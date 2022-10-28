Маск повідомив, що став власником Twitter

"Пташку звільнено", - написав ексцентричний мільярдер Ілон Маск у одному зі своїх твітів. Тим часом ЗМІ повідомили про хвилю звільнень і скорочень серед керівної ланки інтернет-компанії.

Американський ексцентричний мільярдер Ілон Маск у притаманній йому манері натякнув на завершення операції з придбання Twitter дещо загадковим твітом. "Пташку звільнено", - написав Маск у твіті в ніч на п'ятницю, 28 жовтня, не даючи жодних подальших подробиць.

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Напередодні він також змінив опис профілю у себе в Twitter на "Chief Twit" ("Головний твіт") і відвідав офіс компанії. А в ніч на п'ятницю кілька американських ЗМІ повідомили, що Ілон Маск перебрав контроль над Twitter і вже звільнив кількох топменеджерів, у тому числі головного виконавчого директора Парага Агравала.

Логотип Twitter - синій птах - і Маск завжди наголошував, що він прагне позбавити платформу того, що він вважає зайвими обмеженнями свободи вираження думки й поглядів. Критики побоюються, що він може заохочувати поширення мови ненависті та підбурювання, з чим команди Twitter борються роками.

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Офіційне завершення придбання цієї інтернет-компанії очікувалося не пізніше п'ятниці. Саме тоді спливає встановлений судом термін для початку судового розгляду щодо суперечки між Маском і Twitter стосовно угоди з купівлю цієї компанії на 44 мільярди доларів.

Вперше бізнесмен заявив про намір купити компаніюу квітні і навіть зміг змінити думку ради директорів Twitter, яка спочатку не хотіла продавати йому свій бізнес. Однак в липні Маск заявив, що розриває угоду. Його адвокат аргументував це рішення тим, що компанія "істотно порушила численні положення угоди про злиття".

Після цього голова ради директорів Twitter Брет Тейлор заявив, що компанія як і раніше планує закрити угоду "за ціною та умовах, які було узгоджено з Маском", та планує виграти суд аби забезпечити виконання угоди про злиття. На почату жовтня Маск повідомив компанії, що все таки завершить угоду.