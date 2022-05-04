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Користування соцмережею Twitter може стати платним для держорганів та комерційних користувачів, повідомив бізнесмен-візіонер Ілон Маск. Для звичайних користувачів ця онлайн-платформа й надалі буде безкоштовною.
Правила Ілону Маску не до душі. Тож не виключено, що отримавши контроль за однією із провідних платформ для спілкування у сучасному світі, він може накоїти чимало біди, застерігає Кароліна Чимой.
Мультимільярдер Ілон Маск придбає соцмережу за 44 мільярди доларів і "покращить її за рахунок нових можливостей".
Американський мільярдер пропонує за Twitter понад 40 мільярдів доларів. Після покупки глава Tesla планує вивести Twitter із біржі.
Соціальна мережа Rossgram має замінити Instagram, який у Росії визнали екстремістським і заборонили. Втім соцмережа не запрацювала тоді, коли очікували, повідомляють ЗМІ.
Про намір заблокувати Instagram російська влада заявила 11 березня через рішення керівництва соцмережі дозволити публікацію закликів до насильства щодо військових РФ в Україні.
Зниження кількості щоденних користувачів Facebook призвело до падіння акцій материнської компанії Meta за день на понад 20 відсотків.
"Соціальне порівняння" та "коучі" спонукають жінок голодувати заради схуднення. Негативний вплив додатків підтверджують дослідження. Одне із останніх провела команда німецьких журналістів. Подробиці - у DW.
Жінки обманюють у соцмережах частіше, ніж чоловіки, а жителі розвинутих країн - рідше, ніж ті, хто живе в умовах нестабільної економіки. Про це і не тільки читайте в інтерв'ю DW з експерткою Дарією Колесник.
Ілон Маск здійснив експеримент у Twitter. Не влада, а його фоловери мають вирішувати, яку суму податків має сплачувати найбагатша людина світу. Все ж, може тут є і прихований умисел?
Акції виробника електромобілів Tesla впали на 6,4 відсотка після того, як Ілон Маск попросив користувачів Twitter проголосувати, чи варто йому продати 10 відсотків своєї долі в компанії.
Троє гравців збірної Англії з футболу не забили вирішальні пенальті в фінальному матчі "Євро-2020" проти збірної Італії. На адресу Маркуса Решфорда, Джейдона Санчо і Букайо Саки посипалися образи в соцмережах.
Експрезидент США Дональд Трамп вирішив судитися з Facebook, Google і Twitter. Він звинувачує їх у тому, що вони займаються "ганебною цензурою американського народу".
Соцмережа Facebook заблокувала сторінку Дональда Трампа, бо він винний у "серйозному порушенні наших правил", пояснили в інтернет-компанії.
Соціальна мережа Twitter заблокувала, зокрема, акаунт DJTDesk, відкритий для публікацій матеріалів нового сайту Дональда Трампа.
Інтернет-компанії ганьблять Америку блокуванням його сторінок у соціальних мережах, переконаний експрезидент США Дональд Трамп.
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