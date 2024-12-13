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Автомобілі та мобільністьСвіт

Як спонукати пересісти з автівок на громадський транспорт?

Йонас Маєр | Марина Барба
13 грудня 2024 р.

Уряди різних країн намагаються пересадити населення з автівок на громадський транспорт. Для заохочення подекуди повністю скасовують плату за проїзд. Утім, таке рішення, схоже, лише погіршує ситуацію. І ось чому. 

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З 2013 року кожен житель Таллінна може пересуватися трамваямиі автобусамибезкоштовно. Та чи розвантажило це місто? Пасажирів в автобусах побільшало, але водночас частка громадського транспорту в трафіку порівняно з іншими видами впала. 

Попри безкоштовний громадський транспорт, люди віддають перевагу власним авто. Якщо не гроші, то що ж може переконати їх пересісти із автомобілів на громадський транспорт? 

Фури без далекобійників, таксі без водіїв уже реальність?

  