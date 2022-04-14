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Виробник електромобілів Tesla Motors.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Tesla".
Біткоїн - золото тисячоліття чи брудний бізнес? Колись за 10 000 біткоїнів купували дві піци. Нині ж це 100 мільйонів доларів. Як з'явилася ця криптовалюта, і чому Ілон Маск спершу підтримував її, а потім відмовився?