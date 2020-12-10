 Корабель Starship компанії SpaceX вибухнув після посадки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2021

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Новини

Корабель Starship компанії SpaceX вибухнув після посадки

Прототип космічного корабля Starship уперше зумів успішно сісти після пуску, однак згодом вибухнув. На цьому апараті компанія SpaceX планує проводити місії до Місяця й Марса.

Вибух прототипу Starship SN9

Вибух прототипу Starship SN9

Аерокосмічна компанія американського візіонера й мультимільярдера Ілона Маска SpaceX провела в ніч на четвер, 4 березня, випробувальний пуск чергового прототипу космічного корабля Starship. Запуск цього корабля відбувся в безпілотному режимі з полігону компанії в Бока-Чіка на південному сході штату Техас. Компанія вела трансляцію випробувань у прямому ефірі.

Під час випробування Starship вийшов на висоту 10 кілометрів. Потім відбулося відключення двигунів і апарат розпочав аеродинамічне гальмування, що після повторного запуску двигунів й переходу в вертикальне положення завершилося м'якою посадкою на стартовий майданчик.

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Увесь політ тривав шість з половиною хвилин. Утім, уперше здійснивши успішну посадку, корабель через кілька хвилин загорівся і вибухнув.

Випробування космічного корабля Starship

Корабель Starship під час повернення на Землю

Попередні два випробування прототипів цього корабля завершилися аваріями, що завершилися без успішної посадки.

Мета - подорож до Місяця або Марса

Starship об'єднує в собі дві функції - другого ступеня ракети й багаторазового космічного апарата, здатного злітати, виконувати політ у космічному просторі, маневрувати та здійснювати керовану посадку на Землю, Місяць або Марс. У перспективі цей корабель багаторазового використання планується запускати для виконання далеких космічних місій надважкою ракетою-носієм Super Heavy.

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Саме за допомогою Starship Ілон Маск планує доправити людей і вантажі до Марса.

Перше випробування прототипу Starship було проведено 3 вересня 2020 року. Тоді апарат піднявся на висоту 150 метрів.

  • Ілон Маск представляє нову модель Tesla (picture allianc/dpa/A. Sokolow)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Неоднозначна постать

    За останні два десятиліття Ілон Маск став однією з найвідоміших особистостей Кремнієвої долини. Його першим грандіозним успіхом вважається продаж електронної платіжної системи PayPal у 2002 році. Після цього Маск визначився зі своєю підприємницькою стратегією: він прагне робити технічно складні та дорогі продукти більш доступними та дешевими.

  • Запуск ракети SpaceX Falcon Heavy з мису Канаверал (Reuters/T. Baur)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Мрії про космос

    Невдовзі після цього Маск заснував SpaceX - приватне підприємство у галузі будівництва та експлуатації космічного транспорту. Амбітна мета - колонізація Марса. Вартість фірми, яка хоче зробити дешевшим космічний туризм, нині оцінюють у майже 24 мільярди доларів США.

  • З 2024 року SpaceX планує перевозити людей на Марс (picture-alliance/dpa/Press Association Images/Spacex)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Курс на Марс

    Після низки невдалих спроб запуску ракета-носій Falcon 9 та транспортний космічний корабель Dragon таки перетворилися на важливих постачальників вантажів для Міжнародної космічної станції (МКС). Вже у 2022 році SpaceX планує розпочати перші вантажні перевезення на Марс. А ще за два роки обіцяє здійснювати пасажирські перевезення.

  • Електромобілі Tesla Motors 3 (Reuters/Tesla)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Транспортна революція

    Після SpaceX у 2003 році Ілон Маск заснував Tesla. Підприємство виготовляє електромобілі й проводить дослідження у пошуку нових методів енергозбереження. Дещо проблемною нині виявилася 3-тя модель, яка мала стати електромобілем для мас. Через несправні гальма Tesla змушена була призупинити виробництво моделі. Попри це вартість підприємства на біржі нині оцінюють у понад 70 мільярдів доларів США.

  • Прем'єра вантажівки Tesla Semi (Reuters/A. Sage)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Tesla на виріст

    У 2017 році Маск поділився зі світом іще однією візіонерською ідеєю, представивши концепт електровантажівки Tesla Semi. Виробництво має розпочатися у 2019 році. Витрати на експлуатацію, обіцяє Маск, будуть щонайменше на 20 відсотків нижчими, ніж у типового дизельного тягача такого ж розміру.

  • Сонячний дах від Tesla та SolarCity (picture-alliance/Newscom/Tesla/UPI)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Сонячний дах від Tesla та SolarCity

    Ілон Маск також інвестував у підприємство з виробництва сонячної енергетики SolarCity. З 2016 року воно належить Tesla. Згідно з планами, підприємство повинне устаткувати сонячним батареями понад 300 тисяч будинків. За задумом Маска, отримана через дах енергія зберігатиметься у спеціальному накопичувачеві Powerwall від Tesla. Таким чином можна буде заряджати зокрема і власний електромобіль.

  • Tesla Energy Powerwall (Reuters/P. T. Fallon)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Електропривідне майбутнє

    Сам Powerwall Маск представив ще у 2015 році. Йдеться про компактний літій-іонний акумулятор, яким можна управляти за допомогою смартфона. Утім, і тут через затримки у виробництві плани ринкових продажів ще не вдалося втілити. Виготовляють акумулятор на так званій Gigafactory в пустелі Невади.

  • Випробування Hyperloop (picture alliance/AP Photo/SpaceX)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Гіперлуп

    Світову увагу проект вакуумного потяга Hyperloop привернув у 2013 році. Концепція розвиває класичну ідею пневматичної пошти. За розрахунками Маска, гіперлуп дозволятиме долати відстані до 1200 кілометрів значно швидше і з меншою шкодою для довкілля, ніж літаком чи залізницею. Критики, однак, сумніваються в екологічності та фінансовій життєздатності проекту.

  • Штучний розум та людина (Getty Images/AFP/M. Kiran)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Нові виміри комунікації

    Утім, і це ще не все. У 2016 році Маск став співзасновником компанії Neuralink. Стартап працює над створенням пристрою, який уможливить комунікацію між людським мозком та комп'ютерами. Щоправда, наразі проект ще дуже далекий від втілення своєї мети.

    Автор: Срінівас Маззумдару, Тетяна Бондаренко


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