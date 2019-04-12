 Бізнес хоче в космос: як будують ракети приватні фірми в Німеччині | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.09.2020

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Економіка

Бізнес хоче в космос: як будують ракети приватні фірми в Німеччині

Німецький стартап надихнувся прикладом SpaceX Ілона Маска. Запуск першої легкої ракети-носія запланований на 2021 рік. Попит на супутники зв'язку для цифрової економіки швидко зростає.

Глава Isar Aerospace Даніель Мецлер (праворуч) і прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер

Глава Isar Aerospace Даніель Мецлер (праворуч) і прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер

Ілон Маск і його компанія SpaceX стали прикладом для наслідування: у космічний бізнес пішли німецькі стартапи. Найбільш далеко просунулася фірма Isar Aerospace: 7 вересня в містечку Оттобрунн під Мюнхеном вона розпочала виробництво легких ракет-носіїв для виведення на навколоземну орбіту комерційних супутників. Перший запуск запланований уже на 2021 рік.

Комерціалізація космосу: приватні інвестиції бурхливо зростають

"Ми хочемо створити європейський аналог SpaceX - фінансоване приватно підприємство з виробництва космічних ракет", - такою є амбітна мета Даніеля Мецлера (Daniel Metzler), який заснував цей стартап у 2018 році разом з двома партнерами, аби "демократизувати доступ до космосу". Його освоєння, переконаний 28-річний підприємець, дасть світовій економіці не менший імпульс, ніж розвиток всесвітньої комп'ютерної мережі: "Космос стане новим інтернетом, і його комерціалізація йде вже повним ходом".

30 травня 2020 року SpaceX здійснила перший приватний запуск пілотованого космічного корабля

30 травня 2020 року SpaceX здійснила перший приватний запуск пілотованого космічного корабля

Німецький бізнес має намір у цій комерціалізації брати активну участь, вказує економічна газета Handelsblatt. "Ніколи ще в освоєння космосу не вкладалося стільки приватних грошей, як зараз, і тренд іде до зростання", - розповів виданню фахівець з космічного права Інґо Бауманн (Ingo Baumann), добре обізнаний із ситуацією в аерокосмічній галузі, оскільки його юридична фірма BHO Legal консультує багатьох її представників.

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За даними Handelsblatt, останнім часом у ФРН з'явилося близько 80 фірм, які займаються або розробкою і виробництвом ракет, супутників чи компонентів до них, або наданням пов'язаних з космічними польотами послуг чи даних - усім тим, що позначають нині терміном New Space. Під це поняття підпадають всі приватні інноваційні компанії, які займаються освоєнням космосу незалежно від урядів - із комерційними, а не науковими чи військовими цілями.

New Space у Німеччині: ракети-носії для супутників зв'язку

Ідеться, у першу чергу, про запуск супутників зв'язку. Вони необхідні для цифрової економіки, яка бурхливо розвивається на планеті, для "Індустрії 4.0", для автономного водіння. Handelsblatt посилається на прогноз американського інвестиційного банку Morgan Stanley, згідно з яким глобальний ринок виведення на орбіту космічних літальних апаратів до 2023 року подвоїться і досягне 6,9 мільярда доларів. Зростання попиту породжує зростання пропозиції.

У Німеччині над створенням ракет-носіїв для доставки в космос малих і середніх вантажів зараз працюють одразу три фірми. Поряд із мюнхенською Isar Aerospace це аугсбурзька Rocket Factory Augsburg - дочірнє підприємство аерокосмічної компанії OHB із Бремена - і HyImpulse Technologies у містечку Ноєнштадт-ам-Кохер, нещодавно заснована Німецьким центром аерокосмічних досліджень (DLR).

Бюлент Алтан, колишній головний інженер SpaceX, вклав гроші в ракетобудівний стартап

Бюлент Алтан, колишній головний інженер SpaceX, вклав гроші в ракетобудівний стартап

Молоді засновники Isar Aerospace зуміли залучити великих інвесторів. Це одразу кілька венчурних фондів, зокрема, Airbus Ventures - підрозділ європейського аерокосмічного гіганта Airbus, що спеціалізується на інвестиціях у нові високотехнологічні компанії. До переліку інвесторів належить і Бюлент Алтан, який раніше працював головним інженером у SpaceX Ілона Маска, а потім створив компанію для ризикових інвестицій у підприємства New Space.

Бюлента Алтана вдалося залучити і як консультанта. Радником стартапу став також Роберт Шмукер (Robert Schmucker) - один із найвідоміших німецьких фахівців у галузі авіаційної і космічної техніки, професор Технічного університету Мюнхена.

Ракетні двигуни із 3D-принтера

Цей багатий традиціями виш, один із найкращих у Німеччині, закінчив 28-річний інженер Йозеф Фляйшманн (Josef Fleischmann) - співзасновник і головний операційний директор Isar Aerospace. Під час навчання, розповідає Handelsblatt, він брав участь у студентському науковому проєкті. Група розробляла реактивні двигуни для метеорологічних ракет, а камери згоряння для них виготовляла за допомогою 3D-принтерів.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер оглядає ракетний двигун комапнії Isar Aerospace

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер оглядає ракетний двигун комапнії Isar Aerospace

Таку технологію використовує і стартап Isar Aerospace. За словами Йозефа Фляйшманна, "раніше виробництво камери згоряння тривало місяцями, сьогодні ми можемо впоратися з цим за кілька днів". Він переконаний: "Основним важелем для підвищення економічності в ракетній промисловості є автоматизація виробництва".

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Саме двигуни мюнхенського стартапу викликали свого часу зацікавлення інвестора і консультанта Бюлента Алтана. "Мене, наприклад, дуже зацікавило те, чим займаються хлопці з Isar Aerospace. Вони роблять оригінальні двигуни, за допомогою яких у космос можна буде запускати невеликі ракети-носії", - розповідав він у 2018 році в інтерв'ю німецькому порталу t3n, що спеціалізується на технологічних темах.

Isar Aerospace: гнучкіше й дешевше традиційних ракетобудівників

Засновники стартапу назвали своє дітище Spectrum. Довжина ракети - 27 метрів, на низьку навколоземну орбіту вона зможе підіймати до 1200 кілограмів корисного вантажу, що робить її "найпотужнішою в Європі ракетою, створеною на приватні гроші", розповів глава компанії Даніель Мецлер на церемонії початку виробництва журналістам і почесному гостю - Маркусу Зедеру (Markus Söder), прем'єр-міністру Баварії. Ця федеральна земля за останні роки перетворилася на один із європейських центрів New Space.

За словами Мецлера, головна перевага його фірми перед традиційними великими ракетобудівниками полягає у гнучкості й низьких цінах. У своєму виробничому цеху в Оттобрунні компанія Isar Aerospace, у якій зараз працюють, за даними агентства dpa, близько 100 осіб, зможе одночасно виготовляти три ракети. Забезпечити запуск, стверджує він, можна буде протягом усього лише декількох місяців або навіть тижнів.

Німецький плавучий космодром у Північному морі: Берлін вивчає питання

Перевага, наголосив глава фірми, ще й у тому, що порівняно невелику ракету досить просто доставляти до місця запуску на звичайних вантажівках. На питання, де саме відбудеться перший запуск Spectrum, призначений на 2021 рік, Даніель Мецлер відповів, що обговорюються кілька можливих майданчиків у Європі.

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У середньостроковій перспективі постійний космодром для запуску легких ракет-носіїв може з'явитися навіть у густонаселеній Німеччині - але не на суші, як свого часу пропонувалося, а у водах Північного моря. 4 вересня головне об'єднання ділових кіл ФРН, Федеральне об'єднання німецької промисловості (BDI) і керівники низки аерокосмічних фірм представили міністерству економіки ФРН технічно-економічне обґрунтування плавучого космодрому.

За даними Handelsblatt, державна участь у його фінансуванні склала б досить скромну суму - 30 мільйонів євро у перші шість років. 7 вересня, коли в Мюнхені почали виготовляти першу легку німецьку ракету-носій, міністерство економіки повідомило, що вивчає представлений проєкт.

  • Марсохід Perseverance слідуватиме за водою

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  • Марсохід Curiosity на Марсі

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    Марсохід оснащений спеціальним спектрометром, який може аналізувати хімічні сполуки на відстані за допомогою лазера; повноцінною метеорологічною станцією, яка може вимірювати температуру, атмосферний тиск, радіацію, вологість і швидкість вітру; і найголовніше, хімічною лабораторією, яка може проводити детальні аналізи органічних сполук і постійно шукає ознаки інопланетного життя.

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    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

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  • Марсохід Curiosity на Марсі

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

    Гайда до лабораторії!

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  • Космічний корабель Pathfinder з марсоходом Sojourner

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

    Крихітний попередник

    Попередники Curiosity були значно меншими. 4 липня 1997 року маленький марсохід Sojourner залишив свої перші сліди на поверхні червоної планети. Це був перший повноцінний марсохід, обладнаний рентгенівським спектрометром для проведення хімічних аналізів і оптичними камерами.

  • Три покоління марсоходів на одному майданчику

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

    Коли розмір має значення

    Три покоління марсоходів. Крихітка попереду - це Sojourner. Його вага - 10,6 кілограма, це не набагато більше, ніж іграшковий автомобіль. Максимальна швидкість: один сантиметр на секунду. Opportunity важить вже 185 кілограмів. Curiosity на цьому тлі - розміром з невеликий автомобіль та вагою в 900 кілограмів - майже гігант. Він може рухатись зі швидкістю 4-5 сантиметрів на секунду.

  • Sojourner на Марсі

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

    Майже чотири місяці служби

    Sojourner за своє життя проїхав майже 100 метрів і передавав дані та фотографії до 27 вересня 1997 року. Це один з останніх знімків, зроблених за дев'ять днів до того, як з ним перервався радіозв'язок. Найімовірніше, цей маленький мандрівник заснув через батарею, яка не пережила холодних марсіанських ночей.

  • марсохід Opportunity

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

    Прокладаючи шлях для технологій майбутнього

    Без досвіду Sojourner нові марсоходи навряд чи можна було б собі уявити. У 2004 році NASA висадила на Марс два марсоходи одного модельного ряду: Spirit і Opportunity. Spirit прожив шість років, подолавши відстань у 7,7 кілометра. Цей марсохід долав гори, брав проби ґрунту і боровся із зимами та піщаними бурями. З його братом, Opportunity, науковці втратили зв'язок 13 лютого 2019 року.

  • маніпулятор Opportunity

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

    Безліч гаджетів

    Opportunity пройшов марафонську дистанцію в 42 кілометри ще в 2015 році, і на теперішній час він дослідив набагато більше території, ніж Curiosity. Він робив проби ґрунту за допомоги маніпулятора, а потім аналізував їх. Також він оснащений трьома різними спектрометрами і навіть 3D-камерою. Востаннє він працював у "Долині Наполегливості", перш ніж його вивела з ладу піщана буря.

  • Марсіанські пейзажі

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

    Марсіанські пейзажі

    Ця панорама знята однією з камер Curiosity. Сучасні марсоходи лишатимуться в строю якомога довше - ще як мінімум п'ять років. Можливо, і довше. Марсіанський ландшафт здається вже якимось більш знайомим, ніж деякі пустелі тут, на Землі. Можливо, нам варто піддатися своїй пристрасті до подорожей - чи все ж таки краще залишити Марс роботам?

    Автор: Фабіан Шмідт, Микола Кондратенко


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Глава Isar Aerospace Даніель Мецлер (праворуч) і прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер

Бізнес хоче в космос: як будують ракети приватні фірми у ФРН

Німецький стартап надихнувся прикладом SpaceX Ілона Маска. Запуск першої легкої ракети-носія запланований на 2021 рік.  

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