працювати молоді спеціалісти в Німеччині

Робота мрії: скільки заробляють і де хочуть працювати молоді спеціалісти в Німеччині 22.10.2019

У 2019 році перші місця в рейтингу найпопулярніших працедавців серед тих, хто отримав вищу освіту і працює в Німеччині, займають автовиробники BMW, Audi, Daimler та Porsche. Хто ще увійшов до топ-30?
Через дизельний скандал Volkswagen витратив на юристів 1,77 мільярда євро

Через "дизельний скандал" Volkswagen витратив на юристів 1,77 мільярда євро 16.06.2019

Послуги консультантів та адвокатів через скандал з маніпулюванням даними про шкідливі викиди коштували автомобільному концерну 1,77 мільярда євро. Сума витрат збільшуватиметься.

Porsche оштрафували на півмільярда євро через дизельгейт

Porsche оштрафували на півмільярда євро через "дизельгейт" 07.05.2019

Прокуратура Штутгарта оштрафувала автовиробника Porsche на 535 мільйонів євро за маніпулювання даними про викиди дизельних двигунів.
Суд покарав Porsche на мільйони за дизельний скандал

Суд покарав Porsche на мільйони за дизельний скандал 24.10.2018

Інвестори вважають себе ошуканими через пізнє повідомлення про емісійний скандал. Porsche SE, великий акціонер компанії, збирається оскаржувати рішення.
Porsche вирішив відмовитися від дизельних двигунів

Porsche вирішив відмовитися від дизельних двигунів 23.09.2018

Відтепер Porsche сконцентрується на випуску автомобілів на бензинових двигунах, а також на гібридах. З 2019 року компанія планує освоїти випуск електрокарів.
ЄС розширив розслідування змови німецьких автогігантів BMW, VW і Daimler

ЄС розширив розслідування змови німецьких автогігантів BMW, VW і Daimler 18.09.2018

У Брюсселі підозрюють, що на авторинку ЄС була масштабна змова. Автовиробники BMW, Volkswagen та Daimler могли приховувати технології щодо скорочення викидів.

Новісіньке Porsche - одразу на металобрухт? (01.08.2018) 01.08.2018

Боляче дивитися: автівки, що коштують мільйони, просто розчавлюють на металобрухт на Філіппінах. Такий собі спосіб боротьби з контрабандою.

Коментар: Червона картка для шефа Audi

Коментар: "Червона картка" для шефа Audi 19.06.2018

Руперт Штадлер - перший у німецькій історії шеф автовиробника, що після арешту опинився за ґратами. Але він іще не останній: зачистка в командах топ-менеджерів лише почалася, вважає Томас Нойфельд.
Ефект доміно у дизельному скандалі

Ефект доміно у "дизельному скандалі" 14.06.2018

Щоразу здається, що "дизельний скандал" вже позаду. Але знову й знову спливають нові деталі навколо маніпуляцій німецьких автоконцернів. І скандал набуває нових обертів.

Porsche святкує 70-й день народження (фотогалерея)

Porsche святкує 70-й день народження (фотогалерея) 08.06.2018

Виробник культових і всесвітньо відомих спорткарів компанія Porsche святкує день народження. Попри дизельний скандал і високі ціни, цьогоріч Porsche очікує рекордних продажів.
70 років: З днем народження, Porsche!

70 років: З днем народження, Porsche! 07.06.2018

Виробник культових і всесвітньо відомих спорткарів компанія Porsche святкує день народження. Попри дизельний скандал і високі ціни цьогоріч Porsche очікує рекордних продажів.
Круті тачки німецької поліції (фотогалерея)

Круті "тачки" німецької поліції (фотогалерея) 05.06.2018

Якою технікою користується німецька поліція, щоб наздоганяти зловмисників на автотрасах, у небі та на водоймах? Дивіться фотогалерею DW.
У центральному офісі Porsche вперше пройшли обшуки через дизельний скандал

У центральному офісі Porsche вперше пройшли обшуки через дизельний скандал 18.04.2018

Автовиробників Audi та Porsche підозрюють в маніпуляціях з інформацією про вміст шкідливих речовин у вихлопних газах. Слідчі вилучили службові документи в їхніх центральних офісах у Німеччині.
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