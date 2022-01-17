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Білл Гейтс

Білл Гейтс - американський бізнесмен, засновник компанії Microsoft, меценат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Білл Гейтс".

Компанію Microsoft Білл Гейтс заснував 1975 року спільно з Полом Алленом. Білл Гейтс належить до найбагатших людей світу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

За час пандемії COVID-19 найбагатші люди подвоїли свої статки - дослідження

За час пандемії COVID-19 найбагатші люди подвоїли свої статки - дослідження 17.01.2022

Впродовж півтора року пандемії COVID-19 у світі найбагатші люди більше ніж удвічі збільшили свої статки. Наприклад, найбагатша людина світу Ілон Маск збільшив свої статки на тисячу відсотків.
Білл і Мелінда Гейтс вирішили розлучитися після 27 років шлюбу

Білл і Мелінда Гейтс вирішили розлучитися після 27 років шлюбу 04.05.2021

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс та його дружина Мелінда, які разом створили найбільший у світі приватний благодійний фонд, заявили про рішення розлучитися.
Білл Гейтс має намір вкласти два мільярди доларів у порятунок клімату

Білл Гейтс має намір вкласти два мільярди доларів у порятунок клімату 15.02.2021

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс планує інвестувати в кліматичні проєкти два мільярди доларів. Водночас, на його думку, світ не повинен відмовлятися від атомної енергетики.
Білл Гейтс: Ми не готові до наступної пандемії

Білл Гейтс: Ми не готові до наступної пандемії 27.01.2021

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс закликав "винести уроки" з ситуації, що склалася, й більш інтенсивно співпрацювати для боротьби з пандемією COVID-19.
Ілон Маск обігнав Білла Гейтса у списку мільярдерів

Ілон Маск обігнав Білла Гейтса у списку мільярдерів 24.11.2020

Ілон Маск заробив за день 7,2 мільярда доларів США і став другим у списку найбагатших людей у світі - після власника Amazon Джеффа Безоса.
Білл Гейтс розраховує на появу вакцин проти коронавірусу на початку 2021 року

Білл Гейтс розраховує на появу вакцин проти коронавірусу на початку 2021 року 15.09.2020

Якщо пощастить, то три або чотири вакцини проти коронавірусу будуть доступними вже в першому кварталі 2021 року, вважає мільярдер і філантроп Білл Гейтс.
Теорії змови і коронавірус: чому люди не вірять науковцям і владі (відео)

Теорії змови і коронавірус: чому люди не вірять науковцям і владі (відео) 26.05.2020

Теорії змови про те, що коронавірусу не існує, а Білл Гейтс хоче чіпувати людство, нині активно поширюються через соцмережі та під час акцій протесту. Як виникає така конспірологія? І чому люди охоче вірять у змови?

Теорії змови і коронавірус: чому люди не вірять науковцям і владі (26.05.2020) 26.05.2020

Коронавірусу не існує, а Білл Гейтс хоче імплантувати чіпи в людей - подібні теорії змови нині активно поширюються через соцмережі та акції протесту. Як виникає така конспірологія? І чому тих, хто вірить у змови, не можна вважати божевільними?

Коментар: Коронавірус - ідеальне середовище для теорій змов

Коментар: Коронавірус - ідеальне середовище для теорій змов 15.05.2020

Теорії змови були і раніше. Але одна справа - історії про "план перезаселення" Німеччини, які розповідають маргінали. Інша - теорії змови часів коронавірусу, адже про них говорять майже всі, вважає Александер Ґерлах.

Білл Гейтс залишає раду директорів Microsoft

Білл Гейтс залишає раду директорів Microsoft 14.03.2020

Мільярдер Білл Гейтс оголосив, що йде з ради директорів корпорції Microsoft. Він планує зосередитись на доброчинній діяльності Фонду Білла і Мелінди Гейтс.

Фонд Гейтсів виділить до 100 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом

Фонд Гейтсів виділить до 100 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом 05.02.2020

Фонд Білла і Мелінди Гейтс пообіцяв виділити до 100 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом. Більшу частину цим коштів спрямують на дослідження з метою прискорити розробку вакцини проти коронавірусу.
Помер співзасновник Microsoft Аллен

Помер співзасновник Microsoft Аллен 16.10.2018

На 66-му році життя помер бізнесмен та інвестор Пол Аллен. У 1975 році разом з Біллом Гейтсом він заснував компанію Microsoft.

Засновника Amazon визнано найбагатшою людиною у світі

Засновника Amazon визнано найбагатшою людиною у світі 17.07.2018

Засновник компанії Amazon Джефф Безос випередив Білла Гейтса та став найбагатшою людиною планети, підрахував Bloomberg. Статки Безоса перевищили 150 мільярдів доларів.

Високотехнологічні міста "з нуля" - фоторепортаж 12.02.2018

Білл Гейтс Сіті чи місто від Google? Ці проекти уже реалізовуються. Більше про нові високотехнологічні та екологічні міста, які постають у світі - у фотогалереї DW.

Нові розумні міста, які з нуля будують в усьому світі

Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі 12.02.2018

У різноманітних куточках світу зводяться нові розумні міста, які мають бути екологічно чистими, нашпигованими новітніми цифровими технологіями та максимально комфортними для життя їхніх мешканців.

Порошенко у десятці багатіїв на форумі в Давосі (22.01.2018) 22.01.2018

За даними британських ЗМІ, президент України Петро Порошенко - дев'ятий у списку найбагатших учасників економічного форуму в Давосі. Крім українського президента, у списку мільярдерів, зокрема, Дональд Трамп та Білл Гейтс.

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