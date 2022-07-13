Компанія Twitter подала до суду на Ілона Маска

Компанія Twitter подала до суду на американського підприємця Ілона Маска через його рішення відмовитися її купувати. Йдеться про угоду на 44 мільярди доларів. Як випливає з документів, надісланих представниками Twitter до суду американського штату Делавер 12 липня, компанія вимагає від Маска дотримання умов договору про покупку.

"Поведінка Маска явно підтверджує, що він прагне уникнути обов'язкового контракту, який він підписав добровільно, і що він прагне завдати при цьому шкоди Twitter", - цитує позовну заяву агентство AFP. Дії Маска ведуть до збитків Twitter, вважають у компанії.

Тепер суд має вирішити, чи дозволять Маску розірвати угоду про купівлю. За умовами договору, в разі виходу з нього однієї зі сторін передбачається штраф у розмірі до одного мільярда доларів. Компанія просить суд призначити розгляд справи на середину вересня, пише Reuters.

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Чому Маск змінив думку щодо Twitter

8 липня Маск, який сьогодні є найбагатшою людиною на планеті, заявив, що розриває угоду про придбання компанії Twitter, яка володіє однойменною соцмережею. При цьому він зазначив, що компанія "суттєво порушила численні положення угоди про злиття". Зокрема, Маск наполягав, що справжня кількість фейкових та спамерських акаунтів у Twitter значно вища, ніж зазначені соцмережею "менше п'яти відсотків".

Як зазначає німецьке ділове онлайн-видання finanzen.net, в економічних експертів вже давно виникли сумніви щодо серйозності намірів Маска придбати Twitter. Адже ринкова вартість компанії, що оцінюється в 28 мільярдів доларів, набагато нижча за запропоновані за неї Маском 44 мільярди.

У відповідь на заяву Маска голова ради директорів Twitter Брет Тейлор оголосив, що компанія, як і раніше, має намір закрити угоду "за ціною та умовами, які були погоджені". В компанії висловили готовність подати до суду, щоби забезпечити дотримання угоди про злиття.

Маск у своєму Twitter акаунті відреагував на цю заяву, опублікувавши саркастичний мем.

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