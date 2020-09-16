Перша китайська жінка вийшла у відкритий космос

Ван Япінь стала першою китаянкою, яка вийшла у відкритий космос, повідомляє у понеділок, 8 листопада, Управління програми пілотованих космічних польотів КНР (CMSA). 41-річна астронавтка, чи як ще кажуть у Китаї, тайконавтка, разом з 55-річним командиром місії Чжаєм Чжиганом в неділю ввечері покинула головну станцію "Тяньгун" і понад шість годин провела у відкритому космосі. Вони монтували обладнання та проводили досліди поруч.

Чжиган став першим китайцем у відкритому космосі ще 13 років тому. Для Ван Япінь нинішній політ став другим. Третій член місії, 41-річний Е Гуанфу - новачок у космосі. Цього разу він асистував колегам зсередини станції.

Модель орбітальної станції "Тяньгун"

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Найдовша місія

Попереду в тайконавтів ще понад п'ять місяців роботи на довколоземній орбіті - нинішня місія, яка залишила Землю 15 жовтня, має стати найтривалішою за історію китайських космічних польотів.

Головне завдання місії - облаштування орбітальної станції "Тяньгун", випробування систем основного модуля "Тяньхе", виведеного на орбіту в квітні цього року, а також наукові експерименти. Екіпаж планує ще щонайменше два виходи у відкритий космос.

Очікується, що термін експлуатації "Тяньгун", що перекладається як "небесний палац", становитиме 10-15 років. Станція зможе приймати трьох космонавтів на термін до шести місяців.