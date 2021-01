SpaceX успішно вивела на орбіту ще 143 супутники

Багаторазовий перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9, що стартувала 24 січня з рекордною кількістю мінісупутників, здійснив успішну керовану посадку на плавучу платформу в Атлантиці, повідомила у неділю, 24 січня, компанія-розробник ракети SpaceX, що належить американському підприємцю Ілону Маску.

У рамках місії Transporter-1 ракета, на борту якої було 133 комерційних і державних мінісупутників, а також 10 інтернет-супутників Starlink компанії SpaceX, стартувала з 40-го космічного комплексу на авіабазі на мисі Канаверал. Багаторазовий перший ступінь успішно сів на морську платформу Of course I Still Love You droneship, яка знаходилася в 533 кілометрах від стартового майданчика в Атлантиці, передає агенція "Інтерфакс". Цей перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9 використовувався для запусків вже в п'яте.

Це був вже 17-е виведення на орбіту великої групи інтернет-супутників з травня 2019 року. З урахуванням нинішніх супутників орбітальне угруповання компанії SpaceX становитиме 1023 космічних апарати системи Starlink. Нині компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі.

У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів даного типу (а в подальшому - з 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, що дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій в реалізацію проєкту оцінюється в 10 мільярдів доларів.

Скраги астрономів

Плани SpaceX викликають невдоволення астрономів, які скаржаться на те, що блискучі поверхні інтернет-супутників перешкоджають проведенню спостережень за зоряним небом. У відповідь на ці скарги у компанії Маска вирішили розробити більш темний варіант забарвлення космічних апаратів, який не відбиватиме сонячне проміння.

SpaceX - не єдина компанія, яка прагне створити подібну планетарну інтернет-мережу. Серед інших: OneWeb, Telesat, LeoSat і Amazon.