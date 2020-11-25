SpaceX успішно вивела на орбіту ще 143 супутники

Цей запуск є рекордним за кількістю супутників, одночасно виведених на навколоземну орбіту. Місія SpaceX Transporter-1 доставила на орбіту відразу 143 супутники.
Запуск ракети-носія Falcon 9 (архівне фото)
Багаторазовий перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9, що стартувала 24 січня з рекордною кількістю мінісупутників, здійснив успішну керовану посадку на плавучу платформу в Атлантиці, повідомила у неділю, 24 січня, компанія-розробник ракети SpaceX, що належить американському підприємцю Ілону Маску.
У рамках місії Transporter-1 ракета, на борту якої було 133 комерційних і державних мінісупутників, а також 10 інтернет-супутників Starlink компанії SpaceX, стартувала з 40-го космічного комплексу на авіабазі на мисі Канаверал. Багаторазовий перший ступінь успішно сів на морську платформу Of course I Still Love You droneship, яка знаходилася в 533 кілометрах від стартового майданчика в Атлантиці, передає агенція "Інтерфакс". Цей перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9 використовувався для запусків вже в п'яте.
Це був вже 17-е виведення на орбіту великої групи інтернет-супутників з травня 2019 року. З урахуванням нинішніх супутників орбітальне угруповання компанії SpaceX становитиме 1023 космічних апарати системи Starlink. Нині компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі.
У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів даного типу (а в подальшому - з 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, що дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій в реалізацію проєкту оцінюється в 10 мільярдів доларів.
Скраги астрономів
Плани SpaceX викликають невдоволення астрономів, які скаржаться на те, що блискучі поверхні інтернет-супутників перешкоджають проведенню спостережень за зоряним небом. У відповідь на ці скарги у компанії Маска вирішили розробити більш темний варіант забарвлення космічних апаратів, який не відбиватиме сонячне проміння.
SpaceX - не єдина компанія, яка прагне створити подібну планетарну інтернет-мережу. Серед інших: OneWeb, Telesat, LeoSat і Amazon.
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Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Неоднозначна постать
За останні два десятиліття Ілон Маск став однією з найвідоміших особистостей Кремнієвої долини. Його першим грандіозним успіхом вважається продаж електронної платіжної системи PayPal у 2002 році. Після цього Маск визначився зі своєю підприємницькою стратегією: він прагне робити технічно складні та дорогі продукти більш доступними та дешевими.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Мрії про космос
Невдовзі після цього Маск заснував SpaceX - приватне підприємство у галузі будівництва та експлуатації космічного транспорту. Амбітна мета - колонізація Марса. Вартість фірми, яка хоче зробити дешевшим космічний туризм, нині оцінюють у майже 24 мільярди доларів США.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Курс на Марс
Після низки невдалих спроб запуску ракета-носій Falcon 9 та транспортний космічний корабель Dragon таки перетворилися на важливих постачальників вантажів для Міжнародної космічної станції (МКС). Вже у 2022 році SpaceX планує розпочати перші вантажні перевезення на Марс. А ще за два роки обіцяє здійснювати пасажирські перевезення.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Транспортна революція
Після SpaceX у 2003 році Ілон Маск заснував Tesla. Підприємство виготовляє електромобілі й проводить дослідження у пошуку нових методів енергозбереження. Дещо проблемною нині виявилася 3-тя модель, яка мала стати електромобілем для мас. Через несправні гальма Tesla змушена була призупинити виробництво моделі. Попри це вартість підприємства на біржі нині оцінюють у понад 70 мільярдів доларів США.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Tesla на виріст
У 2017 році Маск поділився зі світом іще однією візіонерською ідеєю, представивши концепт електровантажівки Tesla Semi. Виробництво має розпочатися у 2019 році. Витрати на експлуатацію, обіцяє Маск, будуть щонайменше на 20 відсотків нижчими, ніж у типового дизельного тягача такого ж розміру.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Сонячний дах від Tesla та SolarCity
Ілон Маск також інвестував у підприємство з виробництва сонячної енергетики SolarCity. З 2016 року воно належить Tesla. Згідно з планами, підприємство повинне устаткувати сонячним батареями понад 300 тисяч будинків. За задумом Маска, отримана через дах енергія зберігатиметься у спеціальному накопичувачеві Powerwall від Tesla. Таким чином можна буде заряджати зокрема і власний електромобіль.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Електропривідне майбутнє
Сам Powerwall Маск представив ще у 2015 році. Йдеться про компактний літій-іонний акумулятор, яким можна управляти за допомогою смартфона. Утім, і тут через затримки у виробництві плани ринкових продажів ще не вдалося втілити. Виготовляють акумулятор на так званій Gigafactory в пустелі Невади.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Гіперлуп
Світову увагу проект вакуумного потяга Hyperloop привернув у 2013 році. Концепція розвиває класичну ідею пневматичної пошти. За розрахунками Маска, гіперлуп дозволятиме долати відстані до 1200 кілометрів значно швидше і з меншою шкодою для довкілля, ніж літаком чи залізницею. Критики, однак, сумніваються в екологічності та фінансовій життєздатності проекту.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Нові виміри комунікації
Утім, і це ще не все. У 2016 році Маск став співзасновником компанії Neuralink. Стартап працює над створенням пристрою, який уможливить комунікацію між людським мозком та комп'ютерами. Щоправда, наразі проект ще дуже далекий від втілення своєї мети.