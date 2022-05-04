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Twitter

Маск думає зробити Twitter платним для держорганів і компаній

Маск думає зробити Twitter платним для держорганів і компаній 04.05.2022

Користування соцмережею Twitter може стати платним для держорганів та комерційних користувачів, повідомив бізнесмен-візіонер Ілон Маск. Для звичайних користувачів ця онлайн-платформа й надалі буде безкоштовною.
Коментар: Чи перетворить Ілон Маск Twitter у фейкомет?

Коментар: Чи перетворить Ілон Маск Twitter у фейкомет? 27.04.2022

Правила Ілону Маску не до душі. Тож не виключено, що отримавши контроль за однією із провідних платформ для спілкування у сучасному світі, він може накоїти чимало біди, застерігає Кароліна Чимой.
Дональд Трамп не повернеться на Twitter, коли платформа перейде Ілону Маску

Дональд Трамп не повернеться на Twitter, коли платформа перейде Ілону Маску 25.04.2022

Мультимільярдер Ілон Маск придбає соцмережу за 44 мільярди доларів і "покращить її за рахунок нових можливостей".

Ілон Маск планує придбати соціальну мережу Twitter

Ілон Маск планує придбати соціальну мережу Twitter 14.04.2022

Американський мільярдер пропонує за Twitter понад 40 мільярдів доларів. Після покупки глава Tesla планує вивести Twitter із біржі.
В Росії оголосили про запуск власної соцмережі Rossgram

В Росії оголосили про запуск власної соцмережі Rossgram 28.03.2022

Соціальна мережа Rossgram має замінити Instagram, який у Росії визнали екстремістським і заборонили. Втім соцмережа не запрацювала тоді, коли очікували, повідомляють ЗМІ.
Instagram заблокували в Росії

Instagram заблокували в Росії 14.03.2022

Про намір заблокувати Instagram російська влада заявила 11 березня через рішення керівництва соцмережі дозволити публікацію закликів до насильства щодо військових РФ в Україні.
Meta втратила 200 мільярдів доларів через відтік молоді в інші соцмережі

Meta втратила 200 мільярдів доларів через відтік молоді в інші соцмережі 04.02.2022

Зниження кількості щоденних користувачів Facebook призвело до падіння акцій материнської компанії Meta за день на понад 20 відсотків.

Анорексія у мережі: як соціальні медіа провокують розлади у харчуванні

Анорексія у мережі: як соціальні медіа провокують розлади у харчуванні 28.01.2022

"Соціальне порівняння" та "коучі" спонукають жінок голодувати заради схуднення. Негативний вплив додатків підтверджують дослідження. Одне із останніх провела команда німецьких журналістів. Подробиці - у DW.
Чоловіки та жінки брешуть у соцмережах по-різному? Що з'ясували вчені

Чоловіки та жінки брешуть у соцмережах по-різному? Що з'ясували вчені 04.01.2022

Жінки обманюють у соцмережах частіше, ніж чоловіки, а жителі розвинутих країн - рідше, ніж ті, хто живе в умовах нестабільної економіки. Про це і не тільки читайте в інтерв'ю DW з експерткою Дарією Колесник.

Спитати у юзерів Twitter, чи продавати акції Tesla: що стоїть за витівкою Ілона Маска

Спитати у юзерів Twitter, чи продавати акції Tesla: що стоїть за витівкою Ілона Маска 11.11.2021

Ілон Маск здійснив експеримент у Twitter. Не влада, а його фоловери мають вирішувати, яку суму податків має сплачувати найбагатша людина світу. Все ж, може тут є і прихований умисел?

Акції Tesla подешевшали через голосування у Twitter Ілона Маска

Акції Tesla подешевшали через голосування у Twitter Ілона Маска 08.11.2021

Акції виробника електромобілів Tesla впали на 6,4 відсотка після того, як Ілон Маск попросив користувачів Twitter проголосувати, чи варто йому продати 10 відсотків своєї долі в компанії.

Поліція розслідує расистські образи футболістів збірної Англії

Поліція розслідує расистські образи футболістів збірної Англії 12.07.2021

Троє гравців збірної Англії з футболу не забили вирішальні пенальті в фінальному матчі "Євро-2020" проти збірної Італії. На адресу Маркуса Решфорда, Джейдона Санчо і Букайо Саки посипалися образи в соцмережах.
Трамп подав до суду на соцмережі за блокування його акаунтів

Трамп подав до суду на соцмережі за блокування його акаунтів 08.07.2021

Експрезидент США Дональд Трамп вирішив судитися з Facebook, Google і Twitter. Він звинувачує їх у тому, що вони займаються "ганебною цензурою американського народу".

Facebook заблокував сторінку Дональда Трампа на два роки

Facebook заблокував сторінку Дональда Трампа на два роки 04.06.2021

Соцмережа Facebook заблокувала сторінку Дональда Трампа, бо він винний у "серйозному порушенні наших правил", пояснили в інтернет-компанії.
Twitter заблокував акаунти, створені для публікації заяв Дональда Трампа

Twitter заблокував акаунти, створені для публікації заяв Дональда Трампа 07.05.2021

Соціальна мережа Twitter заблокувала, зокрема, акаунт DJTDesk, відкритий для публікацій матеріалів нового сайту Дональда Трампа.
Трамп: Соцмережі мають заплатити політичну ціну за блокування акаунтів

Трамп: Соцмережі мають заплатити політичну ціну за блокування акаунтів 05.05.2021

Інтернет-компанії ганьблять Америку блокуванням його сторінок у соціальних мережах, переконаний експрезидент США Дональд Трамп.
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