Ілон Маск планує придбати соціальну мережу Twitter

Американський мільярдер Ілон Маск, який нині є найбагатшою людиною на Землі, має намір придбати соціальну мережу Twitter за 41,4 мільярда доларів. Про це повідомили у четвер, 14 квітня, західні ЗМІ з посиланням на документи для американського регулятора SEC.

З них випливає, що глава компанії Tesla пропонує за кожну акцію Twitter 54,20 долара - на 38 відсотків більше, ніж на момент закриття біржі 1 квітня. "Це моя найкраща і остання пропозиція", - сказав Маск, попередивши, що якщо ця пропозиція не буде прийнята, то він "перегляне свою позицію як акціонер".

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2 квітня Маск придбав 9,2 відсотка акцій Twitter, ставши в результаті власником найбільшого пакету. Напередодні вартість акції соцмережі становила майже 46 доларів. Маск уже оголосив про намір вивести Twitter із біржі після його придбання. Мільярдер заявив, що зацікавлений у покупці Twitter, оскільки вірить у потенціал цієї компанії як "платформи для вільного вираження думок у всьому світі".