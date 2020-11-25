 SpaceX успішно вивела на орбіту ще 143 супутники | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2021

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Новини

SpaceX успішно вивела на орбіту ще 143 супутники

Цей запуск є рекордним за кількістю супутників, одночасно виведених на навколоземну орбіту. Місія SpaceX Transporter-1 доставила на орбіту відразу 143 супутники.

Запуск ракети-носія Falcon 9 (архівне фото)

Запуск ракети-носія Falcon 9 (архівне фото)

Багаторазовий перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9, що стартувала 24 січня з рекордною кількістю мінісупутників, здійснив успішну керовану посадку на плавучу платформу в Атлантиці, повідомила у неділю, 24 січня, компанія-розробник ракети SpaceX, що належить американському підприємцю Ілону Маску.

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У рамках місії Transporter-1 ракета, на борту якої було 133 комерційних і державних мінісупутників, а також 10 інтернет-супутників Starlink компанії SpaceX, стартувала з 40-го космічного комплексу на авіабазі на мисі Канаверал. Багаторазовий перший ступінь успішно сів на морську платформу Of course I Still Love You droneship, яка знаходилася в 533 кілометрах від стартового майданчика в Атлантиці, передає агенція "Інтерфакс". Цей перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9 використовувався для запусків вже в п'яте.

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Це був вже 17-е виведення на орбіту великої групи інтернет-супутників з травня 2019 року. З урахуванням нинішніх супутників орбітальне угруповання компанії SpaceX становитиме 1023 космічних апарати системи Starlink. Нині компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі.

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У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів даного типу (а в подальшому - з 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, що дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій в реалізацію проєкту оцінюється в 10 мільярдів доларів.

Скраги астрономів

Плани SpaceX викликають невдоволення астрономів, які скаржаться на те, що блискучі поверхні інтернет-супутників перешкоджають проведенню спостережень за зоряним небом. У відповідь на ці скарги у компанії Маска вирішили розробити більш темний варіант забарвлення космічних апаратів, який не відбиватиме сонячне проміння.

SpaceX - не єдина компанія, яка прагне створити подібну планетарну інтернет-мережу. Серед інших: OneWeb, Telesat, LeoSat і Amazon.

Дивитись відео 01:27

Вибух SpaceХ: Ілон Маск не драматизує інцидент (10.12.2020)

  • Ілон Маск представляє нову модель Tesla (picture allianc/dpa/A. Sokolow)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Неоднозначна постать

    За останні два десятиліття Ілон Маск став однією з найвідоміших особистостей Кремнієвої долини. Його першим грандіозним успіхом вважається продаж електронної платіжної системи PayPal у 2002 році. Після цього Маск визначився зі своєю підприємницькою стратегією: він прагне робити технічно складні та дорогі продукти більш доступними та дешевими.

  • Запуск ракети SpaceX Falcon Heavy з мису Канаверал (Reuters/T. Baur)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Мрії про космос

    Невдовзі після цього Маск заснував SpaceX - приватне підприємство у галузі будівництва та експлуатації космічного транспорту. Амбітна мета - колонізація Марса. Вартість фірми, яка хоче зробити дешевшим космічний туризм, нині оцінюють у майже 24 мільярди доларів США.

  • З 2024 року SpaceX планує перевозити людей на Марс (picture-alliance/dpa/Press Association Images/Spacex)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Курс на Марс

    Після низки невдалих спроб запуску ракета-носій Falcon 9 та транспортний космічний корабель Dragon таки перетворилися на важливих постачальників вантажів для Міжнародної космічної станції (МКС). Вже у 2022 році SpaceX планує розпочати перші вантажні перевезення на Марс. А ще за два роки обіцяє здійснювати пасажирські перевезення.

  • Електромобілі Tesla Motors 3 (Reuters/Tesla)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Транспортна революція

    Після SpaceX у 2003 році Ілон Маск заснував Tesla. Підприємство виготовляє електромобілі й проводить дослідження у пошуку нових методів енергозбереження. Дещо проблемною нині виявилася 3-тя модель, яка мала стати електромобілем для мас. Через несправні гальма Tesla змушена була призупинити виробництво моделі. Попри це вартість підприємства на біржі нині оцінюють у понад 70 мільярдів доларів США.

  • Прем'єра вантажівки Tesla Semi (Reuters/A. Sage)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Tesla на виріст

    У 2017 році Маск поділився зі світом іще однією візіонерською ідеєю, представивши концепт електровантажівки Tesla Semi. Виробництво має розпочатися у 2019 році. Витрати на експлуатацію, обіцяє Маск, будуть щонайменше на 20 відсотків нижчими, ніж у типового дизельного тягача такого ж розміру.

  • Сонячний дах від Tesla та SolarCity (picture-alliance/Newscom/Tesla/UPI)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Сонячний дах від Tesla та SolarCity

    Ілон Маск також інвестував у підприємство з виробництва сонячної енергетики SolarCity. З 2016 року воно належить Tesla. Згідно з планами, підприємство повинне устаткувати сонячним батареями понад 300 тисяч будинків. За задумом Маска, отримана через дах енергія зберігатиметься у спеціальному накопичувачеві Powerwall від Tesla. Таким чином можна буде заряджати зокрема і власний електромобіль.

  • Tesla Energy Powerwall (Reuters/P. T. Fallon)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Електропривідне майбутнє

    Сам Powerwall Маск представив ще у 2015 році. Йдеться про компактний літій-іонний акумулятор, яким можна управляти за допомогою смартфона. Утім, і тут через затримки у виробництві плани ринкових продажів ще не вдалося втілити. Виготовляють акумулятор на так званій Gigafactory в пустелі Невади.

  • Випробування Hyperloop (picture alliance/AP Photo/SpaceX)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Гіперлуп

    Світову увагу проект вакуумного потяга Hyperloop привернув у 2013 році. Концепція розвиває класичну ідею пневматичної пошти. За розрахунками Маска, гіперлуп дозволятиме долати відстані до 1200 кілометрів значно швидше і з меншою шкодою для довкілля, ніж літаком чи залізницею. Критики, однак, сумніваються в екологічності та фінансовій життєздатності проекту.

  • Штучний розум та людина (Getty Images/AFP/M. Kiran)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Нові виміри комунікації

    Утім, і це ще не все. У 2016 році Маск став співзасновником компанії Neuralink. Стартап працює над створенням пристрою, який уможливить комунікацію між людським мозком та комп'ютерами. Щоправда, наразі проект ще дуже далекий від втілення своєї мети.

    Автор: Срінівас Маззумдару, Тетяна Бондаренко


 

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