 Ілон Маск обігнав Білла Гейтса у списку мільярдерів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Ілон Маск обігнав Білла Гейтса у списку мільярдерів

Ілон Маск заробив за день 7,2 мільярда доларів США і став другим у списку найбагатших людей у світі - після власника Amazon Джеффа Безоса.

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск у понеділок, 23 листопада (за місцевим часом), обігнав засновника Microsoft Білла Гейтса у рейтингу мільярдерів за версією Bloomberg. За цими даними, Маск став другою найбагатшою людиною у світі - після власника Amazon Джеффа Безоса.

Читайте також: Ілон Маск розвіює побоювання німців щодо шкоди від заводу Tesla

Зростання курсу акцій Tesla на 6,5 відсотка призвело до збільшення статків Маска на 7,2 мільярда - до 127,9 мільярда доларів США. Від початку року доходи підприємця зросли на 100,3 мільярда доларів.

Bloomberg оцінює статки Білла Гейтса в 127,7 мільярда доларів. Ця цифра була б значно вищою, якби Гейтс не витрачав велику кількість грошей на благодійність, зазначає інформагентство dpa. Лідер списку мільярдерів Джефф Безос володіє статками у 182 мільярда доларів США.

Ілон Маск, як і Безос, - акціонер власної компанії, тому виграє від зростання її акцій на біржі. Так, акції Tesla за останній рік зросли на 675 відсотків.

Біржова вартість концерну Tesla становить майже 500 мільярдів доларів США. Наразі акції Tesla оцінюються найвище серед інших світових автовиробників - попри відносно низькі виробничі показники і скромний прибуток.

Читайте також: Tesla стала найдорожчим автовиробником світу

Дивитись відео 01:56

Протести екологів загрожують планам Tesla в ФРН

Дивитись відео 00:48

Як виглядатимуть електрозаправки Ілона Маска в Україні

Також за темою

Elon Musk

Ілон Маск підтримає одного з претендентів на пост президента США 05.07.2020

Про претензії на пост президента США заявив реп-виконавець Каньє Вест. Підтримати його на виборах готовий бізнесмен-візіонер Ілон Маск.

USA Teslas CEO Elon Musk in Hawthorne

Від цькування до підкорення космосу: у чому секрет успіху Ілона Маска? 31.05.2020

Компанія SpaceX Ілона Маска стала першою приватною фірмою, що відправила на орбіту астронавтів. Як бізнесмену вдалося досягти такого успіху і чому підлеглі не завжди ним задоволені?

Elon Musk

Посольство України в США просить Маска допомогти з апаратами ШВЛ 02.04.2020

Посольство України в США прокоментувало пост засновника Tesla Ілона Маска, в якому він пропонує апарати ШВЛ, і попросило надати їх Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Реклама

Докладно

Сексуальна освіта: під час дискусії у школі Гановера (архівне фото)

Сексуальна освіта у школах: досвід Німеччини

Більшість українських батьків підтримує викладання сексуальної освіти у школах. У ФРН предмет викладають вже 50 років.  

Хірургічні гумові рукавички

Коронавірус загрожує виробництву хірургічних рукавичок

Виробник хірургічних гумових рукавичок Top Glove закрив більшу частину своїх фабрик через спалах коронавірусу.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  