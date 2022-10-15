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Голова компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск
Голова компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск пообціяв фінансувати роботу Starlink в Україні.Фото: John Angelillo//UPI Photo/IMAGO
ЕкономікаУкраїна

"Дідько з ним": Маск пообіцяв фінансувати Starlink в Україні

Степан Смишляєв
59 хв. тому

Попри попередні заяви і звернення до Пентагону щодо фінансування роботи системи, бізнесмен раптово змінив свою позицію. Тепер він каже, що продовжить "безкоштовно фінансувати український уряд".

https://www.dw.com/uk/didko-z-nim-mask-poobicav-nadali-finansuvati-robotu-starlink-v-ukraini/a-63453455

Голова компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск пообціяв безкоштовно забезпечувати роботу систему супутникового інтернету Starlink в Україні. "Дідько з ним… хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд", - написав він у Twitter в суботу, 15 жовтня.

Раніше в суботу Маск зазначив, що росіяни активно намагаються вивести з ладу Starlink, тому компанії SpaceX доводиться забезпечувати не лише роботу терміналів і супутників в Україні, але також захищатися від кібератак і спроб глушити сигнал. За його словами, на місяць це коштує компанії близько 20 мільйонів доларів.

Торги з Пентагоном

У вересні SpaceX повідомила міністерству оборони США, що більше не може продовжувати фінансування Starlink в Україні і попросила Пентагон перебрати це питання на себе. За її оцінками, до кінця 2022 року фінансування Starlink Україні буде коштувати понад 120 мільйонів доларів, а протягом наступних 12 місяців може обходитися приблизно в 400 мільйонів доларів.

Сам Маск 7 жовтня написав у Twitter, що "ця операція коштувала SpaceX 80 мільйонів доларів, а до кінця року перевищить 100 мільйонів доларів".

Читайте також: Київ та Вашингтон думають, як платити Маску за Starlink

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