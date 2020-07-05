Ілон Маск обігнав Білла Гейтса у списку мільярдерів

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск у понеділок, 23 листопада (за місцевим часом), обігнав засновника Microsoft Білла Гейтса у рейтингу мільярдерів за версією Bloomberg. За цими даними, Маск став другою найбагатшою людиною у світі - після власника Amazon Джеффа Безоса.

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Зростання курсу акцій Tesla на 6,5 відсотка призвело до збільшення статків Маска на 7,2 мільярда - до 127,9 мільярда доларів США. Від початку року доходи підприємця зросли на 100,3 мільярда доларів.

Bloomberg оцінює статки Білла Гейтса в 127,7 мільярда доларів. Ця цифра була б значно вищою, якби Гейтс не витрачав велику кількість грошей на благодійність, зазначає інформагентство dpa. Лідер списку мільярдерів Джефф Безос володіє статками у 182 мільярда доларів США.

Ілон Маск, як і Безос, - акціонер власної компанії, тому виграє від зростання її акцій на біржі. Так, акції Tesla за останній рік зросли на 675 відсотків.

Біржова вартість концерну Tesla становить майже 500 мільярдів доларів США. Наразі акції Tesla оцінюються найвище серед інших світових автовиробників - попри відносно низькі виробничі показники і скромний прибуток.

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