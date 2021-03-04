You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Марс
Тема
Марс - планета в Сонячній системі.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Вода для Марсу: робот видобуває воду там, де її немає
Вода для Марсу: робот видобуває воду там, де її немає
Знайомтеся з роботом, який може видобувати воду… з повітря! Навіть у пустелі! Його створили для видобутку води на Марсі.
Панорама
14.09.2021
14 вересня 2021 р.
01:19 хв.
Ілон Маск пропонує створити базу на Місяці і місто на Марсі
Ілон Маск пропонує створити базу на Місяці і місто на Марсі
Логічно, що продовженням проєкту МКС стане створення міжнародних баз на Місяці і міста на Марсі, вважає Ілон Маск.
Наука
21.05.2021
21 травня 2021 р.
Китай вперше успішно доставив зонд на поверхню Марсу
Китай вперше успішно доставив зонд на поверхню Марсу
Китайський космічний апарат Tianwen-1 здійснив посадку на поверхні Марсу. Тепер марсохід шукатиме там біомолекули.
Суспільство
15.05.2021
15 травня 2021 р.
Мінівертоліт Ingenuity здійснив перший політ на Марсі
Мінівертоліт Ingenuity здійснив перший політ на Марсі
Мінівертоліт Ingenuity, який прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance, здійснив перший випробувальний політ.
Наука
19.04.2021
19 квітня 2021 р.
Для польотів у космос розшукуються жінки та люди з інвалідністю (08.03.2021)
Для польотів у космос розшукуються жінки та люди з інвалідністю (08.03.2021)
Новий набір астронавтів Європейським космічним агентством цього разу буде нетиповим. Адже агентство особливо заохочує подавати заявки жінок. Астронавтами також можуть стати люди з інвалідністю.
Суспільство
08.03.2021
8 березня 2021 р.
01:53 хв.
Корабель Starship компанії SpaceX вибухнув після посадки
Корабель Starship компанії SpaceX вибухнув після посадки
Прототип космічного корабля Starship уперше зумів успішно сісти після пуску, однак згодом вибухнув.
Технології
04.03.2021
4 березня 2021 р.
Показати більше
Реклама