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Tesla

Виробник електромобілів Tesla Motors.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Tesla".

Ілон Маск планує придбати соціальну мережу Twitter

Ілон Маск планує придбати соціальну мережу Twitter 14.04.2022

Американський мільярдер пропонує за Twitter понад 40 мільярдів доларів. Після покупки глава Tesla планує вивести Twitter із біржі.
Компанія Tesla встановила новий рекорд постачання

Компанія Tesla встановила новий рекорд постачання 03.04.2022

У першому кварталі 2022 року показники постачання американського автовиробника перевищили 310 тисяч електромобілів.
Пуск гігафабрики Tesla під Берліном: для автопрому ФРН розпочалася нова ера

Пуск гігафабрики Tesla під Берліном: для автопрому ФРН розпочалася нова ера 23.03.2022

Своїми електромобілями Made in Germany Ілон Маск кидає виклик німецьким автобудівникам і наближає відмову Європи від двигунів внутрішнього згоряння.

Світові концерни позиціонують себе проти агресії Росії (07.03.2022) 07.03.2022

Не лише світова політика, а й міжнародний бізнес займає дедалі активнішу позицію щодо війни Росії проти України і запроваджує низку безпрецедентних болісних заходів проти РФ. Перелік - у відео DW.
Найдорожчі компанії світу за підсумками 2021 року

Найдорожчі компанії світу за підсумками 2021 року 30.12.2021

Apple суттєво випереджає своїх конкурентів у змаганні за титул найдорожчої компанії світу, наблизившись до позначки в три трильйони доларів, якої досі ще нікому не вдавалося досягти.
Ілон Маск став Людиною року за версією журналу Time

Ілон Маск став "Людиною року" за версією журналу Time 13.12.2021

Звання "Людина року" Ілон Маск був удостоєний за найбільший вплив "на життя на Землі, а також, можливо, і за її межами", зазначив головний редактор Time Едвард Фельзенталь.
Спитати у юзерів Twitter, чи продавати акції Tesla: що стоїть за витівкою Ілона Маска

Спитати у юзерів Twitter, чи продавати акції Tesla: що стоїть за витівкою Ілона Маска 11.11.2021

Ілон Маск здійснив експеримент у Twitter. Не влада, а його фоловери мають вирішувати, яку суму податків має сплачувати найбагатша людина світу. Все ж, може тут є і прихований умисел?

Акції Tesla подешевшали через голосування у Twitter Ілона Маска

Акції Tesla подешевшали через голосування у Twitter Ілона Маска 08.11.2021

Акції виробника електромобілів Tesla впали на 6,4 відсотка після того, як Ілон Маск попросив користувачів Twitter проголосувати, чи варто йому продати 10 відсотків своєї долі в компанії.

Електрокар, що підзаряджає сам себе в дорозі (19.10.2021) 19.10.2021

Австрійська компанія переобладнала Tesla, оснастивши електрокар генератором, який виробляє енергію з метанолу. Це дозволяє підзаряджати авто в дорозі. Мета - у перспективі зробити кліматично нейтральний автомобіль.

Електромобілі викликали потужні зміни на автомобільному ринку Німеччини

Електромобілі викликали потужні зміни на автомобільному ринку Німеччини 11.10.2021

Конкуренція між двигунами внутрішнього згоряння й електромоторами різко загострюється. Що чекає на дизелі та плагін-гібриди? Який ріст у Tesla? Хто є лідером продажів в електросегменті?
Ілон Маск перенесе штаб-квартиру Tesla з Кремнієвої долини

Ілон Маск перенесе штаб-квартиру Tesla з Кремнієвої долини 08.10.2021

Ілон Маск офіційно повідомив про перенесення штаб-квартири компанії Tesla з Каліфорнії до Техасу, де будується новий завод з виробництва електромобілів.
Чистий прибуток Tesla за квартал вперше перевищив мільярд доларів

Чистий прибуток Tesla за квартал вперше перевищив мільярд доларів 27.07.2021

Чистий прибуток Tesla з квітня до червня 2021 року становив понад мільярд доларів. За цей же період компанія Ілона Маска виробила рекордну кількість електромобілів.
Біткоїн - нове золото чи брудний бізнес? (відео)

Біткоїн - нове золото чи брудний бізнес? (відео) 21.06.2021

Біткоїн - золото тисячоліття чи брудний бізнес? Колись за 10 000 біткоїнів купували дві піци. Нині ж це 100 мільйонів доларів. Як з’явилася ця криптовалюта, і чому Ілон Маск спершу підтримував її, а потім відмовився?

Біткоїн: навіщо потрібна криптовалюта і як на неї вплинув Ілон Маск (18.06.2021)

Біткоїн: навіщо потрібна криптовалюта і як на неї вплинув Ілон Маск (18.06.2021) 18.06.2021

Біткоїн - золото тисячоліття чи брудний бізнес? Колись за 10 000 біткоїнів купували дві піци. Нині ж це 100 мільйонів доларів. Як з'явилася ця криптовалюта, і чому Ілон Маск спершу підтримував її, а потім відмовився?

Електромобільність: змінні батареї замість підзарядки для електрокарів (15.06.2021) 15.06.2021

Чи можна замінити батарею для електромобіля за три хвилини? Стартап з Австралії стверджує, що знайшов рішення і нині концентрується на електровантажівках.

Tesla призупиняє продаж електромобілів за біткоїни

Tesla призупиняє продаж електромобілів за біткоїни 13.05.2021

Засновник автовиробника Tesla Ілон Маск оголосив, що його компанія призупиняє продаж електромобілів за біткоїни, аби не шкодити довкіллю. На тлі цієї заяви курс біткоїна знизився.

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