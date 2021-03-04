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Марс

Тема

Марс - планета в Сонячній системі.

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Докладно

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Вода для Марсу: робот видобуває воду там, де її немає

Вода для Марсу: робот видобуває воду там, де її немає

Знайомтеся з роботом, який може видобувати воду… з повітря! Навіть у пустелі! Його створили для видобутку води на Марсі.
Панорама14 вересня 2021 р.01:19 хв.
Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск

Ілон Маск пропонує створити базу на Місяці і місто на Марсі

Ілон Маск пропонує створити базу на Місяці і місто на Марсі

Логічно, що продовженням проєкту МКС стане створення міжнародних баз на Місяці і міста на Марсі, вважає Ілон Маск.
Наука21 травня 2021 р.
Китайський марсохід "Чжужун"

Китай вперше успішно доставив зонд на поверхню Марсу

Китай вперше успішно доставив зонд на поверхню Марсу

Китайський космічний апарат Tianwen-1 здійснив посадку на поверхні Марсу. Тепер марсохід шукатиме там біомолекули.
Суспільство15 травня 2021 р.
Мінівертоліт Ingenuity на поверхні Марсу

Мінівертоліт Ingenuity здійснив перший політ на Марсі

Мінівертоліт Ingenuity здійснив перший політ на Марсі

Мінівертоліт Ingenuity, який прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance, здійснив перший випробувальний політ.
Наука19 квітня 2021 р.
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Для польотів у космос розшукуються жінки та люди з інвалідністю (08.03.2021)

Для польотів у космос розшукуються жінки та люди з інвалідністю (08.03.2021)

Новий набір астронавтів Європейським космічним агентством цього разу буде нетиповим. Адже агентство особливо заохочує подавати заявки жінок. Астронавтами також можуть стати люди з інвалідністю.
Суспільство8 березня 2021 р.01:53 хв.
Starship SN10 приземлився, після чого вибухнув

Корабель Starship компанії SpaceX вибухнув після посадки

Корабель Starship компанії SpaceX вибухнув після посадки

Прототип космічного корабля Starship уперше зумів успішно сісти після пуску, однак згодом вибухнув.
Технології4 березня 2021 р.
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