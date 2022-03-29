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Аериканська приватна компанія, яка працює в галузі будівництва космічного транспорту. Компанія створена засновником PayPal Елоном Маском.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "SpaceX".
Український супутник "Січ 2-30" 13 січня успішно запустили з космодрому компанії Ілона Маска SpaceX. Але чи все так райдужно у "вітчизняному космосі"? DW зібрала головні здобутки та провали української космічної галузі.