Марсоманія: одразу три місії на Марсі

Наступні тижні будуть вкрай хвилюючими для всіх, хто цікавиться дослідженням космосу та планет. До "червоної планети" одночасно наближаються три зонди, запущені у липні минулого року. Такий збіг у часі не випадковий. Адже саме у середині літа минулого року відкрилося вікно можливостей - мінімальна відстань від Землі до Марсу. Це дозволило дістатися червоної планети за сім замість дев'яти місяців.

"Марс 2020" від NASA і зонд з Еміратів

Місія "Марс 2020" від американського космічного управління NASA вважається серед фахівців найбільш перспективною та інноваційною. В її рамках "червону планету" досліджуватиме, зокрема, робот-гелікоптер Ingenuity (Кмітливість). Цей безпілотник вперше в історії космонавтики літатиме в атмосфері Марсу, повітря в якій менш щільне, ніж на Землі.

Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала Марсохід Perseverance слідуватиме за водою Мета місії "Марс-2020" - з'ясувати, чи є життя на червоній планеті, а також зрозуміти, чи може її атмосфера так змінитися, що стане придатною для життя людей. Як пояснили в NASA, марсохід Perseverance ("Наполегливість") "слідуватиме за водою". Цим пояснюється й вибір місця висадки - вважається, що поблизу кратера Джезеро є висохла річкова дельта й дно озера.

Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала Презентація в особливій "чистій кімнаті" Новий марсохід NASA має допомогти своєму колезі Curiosity в його роботі на Марсі. Новий марсохід важить понад одну тонну. Новий ровер несе на собі більше дослідницького обладнання та датчиків. Зокрема, він оснащений сімома дослідницькими інструментами, 23 камерами, двома мікрофонами, одним лазером і навіть міні-гелікоптером. А його маніпулятор потужніший за той, який встановлено на Curiosity.

Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала Готовий до відправлення на мис Канаверал Ось так виглядає марсохід під час подорожі до стартового майданчика. На борту літака C-17 Globemaster він подорожував з Каліфорнії до Флориди в США. Звідти 17 липня він вирушить на Марс. Новий марсохід обладнаний 23 камерами і багатьма іншими приладами. Одним з його основних завдань - з'ясувати, чи можна видобувати кисень з марсіанських шарів ґрунту.

Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала Робот-гігант Curiosity - поки що найбільший і найсучасніший з усіх марсоходів. Він "приземлився" 6 серпня 2012 року і з того часу проїхав більше 21 кілометра. Він не просто марсохід. Його офіційна назва - "марсіанська наукова лабораторія", і це справді повноцінна лабораторія на колесах.

Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала Чи він може похвалитися? Марсохід оснащений спеціальним спектрометром, який може аналізувати хімічні сполуки на відстані за допомогою лазера; повноцінною метеорологічною станцією, яка може вимірювати температуру, атмосферний тиск, радіацію, вологість і швидкість вітру; і найголовніше, хімічною лабораторією, яка може проводити детальні аналізи органічних сполук і постійно шукає ознаки інопланетного життя.

Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала Не просто дряпати поверхню Curiosity довів теоретичну можливість життя на Марсі. Але він його ще не знайшов. Хоча й посилено шукає. Допомагає йому в цьому потужний бур. На зображенні він бере зразок всередині кратера Гейл.

Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала Гайда до лабораторії! Марсіанський порох обробляється великою кількістю приладів. Спочатку, він фільтрується і розділяється на частинки різного розміру. Після цього ці частинки сортуються і відправляються до різних аналітичних лабораторних пристроїв.

Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала Крихітний попередник Попередники Curiosity були значно меншими. 4 липня 1997 року маленький марсохід Sojourner залишив свої перші сліди на поверхні червоної планети. Це був перший повноцінний марсохід, обладнаний рентгенівським спектрометром для проведення хімічних аналізів і оптичними камерами.

Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала Коли розмір має значення Три покоління марсоходів. Крихітка попереду - це Sojourner. Його вага - 10,6 кілограма, це не набагато більше, ніж іграшковий автомобіль. Максимальна швидкість: один сантиметр на секунду. Opportunity важить вже 185 кілограмів. Curiosity на цьому тлі - розміром з невеликий автомобіль та вагою в 900 кілограмів - майже гігант. Він може рухатись зі швидкістю 4-5 сантиметрів на секунду.

Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала Майже чотири місяці служби Sojourner за своє життя проїхав майже 100 метрів і передавав дані та фотографії до 27 вересня 1997 року. Це один з останніх знімків, зроблених за дев'ять днів до того, як з ним перервався радіозв'язок. Найімовірніше, цей маленький мандрівник заснув через батарею, яка не пережила холодних марсіанських ночей.

Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала Прокладаючи шлях для технологій майбутнього Без досвіду Sojourner нові марсоходи навряд чи можна було б собі уявити. У 2004 році NASA висадила на Марс два марсоходи одного модельного ряду: Spirit і Opportunity. Spirit прожив шість років, подолавши відстань у 7,7 кілометра. Цей марсохід долав гори, брав проби ґрунту і боровся із зимами та піщаними бурями. З його братом, Opportunity, науковці втратили зв'язок 13 лютого 2019 року.

Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала Безліч гаджетів Opportunity пройшов марафонську дистанцію в 42 кілометри ще в 2015 році, і на теперішній час він дослідив набагато більше території, ніж Curiosity. Він робив проби ґрунту за допомоги маніпулятора, а потім аналізував їх. Також він оснащений трьома різними спектрометрами і навіть 3D-камерою. Востаннє він працював у "Долині Наполегливості", перш ніж його вивела з ладу піщана буря.

Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала Марсіанські пейзажі Ця панорама знята однією з камер Curiosity. Сучасні марсоходи лишатимуться в строю якомога довше - ще як мінімум п'ять років. Можливо, і довше. Марсіанський ландшафт здається вже якимось більш знайомим, ніж деякі пустелі тут, на Землі. Можливо, нам варто піддатися своїй пристрасті до подорожей - чи все ж таки краще залишити Марс роботам? Автор: Фабіан Шмідт, Микола Кондратенко



Однак першим з нинішньої трійки дослідницьких місій роботу на Марсі, як очікується, розпочне зонд "Надія", англійською - Hope, відправлений науковцями з Об'єднаних Арабських Еміратів. Цей апарат був запущений 20 липня 2020 року з японського космодрому Tanegashima Space Centre. Це - перша міжпланетна місія, організована однією з арабських країн. Її мета - ретельно дослідити атмосферу Марсу. Науковці обіцяють поділитися зібраними даними із зацікавленими колегами з інших країн.

9 лютого 2021 року Hope розпочав входження на орбіту Марсу. Це - ключовий момент всієї місії. Складне пілотування у цій фазі відбувається повністю автономно. Адже сигнали до зонду із Землі надходять щонайменше за 11 хвилин. На цьому етапі Hope доведеться максимально задіяти всі шість турбін загальною силою до 650 ньютонів. Під час входження в атмосферу зонд зіткнеться з величезним навантаженням, сильною вібрацією і надвисокою температурою. За словами речника місії, це - найнебезпечніша операція всього польоту. Місія Hope триватиме два земних роки, що на Марсі дорівнює одному.

Перша місія Китаю

Наступний на черзі Китай, який здійснює свою першу марсіанську місію. Китайський зонд стартував 23 липня з космодрому Венчанг на острові Хайнань. Зонд Tianwen-1 також увійде в атмосферу Марсу, як очікується, на другому тижні лютого. Імовірно, це станеться 10 лютого - за два дні до Нового року за китайським календарем. Так само, як і зонд з ОАЕ, китайський апарат досліджуватиме атмосферу "червоної планети". Але кульмінацією місії має стати запланована на травень висадка на поверхню Марсу всюдиходу. Дослідницький транспортний засіб має дослідити Рівнину Утопія - низину на сході північної півкулі планети. Tianwen-1 має зібрати зразки марсіанського каміння і ґрунту, які, як планується, доставить на Землю літальний апарат однієї з наступних місій.

Запуск на космодромі Венчанг минулого літа став особливою подією для Китаю

Амбітна програма США

Наймасштабнішою з трьох місій є американська. Крім гелікоптера Ingenuity, NASA планує висадити на Марс ще й всюдихід Perseverance (Наполегливість). Гелікоптер при висадці буде прикріплений до всюдиходу. Очікується, що ці апарати висадяться на поверхню "червоної планети" 18 лютого. Швидкість при проходженні атмосфери сягатиме 20 тисяч кілометрів на годину. Для гальмування використовуватимуться парашут і гальмівні ракети.

Марсохід Perseverance і "марсокоптер" Ingenuity

Потім спеціальний кран м'яко спустить всюдихід на поверхню планети за допомогою трьох тросів. Цей кран можна собі уявити як щось подібне до прямокутної літаючої тарілки з ракетними двигунами по кутах, за допомогою яких кран повисне у повітрі. Для американців це вже буде не перший всюдихід, спущений на поверхню Марсу, однак фахівці NASA зізнаються, що кожна така висадка є неабияким випробуванням.

Американські науковці називають Perseverance "роботом-астробіологом". "Наполегливість" - найбільший і найскладніший всюдихід, який коли-небудь висаджувався на Марсі. Цей апарат шукатиме сліди життя, яке колись могло існувати на червоній планеті. Крім того, він має продемонструвати у дії технології отримання кисню з атмосфери Марсу. Фахівці сподіваються, що за допомогою Perseverance вдасться зібрати важливий досвід для майбутніх місій з висадкою людей на Місяці та на Марсі.