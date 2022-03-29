Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

SpaceX

Аериканська приватна компанія, яка працює в галузі будівництва космічного транспорту. Компанія створена засновником PayPal Елоном Маском.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "SpaceX".

Як Starlink Ілона Маска допомагає українським військовим і цивільним

Як Starlink Ілона Маска допомагає українським військовим і цивільним 29.03.2022

Супутники Ілона Маска забезпечують Україну стабільним інтернетом. Starlink, який задумувався як цивільний проєкт, тепер допомагає українським військовим управляти дронами для боротьби з російськими танками і позиціями.

Український супутник і космічні амбіції України: здобутки і провали (13.01.2022) 13.01.2022

Український супутник "Січ 2-30" 13 січня успішно запустили з космодрому компанії Ілона Маска SpaceX. Але чи все так райдужно у "вітчизняному космосі"? DW зібрала головні здобутки та провали української космічної галузі.

SpaceX вдало запустив український супутник (13.01.2022) 13.01.2022

Ракета-носій Falcon компанії Ілона Маска SpaceX вивів на орбіту український супутник "Січ-2-30". Ось як це відбулося…

Запуск Січ-2-30: як Україна відновлює космічну галузь після розриву з Росією

Запуск "Січ-2-30": як Україна відновлює космічну галузь після розриву з Росією 13.01.2022

Ракета-носій компанії Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту український супутник "СІЧ-2-30". Чи вже можна говорити про відновлення космічної галузі України - у матеріалі DW.
Ракета SpaceX відправила у космос український супутник

Ракета SpaceX відправила у космос український супутник 13.01.2022

За даними голови Держкосмосу Володимира Тафтая, загальна вартість проєкту запуску українського супутника становить 250 мільйонів гривень, чверть із яких - послуги SpaceX.

Ілон Маск став Людиною року за версією журналу Time

Ілон Маск став "Людиною року" за версією журналу Time 13.12.2021

Звання "Людина року" Ілон Маск був удостоєний за найбільший вплив "на життя на Землі, а також, можливо, і за її межами", зазначив головний редактор Time Едвард Фельзенталь.
Захист Землі: NASA запустило місію проти астероїда

Захист Землі: NASA запустило місію проти астероїда 24.11.2021

Жоден з астероїдів не прямує до Землі, однак NASA готується до такого сценарію і запустило дрон, який має врізатись в астероїд та змінити його орбіту.

З німцем на борту: космічний корабель Crew Dragon-3 стартував до МКС

З німцем на борту: космічний корабель Crew Dragon-3 стартував до МКС 11.11.2021

Запуск корабля американської компанії SpaceX із чотирма астронавтами на борту здійснено з використанням важкої ракети-носія Falcon 9 з мису Канаверал.
NASA відклало висадку на Місяць на 2025 рік

NASA відклало висадку на Місяць на 2025 рік 10.11.2021

Очільник NASA пояснив затримку програми "Артеміда" браком фінансування та судовою суперечкою між компаніями Ілона Маска та Джеффа Безоса.
199 днів у космосі: завершилась друга регулярна місія SpaceX на МКС

199 днів у космосі: завершилась друга регулярна місія SpaceX на МКС 09.11.2021

Четверо учасників другої регулярної місії приватної компанії SpaceX успішно повернулись на Землю. Корабель Crew Dragon сів на воду біля берегів Флориди.

Космічні туристи повернулись на Землю

Космічні туристи повернулись на Землю 19.09.2021

Розроблений SpaceX космічний корабель Crew Dragon з мільярдером Айзекманом і ще трьома пасажирами на борту здійснив посадку на воду біля берегів Флориди. Екіпаж провів на орбіті Землі три доби.

SpaceX вперше відправила у космос туристів (16.09.2021) 16.09.2021

Не астронавти, а туристи. Компанія Ілона Маска SpaceX вперше відправила у космос повністю приватний екіпаж. Мета місії - зібрати 200 мільйонів доларів для дитячої лікарні, що лікує рак.

SpaceX вперше в історії відправила в космос повністю комерційний екіпаж

SpaceX вперше в історії відправила в космос повністю комерційний екіпаж 16.09.2021

Вперше серед членів космічного корабля немає жодного професійного астронавта. Мета місії - набрати 200 мільйонів доларів пожертв для дитячої лікарні.
Віцепрем'єр: Інвестори зі США могли б стати акціонерами ракетобудівників України

Віцепрем'єр: Інвестори зі США могли б стати акціонерами ракетобудівників України 10.06.2021

Після подій 2014 році Україна стала активніше розвивати співпрацю в ракетно-космічній галузі з Заходом, зокрема зі США. Про стан та перспективи такої співпраці DW розповів віцепрем'єр Олег Уруський.
Україна планує співпрацю в космосі з Пентагоном - віцепрем'єр

Україна планує співпрацю в космосі з Пентагоном - віцепрем'єр 09.06.2021

ДКАУ вивчає можливість співпраці з Командуванням космічних сил міноборони США щодо безпеки космічних польотів та інформації з космічної ситуаційної обізнаності, повідомив віцепрем'єр Олег Уруський.
Навіщо Україні супутник й чому довелося звертатися до SpaceX Ілона Маска

Навіщо Україні супутник й чому довелося звертатися до SpaceX Ілона Маска 02.06.2021

Український супутник "СІЧ-2-30" виведе на орбіту ракета-носій компанії Ілона Маска SpaceX. Яка Україні користь від власного супутника? Відповідь - у матеріалі DW.
Інші статті