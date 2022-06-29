Маск відмовився купувати Twitter, але його змушуватимуть це зробити через суд

Глава Tesla та найбагатша людина у світі Ілон Маск заявив у п'ятницю, 8 липня, що розриває угоду про придбання компанії Twitter, яка є власницею однойменної соцмережі, за 44 мільярди доларів. У листі, який направив адвокат Маска юридичному директору Twitter, йдеться, що компанія "істотно порушила численні положення угоди про злиття".

Серед іншого "у Маска є підстави вважати, що дійсна кількість фейкових та спамерських акаунтів у Twitter значно вища, аніж зазначені соцмережею "менш як п'ять відсотків", йдеться у листі, копію якого оприлюднила Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC). Незадоволення мільярдера також викликали нещодавні звільнення у компанії та призупинення наймання персоналу.

На тлі цих новин акції Twitter впали приблизно на 6 відсотків під час торгів після офіційно закриття біржової сесії. Водночас акції Tesla додали у ціні близько 4 відсотків.

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Twitter подасть на Маска до суду

Голова ради директорів Twitter Брет Тейлор заявив, що компанія як і раніше планує закрити угоду "за ціною та умовах, які було узгоджено з Маском", та планує виграти суд аби забезпечити виконання угоди про злиття. "Ми впевнені, що виграємо у канцелярському суді Делавера", написав Тейлор у Twitter.

Маск оголосив про намір придбати Twitter у квітні. Рада директорів компанії спочатку була проти, але потім схвалила придбання. У травні бізнесмен заявив, що угоду "тимчасово поставлено на паузу" через підрахунок кількості фейкових та спамерських акаунтів у соцмережі.