Автомобілі та мобільністьСвіт
Як спонукати пересісти з автівок на громадський транспорт?
|13 грудня 2024 р.
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З 2013 року кожен житель Таллінна може пересуватися трамваямиі автобусамибезкоштовно. Та чи розвантажило це місто? Пасажирів в автобусах побільшало, але водночас частка громадського транспорту в трафіку порівняно з іншими видами впала.
Попри безкоштовний громадський транспорт, люди віддають перевагу власним авто. Якщо не гроші, то що ж може переконати їх пересісти із автомобілів на громадський транспорт?