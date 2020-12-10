Корабель Starship компанії SpaceX вибухнув після посадки

Аерокосмічна компанія американського візіонера й мультимільярдера Ілона Маска SpaceX провела в ніч на четвер, 4 березня, випробувальний пуск чергового прототипу космічного корабля Starship. Запуск цього корабля відбувся в безпілотному режимі з полігону компанії в Бока-Чіка на південному сході штату Техас. Компанія вела трансляцію випробувань у прямому ефірі.

Під час випробування Starship вийшов на висоту 10 кілометрів. Потім відбулося відключення двигунів і апарат розпочав аеродинамічне гальмування, що після повторного запуску двигунів й переходу в вертикальне положення завершилося м'якою посадкою на стартовий майданчик.

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Увесь політ тривав шість з половиною хвилин. Утім, уперше здійснивши успішну посадку, корабель через кілька хвилин загорівся і вибухнув.

Корабель Starship під час повернення на Землю

Попередні два випробування прототипів цього корабля завершилися аваріями, що завершилися без успішної посадки.

Мета - подорож до Місяця або Марса

Starship об'єднує в собі дві функції - другого ступеня ракети й багаторазового космічного апарата, здатного злітати, виконувати політ у космічному просторі, маневрувати та здійснювати керовану посадку на Землю, Місяць або Марс. У перспективі цей корабель багаторазового використання планується запускати для виконання далеких космічних місій надважкою ракетою-носієм Super Heavy.

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Саме за допомогою Starship Ілон Маск планує доправити людей і вантажі до Марса.

Перше випробування прототипу Starship було проведено 3 вересня 2020 року. Тоді апарат піднявся на висоту 150 метрів.