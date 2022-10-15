Ілон Маск: Росія намагається "вбити" Starlink в Україні

Глава SpaceX заявив, що Росія намагається зруйнувати єдину систему зв'язку, яка працює у зоні бойових дій в Україні, зокрема за допомогою глушіння сигналу і кібератак.

Росіяни активно намагаються вивести з ладу систему супутникового інтернету Starlink, яка залишається "єдиною системою зв’язку, яка все ще працює на фронті" в Україні. "Щоб захиститися, SpaceX скерувала величезні ресурси на оборону. Незважаючи на це, Starlink все одно може померти", - написав в Twitter у суботу, 15 жовтня, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск.

За його словами, компанії SpaceX доводиться витрачати близько 20 мільйонів доларів на місяць, щоб забезпечити роботу сервісу. "Крім терміналів, ми маємо створювати, запускати, підтримувати та поповнювати супутники та наземні станції та платити телекомунікаційним компаніям за доступ до інтернету через шлюзи. Нам також доводиться захищатися від кібератак і спроб глушити сигнал, що стає все складнішими", - наголосив бізнесмен.

Маск відмовився фінансувати роботу Starlink в Україні

У вересні SpaceX повідомила міністерству оборони США, що більше не може продовжувати фінансування Starlink в Україні і попросила Пентагон перебрати це питання на себе. За її оцінками, до кінця 2022 року фінансування Starlink Україні буде коштувати понад 120 мільйонів доларів, а протягом наступних 12 місяців може обходитися приблизно в 400 мільйонів доларів.

Сам Маск 7 жовтня написав у Twitter, що "ця операція коштувала SpaceX 80 мільйонів доларів, а до кінця року перевищить 100 мільйонів доларів".

В Пентагоні роздумують над пропозицією компанії, однак рішення ще не ухвалене. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, коментуючи цю інформацію, запевнив, що "термінали Starlink працювали, працюють та будуть працювати", та закликав українців не турбуватися.

На початку жовтня Маск зробив низку дописів у Twitter, у яких, зокрема, ішлося про можливості досягнення миру між Україною і Росією, в тому числі за рахунок передачі Криму РФ. Ці дописи викликали обурення в Україні та західних країнах, та натомість знайшли підтримку в Росії.