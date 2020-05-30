Від цькування до підкорення космосу: у чому секрет успіху Ілона Маска?

30 травня з космодрому на мисі Канаверал до Міжнародної космічної станції (МКС) стартував космічний корабель Crew Dragon з астронавтами Робертом Бенкеном і Дагласом Херлі на борту. Астронавти NASA вирушили в космос на американському кораблі вперше з 2011 року, коли була припинена програма польотів шатлів.

Розробником Crew Dragon стала компанія SpaceX Ілона Маска - 49-річного громадянина ПАР, Канади і США, статки якого оцінюються в 39 мільярдів доларів. Його історія успіху є унаочненням того, чого можна досягти завдяки завзятості, чітко поставленим цілям і готовності ризикувати.

Знущання однокласників

Ілон Маск народився в адміністративній столиці Південно-Африканської Республіки Преторії в 1971 році у родині моделі і дієтолога Мей Маск та інженера Еррола Маска. Ілон - старший з трьох дітей - був замкнутим і майже весь вільний час читав книги. На десятий день народження йому подарували комп'ютер, і хлопчик швидко навчився програмувати.

Попри свої неабиякі розумові здібності, Ілон був слабким і кволим. У школі його регулярно били однокласники: це припинилося лише в підлітковому віці, коли він суттєво додав у зрості та зміг дати відсіч своїм кривдникам.

24-річний мільйонер

Влітку 1995 року 24-річний Маск перебрався до Кремнієвої долину і вступив до аспірантури Стенфордського університету для продовження навчання в галузі прикладної фізики. Утім, там він провчився лише два дні - тоді в США починався інтернет-бум, і до Ілона приїхав його брат Кімбал.

Брати вирішили запустити свій стартап - компанію Zip2, яка займалася розробкою програмного забезпечення для ЗМІ. Бізнес виявився успішним: їхніми клієнтами були навіть такі видання, як The New York Times і Chicago Tribune. У 1999 році братам вдалося продати Zip2 виробнику комп'ютерів Compaq за 307 мільйонів ​​доларів.

Того ж року Ілон Маск став одним із засновників X.com - системи платежів через електронну пошту. Однак через кілька місяців у стартапа з'явився серйозний конкурент - компанія Confinity, чий офіс розташовувався в тій же будівлі.

У березні 2000 року обидві компанії об'єдналися під назвою PayPal, а в жовтні 2002 року акції нового сервісу за 1,5 мільярда доларів придбав інтернет-аукціон eBay. Ілон Маск, чия частка в PayPal становила 11,7 відсотка, виручив таким чином ще 165 мільйонів доларів.

"Людству потрібна запасна планета"

З того часу Маск встиг стати співзасновником або власником ще низки підприємств - автомобільної компанії Tesla Motors, виробника сонячних батарей SolarCity і компанії з будівництва тунелів The Boring Company. Всі ці фірми беруть участь у боротьбі зі зміною клімату, що, за словами Маска, є однією з основних його цілей.

Ілон Маск неодноразово наголошував, що побоюється за майбутнє людства, бо зараз цивілізація прив'язана тільки до однієї планети. Рано чи пізно будь-яка катастрофа - падіння астероїда, виверження вулкана, ядерна війна чи пандемія - призведе до загибелі населення Землі, тому людям необхідна запасна планета, вважає він.

У 2002 році Маск створив компанію з виробництва космічної техніки SpaceX. Наразі SpaceX разом з приватною американською компанією Boeing бере участь в програмі NASA Commercial Crew Program. Її мета - доставка астронавтів у космос.

Крім того, SpaceX прагне розмістити на орбіті великі групи супутників для глобальної мережі, яка забезпечить жителів Землі широкосмуговим інтернетом в будь-якій точці планети. З цією метою компанія вже відправила на навколоземну орбіту 300 супутників.

"Штучний інтелект - небезпечніший за КНДР"

Ілон Маск також неодноразово говорив, що людині доведеться шукати спосіб розширити можливості свого мозку за допомогою комп'ютера, щоб в майбутньому не відставати від штучного інтелекту. З цією метою Маск створив компанію OpenAI, яка займається дослідженнями у цій галузі і потім надає до них безкоштовний доступ.

Маск сподівається, що така стратегія допоможе запобігти монополізації штучного інтелекту впливовими групами. "Якщо ви ще не відчуваєте занепокоєння щодо безпеки штучного інтелекту, то саме час почати це робити. Це - куди більша загроза, ніж Північна Корея", - заявив він у 2017 році після того, як на щорічному кібертурнірі The International професійний геймер програв штучному інтелекту, створеному OpenAI.

Суперечлива особистість

Попри величезний успіх проєктів Маска, співробітники його компаній не завжди задоволені стилем його керівництва. Зазвичай Маск працює по 80 годин на тиждень і чекає того ж від своїх підлеглих. До того ж він вкрай імпульсивний. Бувало, що у розгніваному стані він відразу звільняв своїх співробітників та не розбирався у ситуації - часто через дрібниці.

Також його неодноразово критикували за ексцентричні витівки. Наприклад, компанія Tesla, всупереч карантинним обмеженням через пандемію, в середині травня відновила роботу свого єдиного в США заводу з виробництва електромобілів.

Втім, незважаючи на всі свої помилки і протиріччя, Ілон Маск залишається унікальним явищем у світовому бізнесі. Тепер, коли Tesla і SpaceX остаточно закріпили свої позиції на світовому ринку, його мало що може зупинити. А компанія SpaceX допомагає своєму творцеві просуватися дедалі ближче до його найфантастичнішої мети - померти на жилому Марсі.

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