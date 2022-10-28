Маск взявся за кермо у Twitter

Маск обіцяє менше контролю за змістом повідомлень і менше фейк-акаунтів у Twitter. Критики побоюються, що тон у мережі стане грубішим. Доба Маска в Twitter, за даними ЗМІ, почалася зі звільнень у керівництві.

Офіційно угоду про придбання Twitter вартістю близько 44 мільярдів доларів американським мільярдером Ілоном Маском було підтверджено у п'ятницю, 28 жовтня. Але ще до офіційного оголошення про купівлю Twitter Ілон Маск, як повідомили ЗМІ, почав звільняти топменеджерів сервісу мікроблогів. Ще напередодні, за даними CNBC та Wall Street Journal, було звільнено дотеперішнього генерального директора Парага Агравала та фінансового директора Неда Сегала. Маск неодноразово критикував Агравала та керівництво Twitter протягом останніх місяців. Щонайменше одного з менеджерів вивели з супроводом з головного офісу компанії, написало видання New York Times з посиланням на поінформованих осіб. За даними Bloomberg, йшлося про головного юриста Шона Еджетта (Sean Edgett). За інформацією ЗМІ, серед звільнених у четвер була й Віджая Гадде, топменеджерка, відповідальна за боротьбу з мовою ворожнечі та неправдивими повідомленнями.

Ще в четвер Маск у звичній для нього манері натякнув на вдале завершення процесу придбання Twitter. "Птаха звільнено", - написав він без жодних подробиць у четвер на своїй сторінці в соцмережі. Натяк був більш ніж прозорим. Логотипом Twitter є блакитна пташка, а Маск весь час говорив про наміри звільнити платформу від занадто сильного, на його думку, обмеження свободи висловлення поглядів. Критики побоюються, що це може погіршити ситуацію з мовою ненависті та цькування в соцмережі, проти яких працівники Twitter борються вже багато років.

Шоу у стилі Маска

За інформацією Bloomberg, Маск спершу сам хоче обіймати посаду головного виконавчого директора і лише згодом передасть цю роботу комусь іншому. Маск, який очолює, серед іншого, виробника електромобілів Tesla і свою космічну компанію SpaceX, також керує меншими проєктами, такими як тунельна компанія Boring Company і дослідницька фірма Neuralink, яка розробляє технології для прямого з'єднання людей і комп'ютерів. Ще в середу Маск опублікував у Twitter пост про свій прихід до штаб-квартири Twitter - з мийкою в руках. Його перформанс з мийкою був, очевидно, обігруванням англійського виразу "let that sink in", що означає: "дати цьому до вас дійти", але дослівно можна перекласти як "дайте цій мийці зайти". (Слово sink також перекладається як мийка, тому мем з цією фразою і мийкою є добре відомим в англомовному просторі. - Ред).

Ілон Маск з мийкою у головному офісі Twitter Фото: ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Ілон Маск спершу сам прагнув купити Twitter, однак потім намагався все переграти, посилаючись на нібито неправдиві дані про кількість фейкових акаунтів у соцмережі. Twitter тоді звернувся до суду - і у підсумку Маск незадовго до старту судового розгляду в штаті Делавер таки погодився купити онлайн-сервіс за ціною, про яку домовилися спочатку - 54,2 долара за акцію.

Жахливо чи тепло і гостинно для всіх?

Маск уже кілька днів як призвичаювався до нової ролі власника Twitter. Він з'явився в штаб-квартирі компанії в Сан-Франциско ще в середу, а також назвав себе "Chief Twit" у своєму профілі в Twitter.

Бізнесмен намагався ще в четвер заспокоїти рекламодавців і користувачів, які побоюються, що тон у Twitter стане грубішим. Twitter не повинен стати "місцем жаху", де можна сказати що завгодно без наслідків, написав Маск у відкритому листі. Платформа має бути "теплою і гостинною для всіх", заявив він.

Як стверджує мільярдер, він купив Twitter не тому, що це було легко або щоб заробити більше грошей. "Я зробив це, щоб допомогти людству, яке я люблю", - проголосив Маск. І він, як каже, підійшов до завдання зі смиренням - і з усвідомленням того, що може зазнати невдачі, незважаючи на всі свої зусилля.

Повернення Дональда Трампа?

Маск також завжди обґрунтовував придбання Twitter намірами посилити свободу слова. Раніше він заявляв, що хоче боротися з фейковими акаунтами та ботами, а також скасувати довічні заборони для користувачів у Twitter. Таку заборону соцмережа, зокрема, запровадила щодо експрезидента США Дональда Трампа, який у відеоролику в Twitter схвально відгукувався про своїх прибічників, які штурмували Капітолій у Вашингтоні 6 січня 2021 року.

Ще навесні Маск назвав заборону акаунта Дональда Трампа на Twitter "морально хибною і просто дурною". З огляду на можливу кандидатуру Трампа на президентських виборах 2024 року повернення до впливової соцмережі стало б для експрезидента США дуже своєчасним. Хоча Трамп і казав, що задоволений своєю присутністю у створеній ним самим же соцмережі Truth Social, але у нього там лише кілька мільйонів підписників, натомість у Twitter було понад 80 мільйонів.

У США критичні заяви Маска щодо нібито обмеження свободи слова у Twitter викликали занепокоєння. Адже подібні скарги упродовж минулих років надходили насамперед від правих політичних кіл. У них ішлося переважно про реакції Twitter на поширення брехні про коронавірус і на заклики Дональда Трампа до насильства, а також на його заяви про начебто вкрадену перемогу на виборах. Сам Трамп, до речі радісно відреагував на новину про те, що новим керманичем Twitter буде Маск. "Я дуже радий, що Twitter тепер у розумних руках", - написав у п'ятницю експрезидент США на своїй соцмедійній платформі Truth Social.

ЄС: У нас птах літатиме за європейськими правилами

Тим часом в ЄС уже застерегли Маска від перетворення Twitter на повністю нерегульовану платформу. Відповідне попередження поширив у п'ятницю єврокомісар з питань внутрішнього ринку Т'єррі Бретон. "У Європі птах літатиме за нашими правилами ЄС", - написав він у своєму акаунті у Twitter, посилаючись на законодавчі норми в ЄС щодо цифрових послуг (Digital Services Act, DSA)

Водночас в уряді Німеччини повідомили, що дуже уважно стежитимуть за тим, що відбуватиметься далі з Twitter. "Ми кажемо також, що на такій платформі, з огляду на вплив, який вона має на нашу громадськість, лежить особлива відповідальність", - цитує агентство dpa речника німецького уряду Штеффена Гебештрайта. За його словами, упродовж наступних тижнів і місяців у Берліні спостерігатимуть за можливими змінами в соцмережі та робитимуть висновки. Гебештрайт пояснив, що зрештою може постати питання, чи бути далі присутніми на цій платформі, чи ні.