Електромобільність: Німеччина заманює виробників батарей

Китайський концерн SVolt днями анонсував будівництво великого заводу з виробництва батарей для електромобілів у землі Саар на заході Німеччини. Про подібні плани повідомив і власник Tesla Ілон Маск. За його словами, у землі Бранденбург на сході ФРН поряд з найбільшим заводом з виробництва електромобілів буде і найбільший у світі завод батарей.

Інвестори констатують, що не останню роль при виборі Німеччини як місця будівництва заводів з виробництва батарей відіграють субвенції, які обіцяє уряд. Федеральне міністерство з питань науки пообіцяло стимулювати розробки новітніх технологій у сфері виробництва батарей для електромобілів субвенціями на сотні мільйонів євро. "Німеччина і Європа мають грати у Лізі чемпіонів, коли йдеться про технології батарей", - сказала влітку цього року в одному з інтерв'ю міністерка з питань науки Аня Карлічек (Anja Karliczek). За підтримки федерального уряду при університеті західнонімецького міста Мюнстер до 2022 року має бути збудований дослідно-експериментальний завод з виробництва батарей. На цей проєкт виділяються пів мільярда євро з федерального бюджету і ще 200 мільйонів - із земельного бюджету Північного Рейну-Вестфалії.

Хімічний концерн BASF планує побудувати у федеральній землі Бранденбург фабрику з виробництва катодів для батарей. Цей проєкт підтримується коштами з федерального і земельного бюджетів на 175 мільйонів євро. У місті Кайзерслаутерн на південному заході країни за підтримки федерального уряду автовиробник Opel планує до 2024 року також планує збудувати завод з виробництва батарей. За словами міністра економіки Петера Альтмаєра (Peter Altmeier), уряд підтримає проєкт "солідною сумою у сотні мільйонів євро".

Будівництво заводу Tesla у землі Бранденбург

Сприятливі умови у серці Європи

Інвестори не приховують, що одним з ключових факторів при ухваленні рішення будувати заводи у Німеччині є державна підтримка. "Великим плюсом" називають і географічне розташування. Саме такий аргумент наводять, зокрема, представники китайської SVolt, яка збудує завод на кордоні з Францією. "Наш перший клієнт - з Франції. Земля Саар розташована у серці Європи, звідси зручно забезпечувати наші ключові ринки в Європі - Німеччину і Францію", - сказав в інтерв'ю китайському агентству з питань стимулювання економіки CIIPA голова правління SVolt Янг Гонксін. Його концерн протягом наступних п'яти років обіцяє інвестувати у Європі два мільярди євро. Гонксін називає європейський ринок дуже привабливим для китайських інвестицій, адже тут досі спостерігається дефіцит "ноу-хау" у сфері батарей для електромобілів, а ринок досі ненасичений.

У місті Ерфурт на сході Німеччини тим часом ще один китайський інвестор - концерн CATL - будує завод, який постачатиме батареї передовсім для BMW. Власне виробництво батарей планує і Volkswagen, для чого лідер німецького автопрому співпрацює зі шведською компанією Northvolt. Завод у місті Зальцгіттер має запрацювати 2024 року.

Батареї без кобальту?

Технології, які домінують досі у виробництві батарей для електромобілів, наражаються на критику. З одного боку, для їхнього виробництва використовуються значні енергоресруси. Так само складним і затратним є і процес їхньої утилізації. Ще одна проблема - у Німеччині немає сировини, яка потрібна для батарей. Йдеться передовсім про кобальт, 80 відсотків світових запасів якого розташовані у Демократичній республіці Конго. Видобування кобальту у цій центральноафриканській країні завдає значної шкоди довкіллю, правозахисники критикують систематичне застосування дитячої праці.

Китайський виробник SVolt, який будує завод на кордоні з Францією, пишається тим, що вироблятиме у Німеччині батареї без кобальту. "Ми в змозі виробляти батареї без кобальту і плануємо розпочати виробництво у червні наступного року", - наголошує голова правління компанії Янг Гонксін.

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Критики кажуть, що батареї у нинішньому вигляді надто важкі, щоб мати позитивний енергобаланс

Сумнівний енергетичний баланс

Ще однією проблемою залишається доволі сумнівний енергетичний баланс електромобілів. Ці авто значно важчі за бензинові. Це означає, що левову частку енергії електромобіль витрачає не на перевезення пасажирів, а на траспортування важкої батареї. Експерт з питань технологій мобільності Вольфґанґ Лобек (Wolfgang Lohbeck) критикує провідного виробника автомобілів - компанію Tesla - за обраний нею курс розвитку. "Метою екологічного повороту у транспортній сфері має бути розробка легких і ефективних автомобілів", - наголошує Лобек. За його словами, автомобілі Tesla - це розвиток у хибному напрямку. "Ці автомобілі важать три тонни, при цьому вони возять за собою майже тонну батарей. Це збочення електромобільності, яке шкодить всій галузі", - нарікає фахівець.

Потрібен мікс технологій?

У Німецькій асоціації інженерів тим часом критикують ставку винятково на електромобільність. Президент асоціації Фолькер Кефер вважає, що найкращою була би комбінація різних технічних рішень. "Це єдиний шанс досягнути цілей зі скорочення викидів вуглекислого газу, які ми поставили перед собою до 2030 року", - наголошує Кефер.

Як засвідчило дослідження, проведене асоціацією, найкращим для довкілля було би поєднання передових досягнень у розробці батарей для електромобілів, а також паливних елементів та подальше вдосконалення двигунів внутрішнього згоряння. За словами Кефера, сучасні бензинові авто подекуди спричиняють менше шкідливих викидів в атмосферу, ніж електромобілі (з урахуванням викидів при енергозатратному виробництві батарей).