 Коронавірус: автовиробники Німеччини і Франції повідомляють про збитки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2020

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Коронавірус: автовиробники Німеччини і Франції повідомляють про збитки

Автовиробники Volkswagen, Porsche AG і Renault опублікували звіти, у яких повідомляється про суттєве падіння показників у першому півріччі 2020 року.

Volkswagen | Produktion im VW-Werk (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

Німецький автомобільний концерн Volkswagen завершив перші два квартали 2020 року зі збитком в 1,4 мільярда євро, ідеться у звіті автовиробника, оприлюдненому в четвер, 30 липня. У першій половині 2019 року компанія отримала прибуток у розмірі 9,6 мільярда євро. За минулі шість місяців VW виробив 3,9 мільйона автомобілів - на 27 відсотків менше, ніж в аналогічний період минулого року. Оборот концерну в першій половині поточного року скоротився на 23 відсотки і становив 96,1 мільярда євро.

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Також, як повідомляється у звіті Volkswagen, прибуток виробника спортивних автомобілів Porsche AG, що входить до концерну VW, знизився більш ніж на чверть до 1,2 мільярда євро в першому півріччі. За перші шість місяців 2020 року Porsche було продано трохи менше 117 тисяч автомобілів по всьому світу, що на 12 відсотків менше, ніж в аналогічний період минулого року, передає агенція новин dpa.

Renault - у червоній зоні

Згідно зі звітом французького автовиробникаRenault, також опублікованим 30 липня, пандемія коронавірусу істотно вплинула на показники концерну. Так, в першому півріччі 2020 року Renault зафіксував рекордний збиток у розмірі 7,3 мільярда євро після прибутку в розмірі 970 мільйонів євро за аналогічний період минулого року. Як повідомляється у звіті, виручка впала на третину до 18,4 мільярда євро. Падіння продажів у першому півріччі становило 34,9 відсотка.

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Крім обвалу ринків через коронавірусну кризу на показники Renault також вплинула комплексна програма реструктуризації всередині партнерського альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, яка поглинула у першому півріччі 2020 року кілька мільярдів євро.

  • На заводі Volkswagen у Вольфсбурзі

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Масштабна мережа

    Якою була би німецька економіка без автовиробників? Якщо рахувати лише фірми, де працюють більш ніж 20 людей, і які прямо чи опосередковано як постачальники деталей забезпечують свій оборот завдяки автомобілебудуванню, то вийде 1300 підприємств.

  • На автомобілебудівному заводі Ford в Кельні

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Потужний роботодавець

    У німецькому автопромі працюють близько 828 тисяч людей. Тобто кожен сьомий робітник у промисловості в Німеччині заробляє собі на життя тим, що будує автомобілі.

  • Автотермінал у Бремерхафені

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Цифри, що вражають

    2016 року німецькі автовиробники вийшли на показник обороту у 407 мільярдів євро. 63 відсотки цих надходжень забезпечили клієнти з-за океану.

  • Дизельний двигун VW

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Шахрайство VW як початок кінця дизеля?

    Після того, як Volkswagen мусив зізнатися, що вдався до обману з показниками викидів у машинах з дизельними двигунами, покупці стали дедалі рідше замовляти дизельні авто.

  • Автомобілі на автобані у ФРН

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Частка дизелів зменшується

    Частка автомобілів з дизельним двигуном серед автомобілів, які уперше реєструють, становить менше 45 відсотків. Це найнижчий показник за останні п'ять років.

  • Попри скандали німецькі автовиробники почуваються добре

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Результати залишаються стабільними

    Поки що скандали не призвели до якихось помітних змін у показниках виробництва. Упродовж трьох останніх років статистика залишається майже незмінною: щороку з конвеєрів сходять близько 5,7 мільйона автомобілів.

    Автор: Гарді Ґраупнер


 

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