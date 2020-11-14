Німецькі лайфхаки: як зберегти командний дух у колективі, який у пандемію працює з дому

Підтримувати командний дух працівників навряд чи колись було так важливо, як під час нинішнього локдауну. Відсутність корпоративів, живих нарад і надихаючих розмов з колегами за обідом чи у коридорі даються взнаки. Як залишитися командою, дотримуючись самоізоляції, коли бачиш колег лише на моніторах комп'ютерів? У німецьких експертів є для цього декілька рішень.

Різдвяний корпоратив: вчені шукають злочинця

Брак спілкування особливо гостро було відчутно перед Різдвяними святами. Тож після звітної онлайн-презентації про досягнення за рік усі співробітники одного з Боннських науково-дослідних інститутів взялися дивитися сцени з кримінальної драми в YouTube і самі перетворилися на слідчих. Розділені на команди, вони мали висунути свої версії щодо ймовірного злочинця. Для відчуття свята кожен зі співробітників отримав від роботодавця у подарунок сертифікат і замовив додому їжу для спільної, нехай і віртуальної, вечері. І хоч багато людей не в захваті від різдвяних корпоративів (німці тут - не виняток), в Німеччині без них важко вважати рік завершеним.

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Детективна вечеря - популярний інтерактивний формат. У докризові часи такі зустрічі за участю акторів проводили в ресторанах для любителів розплутувати злочинні схеми на дозвіллі. У пандемію фірми організовують їх за допомогою відеозв'язку. З'явилося також чимало нових варіантів віртуальних заходів для підтримки командного духу протягом всього року.

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Чайні церемонії та мініпобачення з колегами

У Дюссельдорфі, наприклад, стартап Mindful Matcha пропонує співробітникам концернів спільно провести час за традиційною японською церемонією приготування чаю. Засновники стартапу стверджують, що такі онлайн-зустрічі сприяють подоланню стресу. Великі компанії вибирають цей формат для зміцнення товариських почуттів і душевної рівноваги. За приготуванням і спільним розпиванням чаю учасники церемонії знайомляться з техніками медитації та усвідомленості. Крім того, в інтернеті широко рекламуються кулінарні курси в Zoom, випічка хліба або дегустація пива перед веб-камерою.

Фірма Teamgeist ось вже 30 років спеціалізується на проведенні корпоративних заходів і навіть влаштовує спільні кінозйомки, а також менш екзотичні, але не менш захоплюючі онлайн-квести. Сидячи за комп'ютером в домашньому офісі, співробітники намагаються вибратися з лабіринту, вирішують головоломки, будують найвищу вежу з підручних матеріалів і малюють одну картину на всіх.

Обравши формат мініпобачення, вони потрапляють у віртуальні чаткімнати, де протягом хвилини можуть поставити один одному питання, аби краще познайомитися. Мініпобачення і квести користуються особливим попитом, відзначають в Teamgeist у відповідь на запит DW. І хоча це агентство з організації заходів експериментувало з онлайн-форматами і до пандемії COVID-19, інтерес до них в 2020 році істотно зріс. Не зменшується він і з початком нового року. Зараз попитом користуються заходи в форматі "kick off", що налаштовують на потрібний настрій перед стартом нових проектів.

Як згуртувати команду - поради на кожен день

Такі заходи для згуртування колективу зараз, коли колеги практично не бачать один одного наживо, особливо важливі. Вони сприяють необхідному для формування командного духу спільному досвіду і загальним спогадам, вважають в штутгартському Інституті організації праці імені Фраунгофера (IAO). Але вони не є рішенням на кожен день, тож ще важливішими є повсякденні ритуали, що повторюються. "Наприклад, кожен другий день наша команда знаходить 15 хвилин для обміну інформацією про те, хто чим зараз займається, що планує найближчим часом. І на початку та наприкінці кожен з нас відповідає на запитання: "Як я себе сьогодні почуваю?" і "На що особливо очікую?" - розповідає в інтерв'ю DW Катаріна Гохфельд (Katharina Hochfeld), керівниця дослідницького відділу IAO "Корпоративна культура і трансформація".

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Наскільки добре підприємствам вдасться зберегти командний дух, залежить від ступеня відкритості їхньої корпоративної культури ще до пандемії, наголошує експертка. Якщо все підпорядковується суворій ієрархії та чітким правилами, то зробити це буде складніше, ніж фірмам з гнучкою та егалітарною організаційною культурою. Дистанційна робота розставляє свої пастки: це і технічні проблеми, що викликають додатковий стрес, і асинхронна комунікація, коли співробітники отримують інформацію електронною поштою в різний час, і непорозуміння через спілкування на відстані. Тож найбільш ефективним форматом Гохфельд вважає відеоконференції: вони найкраще відтворюють повсякденне живе спілкування з можливістю бачити міміку і жести співрозмовника.

Опитування свідчать - багатьом німцям не вистачає соціальних контактів під час дистанційної роботи

Також у збереження контактів важливо інвестувати час. "Опитування, які ми проводили, та інші дослідження свідчать, що найбільше працівникам у домашньому офісі не вистачає соціальних контактів. Вони ж важливі для відчуття спільноти: чи то йдеться про пиріг, принесений в офіс в день народження, чи коротку розмову на кухні. Зараз цього всього немає, але навіть на дистанції, віртуально можна знайти можливість для таких контактів. Менеджерам потрібно тільки приділити цьому час", - впевнена експертка. Спільні обіди або кава-паузи за комп'ютером, 10 хвилин невимушеної розмови після роботи - варіанти є, було б бажання.

Впоратися з кризовою ситуацією і зберегти хороші стосунки в колективі допоможуть взаємопідтримка та гумор - звичайно, якщо він допускається корпоративною культурою. "Вирішити проблему з технікою, що виникла у менш технічно підкованого колеги, перенести онлайн-конференцію на більш пізній час, бо вранці колега повинна допомогти дітям з дистанційним навчанням, - прояви розуміння і толерантність до недоліків зараз дуже важливі", - переконана Гохфельд. Велику роль, на думку дослідниці, відіграє і прозорість планування, аби було чітко зрозуміло, з якого по який час співробітники доступні. Робота у віртуальному режимі буде поширена і після пандемії, прогнозує експертка, тому від того, який урок роботодавці винесуть з нинішньої кризи, залежить те, як люди працюватимуть один з одним.