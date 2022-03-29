SpaceX Starlink Ілона Маска під прицілом китайських військових?

З початку російської загарбницької війни проти України стратегічні переваги супутникового інтернету Starlink стали очевидними: користуючись супутниковою мережею космічної компанії Ілона Маска SpaceX люди в Україні змогли відновити доступ до інтернету там, де російська армія нищить комунікаційну інфраструктуру або переправляє трафік на власні сервери. Starlink також успішно використовується українськими військовими, серед іншого, для координації роботи безпілотників.

Однак Маска та його інновації не долюблюють не лише в Росії. Супутникова мережа Starlink також деякий час була "занозою в оці" для Китаю - не тільки тому, що потенційно могла б уможливити громадянам тоталітарного Китаю доступ до незалежної інформацію та дозволити їм обійти жорстку державну цензуру.

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Китай відчуває загрозу

У Китаї ж вважають, що Starlink загрожує державним інтересам. Торік Пекін уже критикував SpaceX, Starlink і США через можливі небезпеки для китайської космічної станції Tiangong, якій двічі довелося змінити курс, щоб уникнути зіткнення зі супутниками Starlink.

У 2021 році у Пекіні заявили, що два супутники Starlink небезпечно наблизилися до китайської космічної станції

Згідно з документом дослідників Пекінського інституту стеження та телекомунікаційних технологій (BITTT), підпорядкованого Народно-визвольній армії, Китай повинен розробити стратегії, що уможливлять у разі необхідності фізично знищити супутниковий інтернет Starlink, оскільки він "становить ризики та небезпеку для суверенітету та національної безпеки Китаю".

Ця скандальна оцінка з'явилася у статті, нещодавно опублікованій у китайському журналі сучасних оборонних технологій. Згодом, однак, вона зникла з онлайн-бази даних після того, як про неї повідомила гонконзька англомовна газета South China Morning Post. Хоча цей документ більше не можна віднайти в онлайн-базі даних, колишній дипломат США Девід Коуїг опублікував у своєму блозі його зміст у перекладі англійською.

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Китай нарощує силу

Щоб не допустити перетворення Starlink на серйозну загрозу для національної безпеки Китаю, дослідники з Народно-визвольної армії КНР, вважають, що системи моніторингу мають бути удосконалені для досягнення безпрецедентної точності, щоби мати можливість вести стеження за кожним супутником на орбіті. Але і це не все.

Система також повинна мати можливість перехоплювати сигнали з кожного супутника і таким чином нейтралізовувати його роботу. У разі загрози, відключатися мають не лише окремі супутники децентралізованої системи. Спостереження майбутнього має стати настільки ефективним, щоб його можна було спрямувати проти всієї системи, повідомляє South China Morning Post.

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Приватна конкуренція в космосі

Звісно, ​​гонка озброєнь у космосі почалася давно, тому жодних таємниць газета не розкриває. Але це дуже чітко демонструє, які місця у захисті своєї безпеки в Китаї вважають слабкими. А ще це вказує на те, що Пекін шукає способи відключення потужної комунікаційної системи Starlink.

Окрім державних космічних програм, останнім часом у космосі активні й приватні фірми, адже останніми роками різко впали ціни на космічні запуски та компактні високопродуктивні супутники. Тільки SpaceX з 2019 року вивела на низьку навколоземну орбіту близько 2300 своїх супутників. Метою є розширення мережі до 42 тисяч супутників. SpaceX вже подала відповідну заявку до Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) у США.

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Виклики для оборони

Під час холодної війни і США, і Радянський Союз зі середини 1950-х років розробляли протисупутникову зброю. Китай, який тепер теж демонструє глобальні амбіції, також розробив і випробував ракетні системи для боротьби з об'єктами на орбіті.

Однак багато нових супутників створюють чималі проблеми для оборони. Їх можна було б вивести з ладу електромагнітною імпульсною зброєю або мікрохвильовими атаками. Але це зачепило б і супутники ініціатора такої атаки і могло б паралізувати електромережі або інші частини критичної ​​інфраструктури на Землі.

Крім того, супутники можуть бути знищені протисупутниковими ракетами, але це створює так багато сміття на орбіті, що під загрозою опиняться інші супутники та космічні подорожі.

Це одна з причин, чому експерти були вражені, коли на початку року Китай використав космічний буксир для транспортування супутника подалі на орбіту поховання.

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Військова співпраця Starlink

Незважаючи на те, що Starlink позиціонує себе як приватний цивільний проєкт для надання послуг високошвидкісного інтернету, свої військові переваги він чітко засвідчив у ході війни в Україні.

Колишній дипломат США Девід Коуїг також зазначає у своєму блозі, що Starlink вже кілька разів співпрацював з американськими військовими. Ще у 2019 році SpaceX отримала фінансування від ВПС США, щоб перевірити, наскільки успішно супутники Starlink можуть зашифровано підключатися до військових літаків, сказав Коуїг. У травні 2020 року армія США підписала угоду з SpaceX про використання широкосмугової мережі Starlink для передачі даних через військові мережі. У жовтні 2020 року SpaceX отримала контракт на 150 мільйонів доларів США на розробку супутників військового призначення. У березні 2021 року компанія оголосила, що працюватиме з ВПС США для подальшого тестування Starlink Internet.

Метою співпраці, пише Коуїг, є те, що "супутники Starlink будуть оснащені розвідувальною, навігаційною та метеорологічною технікою для покращення бойових можливостей американських військових у таких сферах, як дистанційне зондування, комунікаційні реле, навігація та позиціонування, атака та покращення захисту від зіткнень і захист космічного простору".

Китайські автори видаленої статті також підозрюють, що супутники або супутникові елементи американської армії були запущені разом зі супутниками Starlink. Китай зможе їх ідентифікувати лише за допомогою вдосконаленої технології спостереження.

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Хто на контролі?

Амбіції приватного сектора в космосі, такі як Starlink, можуть створити серйозну проблему в середньостроковій перспективі, але не тільки для тоталітарних держав або стратегічних суперників. Що буде, якщо після завершення місії приватний проєкт Starlink буде проданий тому, хто запропонує найвищу ціну, і потрапить у не ті руки?

Надання Starlink Україні, включно з доставкою необхідного обладнання для прийому сигналу було оформлено у вигляді публічної угоди між техаським бізнесменом Ілоном Маском і віце-прем'єр-міністром та міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим через приватну соцмережу Twitter. Обійшлося без громадських дебатів і без будь-якого контролю з боку законодавчих органів.

Можна припустити, що над технологічними заходами нейтралізації Starlink та інших супутникових мереж у майбутньому можуть розмірковувати не тільки у Китаї.

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