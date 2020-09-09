SpaceX вивела на орбіту нову групу супутників для інтернет-мережі Starlink

Американська компанія SpaceX у середу, 25 листопада, успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію з 60 мінісупутників у рамках розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink. Супутники доставлені на орбіту ракетою-носієм Falcon, повідомила компанія.

Запуск здійснювався із космодрому NASA у штаті Флорида. Супутники були виведені на задану орбіту через 14 хвилин 46 секунд після старту. Це вже 16-те виведення на орбіту групи інтернет-супутників у рамках проєкту Starlink з травня 2019 року.

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Запуск ракети з попередньою партією в 60 супутників був здійснений 24 жовтня. З урахуванням нинішніх апаратів орбітальне угруповання SpaceX складається вже з 953 супутників Starlink. Зараз компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі.

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Повернення першого ступеня багаторазової ракети

Тим часом перший багаторазовий ступінь ракети-носія SpaceX, який використовувався для запуску всьоме, через вісім хвилин 43 секунди після старту зробив керовану вертикальну посадку на автоматичну плавучу платформу в Атлантиці за 630 кілометрів від космодрому на мисі Канаверал.

Крім того, спеціальні кораблі в Атлантичному океані мали виловити з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спустили на парашутах. Повторне використання обтічника дозволяє SpaceX економити під час запуску ракет до шести мільйонів доларів США.

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У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання із 30 тисяч апаратів Starlink для створення повномасштабної мережі, яка забезпечить жителів Землі широкосмуговим доступом до інтернету в будь-якій точці планети. SpaceX раніше повідомляла, що вже у 2020 році супутники забезпечать інтернет-покриттям усю територію Північної Америки, а у 2021 році - майже всю планету. Загальна сума інвестицій у реалізацію даного проєкту оцінюється в 10 мільярдів доларів США.

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