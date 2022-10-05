Ілон Маск знову хоче купити Twitter

Комісія з цінних паперів і бірж США оприлюднила лист адвоката Маска керівництву Twitter, який підтверджує його намір придбати компанію за ціною 54,20 долара за акцію.

Американський мільярдер Ілон Маск має намір купити компанію Twitter, яка володіє однойменною соцмережею, на умовах, визначених у квітні 2022 року. Це випливає з листа адвоката підприємця на адресу керівництва Twitter, опублікованого у вівторок, 4 жовтня, Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC). Комісія здійснює нагляд за фондовими біржами та торгівлею цінними паперами у Сполучених Штатах.

Умовою угоди засновник компаній Tesla та SpaceX назвав закінчення правового спору між ним та керівництвом Twitter. Розгляд за позовом Twitter до Маска в межах цього спору суд штату Делавер призначив на 17 жовтня.

У компанії Twitter підтвердили отримання листа, додавши, що "намір компанії полягає в тому, щоб здійснити цю трансакцію". Представники Twitter уточнили, що продаж здійснять за запропонованою Маском у квітні ціною 54,20 долара за акцію. Так, загальна сума операції має становити 44 мільярди доларів.

Після того, як про намір Ілона Маска закрити угоду повідомили американські ЗМІ, ціна акцій Twitter різко зросла, а торгівля ними на нью-йоркській біржі двічі зупинялася.

Маск хотів відмовитися від покупки Twitter

8 липня Ілон Маск, який наразі є найбагатшою людиною на планеті, заявив, що розриває угоду про придбання компанії Twitter. При цьому він зазначив, що компанія "суттєво порушила численні положення угоди про злиття". Зокрема, Маск наполягав, що справжня кількість фейкових та спамерських акаунтів у Twitter значно вища, ніж зазначені соцмережею "менше п'яти відсотків".

Тоді ЗМІ зазначали, що економічні експерти давно мали сумніви щодо серйозності намірів американського підприємця придбати Twitter. Адже ринкова вартість компанії, яка оцінюється в 28 мільярдів доларів, набагато нижча за запропоновані за неї Маском 44 мільярди.

Взаємні позови Twitter і Маска

12 липня компанія Twitter подала до суду на Ілона Маска, аби змусити його виконати умови укладеного у квітні договору про купівлю. Наприкінці липня мільярдер подав зустрічний позов.

За умовами договору про купівлю, укладеного між Маском та Twitter, у разі виходу з нього однієї зі сторін передбачався штраф у розмірі до одного мільярда доларів.

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