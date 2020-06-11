 Німецькі роботодавці задоволені ″хоум-офісом″ менше за працівників - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2020

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Німецькі роботодавці задоволені "хоум-офісом" менше за працівників - опитування

Німецькі працедавці менше задоволені дистанційною роботою, ніж працівники, свідчать результати опитування ifo. Лише 5,7 відсотка опитаних компаній помітили підвищення продуктивності праці в умовах "хоум-офісу".

Німецькі працедавці задоволені хоум-офісом менше, ніж працівники, свідчать результати опитування

Німецькі працедавці задоволені "хоум-офісом" менше, ніж працівники, свідчать результати опитування

Німецькі роботодавці менше задоволені віддаленою роботою, ніж працівники. Про це свідчать результати опитування Мюнхенського інституту економічних досліджень ifo на замовлення Фонду сімейного бізнесу, передає інформагенція dpa у суботу, 14 листопада.

Лише невелика кількість опитаних представників компаній (5,7 відсотка) помітили підвищення продуктивності праці в умовах "хоум-офісу".

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При цьому 30,4 відсотка опитаних представників компаній повідомили про незмінність темпів продуктивності, а 27 відсотків заявили про зниження продуктивності праці під час дистанційної роботи їхніх працівників.

"Зменшення продуктивності може також пояснюватися тим, що компанії є соціальним місцем (...) Особистий контакт між працівниками створює динамічну та інноваційну силу, яку не можуть замінити відеоконференції", - вважає директор фонду Штефан Хайдбредер (Stefan Heidbreder).

Це опитування провели у жовтні. Дослідники опитали представників 1097 компаній.

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Працівники бачать "хоум-офіс" по-іншому

При цьому влітку медична страхова компанія DAK провела власне опитування на цю тему серед семи тисяч працівників. Згідно з його результатами, 56 відсотків опитаних вважають себе більш продуктивними в умовах дистанційної роботи.

Соціал-демократична партія Німеччини (SPD) використала результати дослідження страхової компанії як аргумент для ухвалення законодавства про захист права на роботу вдома.

Федеральний міністр праці Губертус Гайль (Hubertus Heil) подав відповідний законопроєкт на розгляд уряду. Він передбачає законне право на роботу поза офісом. Згідно з ним, працівники повинні мати змогу працювати мобільно або в "хоум- офісі" 24 дні на рік при п'ятиденному робочому тижні. Це може бути можливим, лише якщо сама діяльність дозволяє такий формат роботи.

Глава Федерального агентства праці Детлеф Шеле (Detlef Scheele) заявив, що "в цілому" підтримує таку пропозицію, однак зауважив проблемні сторони цієї законодавчої ініціативи. Шеле нагадав, що роботодавець відповідає за безпеку свого підлеглого на робочому місці. При цьому постає питання, чи є це можливим, якщо співробітники працюватимуть з дому або в кафе чи інших місцях поза офісом.

Уряд ФРН поки що не пристав до цієї пропозиції.

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