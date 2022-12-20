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ЗМІСполучені Штати Америки

Абсурдні ідеї Ілона Маска б'ють по ньому ж

Мартін Муно
Мартін Муно
Коментар
2 год. тому

Після покупки Twitter одержимим егоманією Ілоном Маском у компанії запанував хаос. Тепер американський бізнесмен провів онлайн-голосування про свою персону, яке є фарсом, упевнений Мартін Муно.

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Елон Маск
Елон МаскФото: Mike Blake/REUTERS

Приблизно 58 відсотків із 17,5 мільйона користувачів Twitter, які взяли участь в онлайн-голосуванні, вважають, що Ілону Маску потрібно піти з посади керівника цієї компанії. І про що нам це говорить? Якщо відповідати коротко - ні про що. Якщо відповідати докладніше, то американському бізнесменові, схоже, починає набридати його улюблена іграшка, придбана за 44 мільярди доларів. Адже з моменту купівлі ним цього сервісу мікроблогів у Маска не було нічого, окрім проблем.

Тільки ось жодного співчуття до бізнесмена, який нещодавно опустився на другий рядок у списку найбагатших людей планети, все це не викликає. Свої проблеми він створив собі винятково сам, поводячи себе як уперта чотирирічна дитина.

Значення Twitter

Twitter - це не якийсь предмет розкоші, це одна з головних глобальних платформ для комунікації, а може, і найголовніша. Політики та топ-менеджери, члени урядів та НКО, журналісти та науковці, знаменитості та пересічні громадяни використовують цей безкоштовний сервіс для поширення, отримання та обміну інформацією.

Мартін Муно
Оглядач DW Мартін Муно

І хоча у Twitter регулярно виникають складнощі з розпалюванням ненависті та переслідуванням за висловлювання, сервіс мікроблогів роками непогано функціонував - у тому числі й тому, що діяльність низки користувачів зазнавала обмежень.

Найвідоміший приклад: експрезидент США Дональд Трамп, обліковий запис якого в Twitter був заблокований, після того як він використав його для заклику до своїх прихильників штурмувати Капітолій.

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Хаос у Twitter

Коли ж Ілон Маск придбав Twitter, почався хаос. Спочатку було звільнено половину співробітників, частину з яких він невдовзі спробував повернути до компанії - переважно безрезультатно. Крім того, було звільнено тих, хто насмілився критикувати нового "великого боса".

Нарешті, колишнього голову відділу безпеки Twitter Маск навіть звинуватив у педофілії, чим спровокував на його адресу погрози у розправі - при тому, що жодних доказів звинувачення наведено не було. Нарешті, у своїх твітах бізнесмен показав себе прибічником теорій змови.

Своє ставлення до свободи слова Маск продемонстрував зовсім недавно, коли протягом кількох днів відновив у Twitter сотні облікових записів правих екстремістів, одночасно заблокувавши облікові записи журналістів, які опублікували у себе маршрути авіаперельотів бізнесмена - при тому, що інформація про ці маршрути і так є публічною.

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Купівля Twitter - гроші на вітер?

Підсумок цього економічного самогубства - відмова сотень рекламодавців працювати з Twitter Маска та негативний вплив на вартість акцій компанії Tesla, яку також очолює американський підприємець. З початку року їхній курс впав наполовину, а особисті статки бізнесмена зменшилися на 100 мільярдів доларів.

Для Twitter найбільш ймовірним сценарієм розвитку подій є такий: главою цієї компанії стане відданий Маску призначенець, а сам підприємець знову повернеться до своїх обов'язків, які накладає на нього керівництво компаніями Tesla та SpaceX.

Але якщо хтось думає, що Маск візьметься за розум і дозволить Twitter знову стати тим, чим ця платформа була в минулому, то з таким же успіхом може чекати на візит Санта-Клауса на майбутні свята.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

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