Ілон Маск планує придбати соціальну мережу Twitter

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Американський мільярдер пропонує за Twitter понад 40 мільярдів доларів. Після покупки глава Tesla планує вивести Twitter із біржі.
Американський мільярдер Ілон Маск, який нині є найбагатшою людиною на Землі, має намір придбати соціальну мережу Twitter за 41,4 мільярда доларів. Про це повідомили у четвер, 14 квітня, західні ЗМІ з посиланням на документи для американського регулятора SEC.
З них випливає, що глава компанії Tesla пропонує за кожну акцію Twitter 54,20 долара - на 38 відсотків більше, ніж на момент закриття біржі 1 квітня. "Це моя найкраща і остання пропозиція", - сказав Маск, попередивши, що якщо ця пропозиція не буде прийнята, то він "перегляне свою позицію як акціонер".
Читайте також: Як Starlink Ілона Маска допомагає українським військовим і цивільним
2 квітня Маск придбав 9,2 відсотка акцій Twitter, ставши в результаті власником найбільшого пакету. Напередодні вартість акції соцмережі становила майже 46 доларів. Маск уже оголосив про намір вивести Twitter із біржі після його придбання. Мільярдер заявив, що зацікавлений у покупці Twitter, оскільки вірить у потенціал цієї компанії як "платформи для вільного вираження думок у всьому світі".