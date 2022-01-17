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Білл Гейтс - американський бізнесмен, засновник компанії Microsoft, меценат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Білл Гейтс".
Компанію Microsoft Білл Гейтс заснував 1975 року спільно з Полом Алленом. Білл Гейтс належить до найбагатших людей світу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Теорії змови про те, що коронавірусу не існує, а Білл Гейтс хоче чіпувати людство, нині активно поширюються через соцмережі та під час акцій протесту. Як виникає така конспірологія? І чому люди охоче вірять у змови?
Коронавірусу не існує, а Білл Гейтс хоче імплантувати чіпи в людей - подібні теорії змови нині активно поширюються через соцмережі та акції протесту. Як виникає така конспірологія? І чому тих, хто вірить у змови, не можна вважати божевільними?