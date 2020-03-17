Коронавірус: автовиробники Німеччини і Франції повідомляють про збитки

Німецький автомобільний концерн Volkswagen завершив перші два квартали 2020 року зі збитком в 1,4 мільярда євро, ідеться у звіті автовиробника, оприлюдненому в четвер, 30 липня. У першій половині 2019 року компанія отримала прибуток у розмірі 9,6 мільярда євро. За минулі шість місяців VW виробив 3,9 мільйона автомобілів - на 27 відсотків менше, ніж в аналогічний період минулого року. Оборот концерну в першій половині поточного року скоротився на 23 відсотки і становив 96,1 мільярда євро.

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Також, як повідомляється у звіті Volkswagen, прибуток виробника спортивних автомобілів Porsche AG, що входить до концерну VW, знизився більш ніж на чверть до 1,2 мільярда євро в першому півріччі. За перші шість місяців 2020 року Porsche було продано трохи менше 117 тисяч автомобілів по всьому світу, що на 12 відсотків менше, ніж в аналогічний період минулого року, передає агенція новин dpa.

Renault - у червоній зоні

Згідно зі звітом французького автовиробникаRenault, також опублікованим 30 липня, пандемія коронавірусу істотно вплинула на показники концерну. Так, в першому півріччі 2020 року Renault зафіксував рекордний збиток у розмірі 7,3 мільярда євро після прибутку в розмірі 970 мільйонів євро за аналогічний період минулого року. Як повідомляється у звіті, виручка впала на третину до 18,4 мільярда євро. Падіння продажів у першому півріччі становило 34,9 відсотка.

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Крім обвалу ринків через коронавірусну кризу на показники Renault також вплинула комплексна програма реструктуризації всередині партнерського альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, яка поглинула у першому півріччі 2020 року кілька мільярдів євро.