Співробітники Porsche зможуть самі визначати, звідки працюватимуть

Німецький виробник спортивних автомобілів Porsche дозволить своїм співробітникам визначати, звідки вони бажають працювати. Такий вибір вони матимуть для щонайбільше 12 робочих днів на місяць. Цю інформацію у неділю, 16 травня, підтвердив речник компанії. Про відповідну домовленість ради підприємства та керівництва спершу повідомило видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

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"Для нас важливо, щоб ми мали високомотивованих співробітників", - сказав у коментарі FAZ Андреас Гаффнер (Andreas Haffner), член правління Porsche, який відповідає за питання персоналу.

"Кожен співробітник може працювати коли, де і як він хоче - звісно, завжди у рамках корпоративних та законодавчих домовленостей та доки його результат праці буде належним. Він може перебувати у будиночку для відпочинку у Верхній Баварії чи у кафе неподалік - нам, зрештою, це байдуже", - додав Гаффнер.

За інформацією FAZ, корпоративна домовленість регулює "мобільну роботу" співробітників. Для початку вони мають отримати технічне забезпечення, що включає серед іншого великий монітор.

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Деяких підрозділів компанії, наприклад безпосередньо виробництва автомобілів або ж закладів харчування, нові умови праці, звісно, не стосуватимуться. "Але там, де це можливо, їх потрібно використовувати", - зазначив речник автовиробника, цитує інформагенція dpa.

Робітники, які працюють на конвеєрі, такого вибору, звісно, не матимуть

Угоду укладено з 1 травня. Утім, до кінця червня співробітники компанії й так переважно працюватимуть з дому з огляду на пандемію та заклик німецького уряду до компаній уможливити таку роботу співробітників.

Як наслідок нової моделі організації робочого часу компанія планує в найближчі роки на 20 відсотків скоротити площу своїх офісних приміщень. А до 2025 року Porsche має намір забезпечувати класичним робочим столом лише 60 відсотків своїх офісних працівників, а решті пропонувати тимчасові робочі місця.

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Досягнута домовленість, за даними FAZ, діятиме спершу лише для 22 тисяч співробітників Porsche AG. Щодо інших працівників, зокрема дочірніх компаній, переговори поки тривають.

70 років: З днем народження, Porsche! Перший прототип Porsche Все почалося з нього: 8 червня 1948 року 356 № 1 Родстер (модель спортивного авто з двохмісною формулою кузова - DW) отримала ліцензію на експлуатацію. Це був перший автомобіль Porsche. Відтоді 8 червня є днем народження культового бренду. Через 50 років "№ 1" впав з піддону з висоти кількох метрів, коли його завантажували в літак, але авто відновили і нині воно в Музеї Porsche в Штуттгарті.

70 років: З днем народження, Porsche! Батько моделі 356... ...Фердинанд Антон Ернст Порше, на прізвисько Феррі. Без нього не було б ані 356, ані 911. Протягом півстоліття він працював над виробництвом спорткарів як гендиректор і голова наглядової ради. Батько Феррі, Фердінанд Порше, також розробляв авто, але для Vokswagen. Його найбільша робота: розробка у часи нацистської Німеччини попередника VW Käfer ("Жук").

70 років: З днем народження, Porsche! Розкіш у скруті Особливий. Перший Porsche був презентований за кілька років після Другої світової війни. Тобто у часи скрути. Спортивні автомобілі не здавались тоді найпотрібнішими для людей. Але Феррі Порше вдалося поступово досягнути успіху. Його гасло: "Ми будуємо автомобілі, яких ніхто не потребує, але кожен хоче".

70 років: З днем народження, Porsche! Популярний у всьому світі На виробництво першого мільйона спортивних автомобілей у Porsche пішло майже півстоліття. Але вслід за цим виробництво значно пришвидшилось. Лише в 2017 році 255 тисяч нових Porsche зійшли з рейок заводів. Продажі Porsche за останні десять років збільшилися більше ніж утричі.

70 років: З днем народження, Porsche! Від 356 до 911 Перша срібляста модель Porsche 356 мала 35 кінських сил, не мала даху і навіть зовнішних дзеркал, однак з першого ж погляду зрозуміло: це - Porsche. Найвідоміший його наступник - це мабуть, 911, який змінив 356-й у 1960-х роках і все ще залишається у лінійці виробництва.

70 років: З днем народження, Porsche! Мрія пригод (в місті) Яким би легендарним не був 911, сьогодні в тренді вже інші моделі Porsche. Зокрема, торік випустили понад 97 тисяч позашляховиків серії Macan і майже 64 тисячі Porsche Cayenne. Натомість 911-их було випущено лише 32 тисячі.

70 років: З днем народження, Porsche! Давід проти Голіафа У середині 2000-х років маленький Porsche намагався стати великим. Компанія захотіла придбати флагман автопрому Німеччини Volkswagen. Проте план не спрацював. Нині материнська компанія, яка називається Porsche SE, хоч і володіє більшістю VW, але Porsche AG, яка виробляє автомобілі, була включена як бренд у VW Group.

70 років: З днем народження, Porsche! Хмари над культовим брендом Протягом десятиліть Porsche не використовував дизельні двигуни. Ситуація змінилася, коли стали випускати позашляховоки. На них почали ставити дизельні двигуни Audi - сестринської компанії по концерну VW. Таким чином, Porsche також виявився втягнутим у дизельний скандал.

70 років: З днем народження, Porsche! Дизельний скандал Восени 2016 року Porsche добровільно відкликав автівки моделі Macan через сумніви щодо системи контролю викидів. У липні 2017 року Міністерство транспорту заборонило реєстрацію Porsche SUV Cayenne з 3,0-літровим турбованим дизельним двигуном (TDI). Крім того, вже близько року прокуратура в Штутгарті розслідує справи проти трьох чинних або колишніх членів правління Porsche SE.

70 років: З днем народження, Porsche! В полі зору прокуратури... ....зокрема, два колишніх боса VW - Маттіас Мюллер (Matthias Müller, ліворуч) та Мартін Вінтеркорн (Martin Winterkorn). Їх підозрюють у шахрайстві та маніпулюванні ринком, оскільки акціонери Porsche SE були занадто пізно поінформовані про дизельний скандал. Porsche SE є холдинговою компанією родин Porsche та Piëch, які володіють 52,2% акцій VW.

70 років: З днем народження, Porsche! Надвисока рентабельність Попри дизельний скандал, Porsche торік був рекордно прибутковий. Жоден інший бренд з групи VW не має такої рентабельності, як дочірна компанія з виробництва спорткарів у Штутгарті. Porsche має операційний прибуток у близько 17 відсотків, що робить його найбільш прибутковим серійним виробником у світі.

70 років: З днем народження, Porsche! В пошуках нових напрямків бізнесу Але виробник спорткарів не може спочивати на лаврах. І тому мільярди вкладаються в нові технології. У майбутньому, насамперед, потрібно розраховувати на послуги цифрової мобільності. У США вже пропонуються послуги з фіксованою ставкою. За щомісячну оплату клієнт завжди може керувати моделлю Porsche за своїм вибором.

70 років: З днем народження, Porsche! Porsche переорієнтується на електрокари Очікується, що електрична версія Porsche стане хітом на ринку 2019 року. Обіцяють, щобуде в змозі проїхати 500 кілометрів на одному заряді і швидко заряджатиметься. Очікується, що інші моделі також послідують за Porsche - так само у співпраці з Audi. До 2022 року виробник автомобілів хоче інвестувати шість мільярдів євро в електромобільність - як в автомобілі, так і в інфраструктуру.

70 років: З днем народження, Porsche! Всупереч скандалу і високим цінам Porsche очікує рекордних продажів і цьогоріч. Оскільки дедалі більше людей, здається, такої ж думки як і відомий німецький автогонщик Вальтер Рерль (Walter Röhrl): "Гараж без Porsche 911 - темна діра!" Автор: Інза Вреде

