Справа не в грошах. Навіщо Маск допоміг переобранню Трампа?

Ілон Маск, найбагатша людина у світі, підтримав кампанію Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США, грошима й авторитетом. Заради чого? Експерти кажуть, що мотивація Маска не в тому, щоб стати ще багатшим.

Найбагатша людина планети виявилася центральною фігурою в президентській кампанії у США. Через ділові інтереси та публічну активність Ілон Маск ніколи не уникав коментарів на політичні теми. Але 2024 року він використав свою величезну фінансову вагу і широку популярність у світі, щоб допомогти кандидату від Республіканської партії Дональду Трампу знову стати президентом США.

Маск пожертвував понад 119 мільйонів доларів комітету політичних дій на підтримку обрання Трампа і протягом кількох тижнів безпосередньо перед голосуванням особисто брав участь в агітаційній кампанії, закликаючи виборців у "хитких" штатах прийти на виборчі дільниці та пропонуючи виграти мільйон у його політичній лотереї тим, хто зареєструється як виборець і підпишеться під петицією з низкою вимог.

Спостерігачі вважають, що засновник і глава компаній Tesla і SpaceX, чиї статки на сьогодні становлять близько 290 мільярдів доларів, як один із ключових прихильників Трампа, може отримати вигоду від прямого зв'язку з Білим домом. Питання в тому, яким чином?

Бізнес-імперія Маска: перші інтернет-проєкти, Tesla і SpaceX

Ілон Маск, який народився в Преторії в сім'ї девелопера, інженера і колишнього політика місцевого рівня Еррола Маска і канадської моделі та дієтологині Маї Маск, у 1990-ті роки емігрував із ПАР до США. Там він став одним із засновників перших інтернет-компаній, таких як онлайн-гід містами Zip2 і платформа фінансових послуг X.com, яка пізніше об'єдналася з аналогічним платіжним сервісом PayPal.

Маск, імовірно, найвідоміший тим, що створив SpaceX - приватну компанію, яка випускає космічну техніку, і на початковому етапі найбільше вклався у виробника електромобілів Tesla. Нині Маск керує обома цими компаніями і, крім того, є засновником The Boring Company, що будує тунелі, та Neuralink - розробника комп'ютерних інтерфейсів для імплантації в мозок людини.

Крім того, Маск вважає, що люди мають заселити інші планети, і ці ідеї та амбіції реалізує через SpaceX. Незважаючи на те, що це приватна компанія, вона має дуже тісні зв'язки з американським Національним агентством з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), і ці зв'язки дедалі більше розширюються.

Старт ракети Starship, виробництва компанії SpaceX Фото: Timothy A. Clary/AFP

SpaceX уклала з NASA контракти на постачання продукції на мільярди доларів, включно зі Starship HLS - місячною посадковою версією космічного корабля Starship, який доправлятиме астронавтів із місячної орбіти на поверхню Місяця в рамках програми Artemis. SpaceX може допомогти виконанню довгострокових планів NASA з дослідження Марса і реалізувати власні ідеї Маска з освоєння Марса.

Маск, який є батьком щонайменше 12 дітей, також заявив, що вважає низьку народжуваність серйознішою проблемою, ніж зміна клімату, з чим категорично не згодні науковці та демографи.

Політичні погляди Маска зсуваються вправо

Ілон Маск не завжди підтримував Дональда Трампа, раніше називаючи себе поміркованим - наполовину демократом, наполовину республіканцем. У 2022 році він заявляв, що Трамп уже занадто старий для того, щоб бути президентом США. У відповідь колишній і майбутній президент нагадав, що допоки він перебував у Білому домі, Маск "благав" його про виділення субсидій. Але до кінця кампанії 2024 року всяка ворожнеча зникла, і Маск перерахував республіканцям приблизно 119 мільйонів доларів.

При цьому найбагатша людина в світі вже давно є яскравою публічною персоною, що багато в чому стало можливим завдяки його високій активності в соцмережі, раніше відомій як Twitter. У 2022 році Ілон Маск викупив її за 44 мільярди доларів і перейменував на X. Відтоді багато хто вважає, що під його керівництвом Х перетворилася на визнане джерело поширення дезінформації.

Маск звільнив багатьох співробітників Х і дозволив раніше заблокованим користувачам із неоднозначною репутацією, включно з Трампом, повернутися на платформу. У підсумку це призвело до відходу багатьох великих рекламодавців, зменшення кількості користувачів Х, і зараз капіталізацію цієї соцмережі оцінюють приблизно в п'яту частину від тієї суми, яку було виплачено під час її купівлі. Але це, схоже, не хвилює Маска, який, придбавши Twitter, приєднався до невеликої групи мільярдерів, які володіють платформами для масових комунікацій.

"Є багаті люди, які хочуть продовжувати заробляти гроші, дивитися на світ через призму своїх бізнес-інтересів і накопичувати ще більші активи, - каже Девід Фаріс, доцент політології в Університеті Рузвельта, який писав про вплив великих статків на політику в США. - А є ті, які настільки багаті, що кажуть: "Мені все одно, якщо я втрачу 44 мільярди доларів, купивши Twitter". (Маск. - Ред.) схоже, належить до останньої категорії. Він використовує своє багатство в такий спосіб, який не має жодного економічного сенсу".

Чи піде Ілон Маск у політику?

Оскільки Ілон Маск народився в ПАР, він не може балотуватися на пост президента США, але як американський громадянин може обіймати інші, нижчі державні посади. Крім цього, вважають спостерігачі, він у змозі просто впливати на політику завдяки своїм зв'язкам із Дональдом Трампом.

Маск регулярно з'являвся на мітингах на підтримку Трампа Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Стів Нельсон, політекономіст із Північно-Західного університету, у зв'язку з цим вказує на тенденцію, згідно з якою мільярдери зараз прагнуть обійняти політичні посади, хоча переважно це відбувається в автократіях. У демократичних країнах, де прихильники того чи іншого кандидата просто жертвують йому гроші, таке трапляється рідше.

"Для людини на кшталт Ілона Маска це, ймовірно, той випадок, коли ви маєте дуже сильну особисту зацікавленість у просуванні певної політичної програми, яку, як йому здається, не можна контролювати опосередковано", - зазначив Нельсон в інтерв'ю DW. Раніше Трамп планував запропонувати Маску очолити комісію з оцінки ефективності уряду, яка займеться його аудитом і реформуванням.

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Стів Нельсон може уявити собі, що керівник Tesla і SpaceX спробує отримати політичну посаду в адміністрації Трампа, тому що може вважати, що йому буде легше домагатися певних цілей, якщо він буде безпосередньо перебувати при владі, а не покладатися на інших. "Для Маска, я думаю, це майже месіанська віра у власну ефективність і справді чітка програма дій, пов'язана з передовими технологіями", - додав Нельсон.

Експерт: Маском рухає бажання приносити радість

SpaceX, найімовірніше, процвітатиме під час другого терміну Дональда Трампа, але це необов'язково станеться з іншими компаніями Маска. Трамп пообіцяв, що уріже підтримку ініціатив, спрямованих на захист клімату, зокрема в галузі транспорту на електричній тязі - основної спеціалізації Tesla.

Можливо, підтримка Маском Трампа допоможе захистити його компанії від несприятливих політичних рамкових умов або створити для них більш вигідне бізнес-середовище. При цьому деякі експерти вважають, що розглядати діяльність однієї з найбагатших людей світу тільки через призму особистої вигоди занадто спрощено.

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"Це лише половина того, що відбувається. Це людина, якою дуже сильно рухає бажання приносити собі втіху. Її діяльність значною мірою залежить від вироблення дофаміну, і его часто штовхає її на те, щоб створювати компанії, давати обіцянки й ставити цілі, які для будь-якої іншої людини вважалися б недосяжними, - підкреслює Бхаскар Чакраворті, декан факультету глобального бізнесу Флетчерської школи права і дипломатії при Університеті Тафтса. - Значною мірою саме цим пояснюються багато успіхів Маска, а також і його ексцеси".